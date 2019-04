Prancūzijoje bus teisiamas korupcija kaltinamas Sirijos prezidento dėdė 

Prieš Prancūzijos teismą stos Sirijos prezidento Basharo al Assado dėdė, kaltinamas neteisėtai sukūrus šalyje nekilnojamojo turto imperiją grobstant iždo lėšas, trečiadienį pranešė šaltiniai teisėsaugos sistemoje.

Remiantis naujienų agentūros AFP matytu įsaku, tyrimą vykdantis magistratas nurodė patraukti Rifaatą al Assadą atsakomybėn dėl organizuoto pinigų plovimo įsigyjant nekilnojamojo turto Prancūzijoje, kurio bendra vertė – 90 mln. eurų.

Posėdžio data kol kas nenustatyta.

R. al Assadui, pramintam „Hamos skerdiku“, nes jis galimai vadovavo pajėgoms, kurios žiauriai numalšino 1982 metais Sirijos centrinėje dalyje įsiplieskusį sukilimą, byla Prancūzijoje buvo iškelta 2014 metais.

Kovo 8 dieną parengtame rašytiniame sprendime, su kuriuo ketvirtadienį susipažino AFP, finansinių nusikaltimų prokuratūra paragino teisti R. al Assadą dėl įtariamo pinigų plovimo, mokestinio sukčiavimo, Sirijos viešųjų lėšų grobstymo ir prancūzų apsaugos darbuotojų bei valytojų įdarbinimo pažeidžiant darbo kodeksą.

Prancūzijoje ir Didžiojoje Britanijoje gyvenantis R. al Assadas šiuos kaltinimus atmeta.

Anksčiau Sirijos viceprezidento pareigas ėjęs R. al Assadas paliko Siriją 1984 metais, nesėkmingai pamėginęs nuversti savo brolį Hafezą al Assadą – B. al Assado tėvą, vadovavusį Sirijai 1971–2000 metais.

R. al Assadui persikėlus į Europą, jo prabangus gyvenimo būdas, keturios žmonos ir 16 vaikai greitai sulaukė neigiamo dėmesio.

Pranešama, kad jo turtas Prancūzijoje apima du namus Paryžiuje, iš kurių vieno plotas yra 3 000 kv. metrų. Jam taip pat priklauso netoli Prancūzijos sostinės esantys žirgynas ir vila, taip pat 7,3 tūkst. kv. m biurų patalpų Lione.

Didžioji dalis šio nekilnojamojo turto buvo įsigyta 9-ąją dešimtmetį per ofšorines kompanijas Panamoje, Kiurasao, Lichtenšteine ir Liuksemburge.

Be to, Sirijos prezidento dėdei ir jo šeimos nariams priklauso per 500 Ispanijoje esančių nekilnojamojo turto objektų, kuriuos užpernai areštavo vietos valdžia.

