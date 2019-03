Rusija rengia atsaką dėl Sausio 13-osios bylos nuosprendžio 

Rusija be atsako nepaliks Lietuvos teismo paskelbto nuosprendžio 1991 metų sausio įvykių byloje, ketvirtadienį pareiškė šios šalies Užsienio reikalų ministerijos (URM) atstovė spaudai Marija Zacharova.

„Mes, aišku, to nepaliksime be tolesnės reakcijos“, – per spaudos konferenciją Maskvoje sakė ji.

Komentuodama Lietuvos prezidentės Dalios Grybauskaitės pareiškimą, kad teismo sprendimas yra „akistata su tiesa“ ir istorinio teisingumo diena, M. Zacharova pareiškė: „Ponia Grybauskaite, tiesa į jūsų akistatą neatėjo“.