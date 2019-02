Prašys daugiau laiko deryboms dėl „Brexit“ 

Didžiosios Britanijos vyriausybė siekia užsitikrinti daugiau laiko, kad išsiderėtų Europos Sąjungos nuolaidų ir pakoreguotų „Brexit“ sutartį, galinčią sulaukti britų parlamento pritarimo ir leidžiančią išvengti chaotiško šalies pasitraukimo iš bloko kovo 29 dieną.

Verslo ir vyriausybių atstovai itin susirūpinę, nes iki Britanijos, 46 metus dalyvavusios Europos projekte, numatyto išstojimo lieka tik kiek daugiau nei mėnuo, o tvirtų įsipareigojimų dėl būsimų santykių taip ir nepasiekta.

JK parlamentas sausį rekordiška balsų persvara atmetė „Brexit“ sutarties juodraštį, kurį premjerė Theresa May parengė su likusių 27 ES valstybių lyderiais.

Vasario 14 dieną įstatymų leidėjai dar kartą balsuos dėl Britanijos išstojimo sąlygų. Vienas Th. May kabineto narys sekmadienį pažadėjo leisti parlamentarams pakartotinai atiduoti savo balsus dar po dviejų savaičių – tokiu žingsniu siekiama premjerei suteikti daugiau laiko deryboms su ES.

Per ketvirtadienį vykusį Th. May vizitą į Briuselį nebuvo pasiekta persilaužimo, todėl dar labiau išaugo nerimas, kad Jungtinė Karalystė bus priversta palikti Bendriją be jokios sutarties, o toks scenarijus gali paralyžiuoti prekybos srautus.

Britų būsto reikalų sekretorius Jamesas Brokenshire'as sekmadienį patikino, jog vyriausybė turi aiškią strategiją ir kalendorių, leisiančius pasiekti susitarimą, kuriam pritartų Britanijos susiskaldęs parlamentas.

„Tikrumo suteiktų susitarimas, taigi, norėtume, kad žmonės palaikytų mus ir šį procesą“, – transliuotojui BBC sakė J. Brokenshire'as.

Jis pažadėjo, kad parlamentui bus leista balsuoti dėl tolesnio „Brexit“ scenarijaus iki vasario 27 dienos, jei Th. May iki to laiko neužtikrins naujų nuolaidų.

Per šią savaitę vyksiantį balsavimą įstatymų leidėjai pasisakys dėl pataisų, turinčių apriboti Th. May įgaliojimus ir suteikti parlamentui didesnį vaidmenį „Brexit“ procese.

Manoma, kad žadėdamas po dviejų savaičių surengti kitą balsavimą J. Brokenshire'as skatina parlamentarus šią savaitę nesupančioti vyriausybės rankų.

Tokiu pažadu taip pat siekiama išvengti ministrų, norinčių formaliai atsisakyti išstojimo be sutarties perspektyvos, galimo maišto.

„Arba mano sutartis, arba bus blogiau“

Pagrindinė opozicinė Leiboristų partija vadina Th. May strategiją laiko švaistymu ir kaltina vyriausybę norint priversti parlamentą balsuoti dėl „Brexit“ sutarties paskutinę akimirką.

„Neturime būti padėtyje, kai baigiasi laikas, o premjerė sako: arba priimate mano susitarimą, arba bus dar blogiau“, – interviu laikraščiui „The Sunday Times“ pareiškė leiboristų atstovas „Brexit“ klausimais Keiras Starmeris.

Sekmadienį išsiųstame laiške leiboristų lyderiui Jeremy Corbynui Th. May atmetė opozicijos raginimą pratęsti šalies narystę ES muitų sąjungoje.

Tačiau mėgindama užsitikrinti visų partijų palaikymą jos lapkritį suderėtam susitarimui dėl „Brexit“ ministrė pirmininkė pažadėjo būti lanksti kalbant apie J. Corbyno raginimus neatsilikti nuo ES aplinkosaugos ir darbuotojų teisių srityse. Vyriausybės vadovė taip pat paprašė leiboristų „kiek įmanoma greičiau“ susėsti derybų.

Vis dėlto kokių nors požymių, kad Briuselis nusileis derybose su Londonu, yra mažai.

Britų sekretorius „Brexit“ reikalams Stephenas Barclays pirmadienį susitiks su ES vyriausiuoju derybininku Micheliu Barnier, o užsienio reikalų sekretorius Jeremy Huntas šią savaitę lankysis Paryžiuje ir Varšuvoje.

Pati Th. May iki šio mėnesio pabaigos ruošiasi vėl susitikti su Europos Komisijos pirmininku Jeanu-Claude'u Junckeriu.

Londono derybos su Briuseliu atsidūrė aklavietėje, nes niekaip nepavyksta rasti būdo po „Brexit“ išlaikyti Airijos Respublikos ir Šiaurės Arijos sieną atvirą.

„Brexit“ šalininkai Th. May partijoje nuogąstauja, kad dėl dabartinėje sutartyje numatytos „apsidraudžiamosios priemonės“ (angl. backstop) Britanija bus neterminuotai pririšta prie ES taisyklių.

Th. May koalicijos partneriai iš Šiaurės Arijos taip pat įsitikinę, jog dėl šios priemonės jų provincija faktiškai atskils nuo likusios šalies teritorijos.

Briuselis savo ruožtu tvirtina, kad ši tvarka būtina norint išvengti kontrolės punktų Arijos sienoje bei išsaugoti Europos Sąjungos vientisumą.

Th. May stengiasi užsitikrinti teisinių garantijų, turinčių leisti Britanijai ateityje atsisakyti „apsidraudžiamosios priemonės“ ir sudarinėti prekybos sutartis su kitomis pasaulio šalimis.

