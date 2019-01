Prancūzijoje daugiabutyje kilus gaisrui sužeistųjų skaičius auga 

Pietvakariniame Prancūzijos Tulūzos mieste keturių aukštų daugiabutyje kilus gaisrui buvo sužeisti 22 žmonės, du iš jų sunkiai, ketvirtadienį pranešė ugniagesiai.

Per incidentą sugriuvo dalis pastato. Be to, buvo evakuoti greta esančio viešbučio svečiai, informavo ugniagesių tarnybos pulkininkas leitenantas Sylvainas Gergaud.

„Gaisras plito labai greitai per lifto šachtą“, – teigė jis.

Per incidentą nukentėjo ir du ugniagesiai.