Rusijoje uždaromas M.Chodorkovskio įkurtas judėjimas 

Rusijos visuomeninės organizacijos „Atvira Rusija“ konferencija šeštadienį priėmė sprendimą dėl judėjimo likvidavimo.

„Judėjimas „Atvira Rusija“ konferencijos sprendimu likviduotas“, – naujienų agentūrai „Interfax“ sakė organizacijos spaudos sekretorė Natalija Griaznevič.

Pasak jos, sprendimas dėl likvidavimo priimtas siekiant apsaugoti judėjimo aktyvistus.

„Nors „Atviros Rusijos“ aktyvistų persekiojimas neteisėtas ir mes toliau tai visose instancijose tvirtiname, priėmėme sprendimą, kad žmonių saugumas mums svarbiau“, – pridūrė N. Griaznevič.

Judėjimo „Atvira Rusija“ steigiamoji konferencija įvyko Helsinkyje 2016 metų lapkričio 12–13 dienomis. Joje judėjimo pirmininku pusmečiui buvo išrinktas Michailas Chodorkovskis. Vėliau buvęs naftos magnatas pranešė neketinantis siekti perrinkimo, bet liksiantis „Atviroje Rusijoje“ kaip jos įkūrėjas. 2018 metais judėjimui ėmė vadovauti Sankt Peterburgo aktyvistas Andrejus Pivovarovas.

2017 metų balandžio 26 dieną Rusijos generalinė prokuratūra priėmė sprendimą paskelbti nepageidaujama Rusijos teritorijoje virtinės užsienio nevyriausybinių organizacijų veiklą. Tarp jų yra Didžiosios Britanijos organizacija „Atvira Rusija“, JAV Šiuolaikinės Rusijos institutas ir Britanijoje veikiantis visuomeninis judėjimas „Atvira Rusija“.

Šiuos tris fondus remia Kremliaus kritikas M. Chodorkovskis, kuris nuo 2013 metų, kai po dešimtmetį trukusio kalinimo buvo netikėtai paleistas į laisvę, gyvena užsienyje. M. Chodorkovskis iki nuteisimo dviejose prieštaringai vertinamose bylose valdė naftos milžinę „Jukos“.

„Atviros Rusijos“ pirmininkas Aleksandras Solovjovas tuomet „Interfax“ sakė, kad Generalinės prokuratūros pranešime pateikiama informacija apie organizacijas, kurios niekaip nėra susijusios su judėjimu „Atvira Rusija“.

2019 metų sausio 21 dieną judėjimo „Atvira Rusija“ tarybos narei Anastasijai Ševčenko buvo iškelta baudžiamoji byla pagal Rusijos baudžiamojo kodekso straipsnį „nepageidaujamos organizacijos veikla“. Tai pirmas baudžiamasis persekiojimas pagal šį straipsnį.

Tą pačią dieną aštuonių judėjimo aktyvistų namuose trijuose miestuose – Rostove prie Dono, Kazanėje ir Uljanovske – buvo atliktos kratos. Rostovo prie Dono teismas A. Ševčenko skyrė namų areštą.

Be to, per pastaruosius dvejus metus judėjimo aktyvistams buvo iškeltos kelios dešimtys administracinių bylų dėl dalyvavimo nepageidaujamoje organizacijoje.

Reklama