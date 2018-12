Pasaulis palydi nerimo kupinus metus ir sveikina 2019-uosius 

Pasaulis pirmadienį atsisveikina su besibaigiančiais iššūkių kupinais metais. Sunkumai neaplenkė svarbiausių pasaulio institucijų, politikos, prekybos ir net religijos. Kaip įvairios pasaulio šalys žengia į Naujuosius metus?

Kiribatis

Ramiojo vandenyno salų valstybė Kiribatis pirmoji pasaulyje sutiko 2019-uosius, tačiau linksmybes temdė didelės išlaidos, skirtos 2018-aisiais kovoti su klimato kaitos padariniais.

Kiribatį sudaro daugybė žemų atolų, išsidėsčiusių per tris laiko juostas palei pusiaują. Šalis Naujuosius pasitiko 10 val. Grinvičo (12 val. Lietuvos) laiku.

Šios 110 tūkst. gyventojų turinčios valstybės sausumos teritorijai grėsmę kelia kylantis, pakrančių gyvenvietes semiantis vanduo.

Dėl kylančio jūros lygio gėlo vandens šaltiniai darosi sūrūs. Tai kelia pavojų ištisoms bendruomenėms ir verčia susirūpinti, ar Kiribatis sutiks ir kitus Naujuosius metus. Buvęs šalies prezidentas Anote Tongas sakė, kad vienintelė Kiribačio laukianti ateitis – masinė migracija.

Minint Naujų metų atėjimą šalies sostinėje Taravoje vyko bažnytinės pamaldos, buvo rengiamos privačios dažniausiai ramios metų sutiktuvės.

Naujoji Zelandija

Oklande, didžiausiame Naujosios Zelandijos mieste, dešimtys tūkstančių žmonių susirinko prie 328 metrų aukščio Dangaus bokšto (Sky Tower) pasižiūrėti nuo jo kylančių fejerverkų. Daugybė Naujosios Zelandijos gyventojų gatvėse ir paplūdimiuose vieni pirmųjų sutiko naujuosius 2019 metus. Virš miestų sproginėjo fejerverkų ugnys, žmonės sveikino vieni kitus.

Australija

Maždaug milijonas žmonių susirinko Sidnėjaus prieplaukoje, didžiausiam Australijos miestui pasitinkant dar vienus metus įspūdingais fejerverkais.

Per vieną sudėtingiausių ugnies šou Australijos istorijoje žiūrovai galėjo grožėtis auksiniais, purpuriniais ir sidabriniais liepsnų fontanais, pulsuojančiais pagal šiemet mirusios Arethos Franklin melodiją „(You Make Me Feel Like) A Natural Woman“. Šiam šou buvo panaudota 8,5 tonos fejerverkų ir daugiau nei 100 tūkst. pirotechnikos efektų.

Maždaug milijonas žmonių susirinko Sidnėjaus prieplaukoje, didžiausiam Australijos miestui pasitinkant dar vienus metus įspūdingais fejerverkais./ Scanpix nuotrauka

Kiek anksčiau pati gamta surengė žaibų šou, kai atėjęs lietus su perkūnija permerkė dešimtis tūkstančių žmonių, susirinkusių į tradicinį naujametinį renginį.

Policijos pareigūnai ėmėsi teroristinių išpuolių prevencijos priemonių, tačiau patikino, kad informacijos apie konkrečias grėsmes nėra.

Manoma, kad Naujųjų metų naktį fejerverkus per televiziją žiūrės daugiau nei 1 mlrd. žmonių.

Melburne į dangų buvo paleista 14 tonų fejerverkų, kurie kilo nuo žemės ir 22 pastatų stogų, kurdami specialius efektus, piešdami danguje net skraidančius drakonus.

Brisbane fejerverkai kilo iš penkių Bribano upėje stovinčių baržų. Pažiūrėti šio reginio susirinko maždaug 85 tūkst. žmonių.

Jungtinės Tautos

JT generalinis sekretorius Antonio Guterresas (Antoniju Guterišas) paskelbė džiaugsmu netrykštantį Naujųjų metų pareiškimą, kuriame pasaulio klimato pokyčiai vadinami grėsme žmonijos išlikimui ir perspėjama, kad „laikas pasinaudoti paskutine savo geriausia galimybe“. Jis atkreipė dėmesį į didėjančią netoleranciją, geopolitinį susipriešinimą ir nelygybę visuomenėse. Pasak A. Guterreso, visa tai skatina žmones „kelti klausimų dėl pasaulio, kuriame saujelė žmonių valdo tokį patį turtą kaip pusė žmonijos“.

„Tačiau taip pat esama priežasčių vilčiai, – pridūrė jis. – Pradėdami Naujuosius metus pasiryžkime duoti atkirtį grėsmėms, ginti žmogiškąjį orumą ir kurti geresnę ateitį – kartu.“

Pietų Korėja

Po įvykių kupinų metų, per kuriuos įvyko trys abiejų Korėjų lyderių susitikimai ir sumažėjo įtampa dėl Pchanjano branduolinės programos, pietų korėjiečiai 2019-uosius sutiks su viltimi, kad sunkiai iškovotas atšilimas ilgainiui virs stabilia taika.

Per tradicinę skambinimo varpu ceremoniją netoli Seulo rotušės, skelbiančią Naujųjų metų pradžią, tūkstančiai Pietų Korėjos gyventojų tikriausiai kaip ir kasmet užplūs sostinės gatves. Tarp asmenų, kuriems buvo patikėta garbė vidurnaktį skambinti senuoju Bosingako varpu, bus garsus chirurgas Lee Guk-jongas (Li Gukčongas), sėkmingai operavęs vieną Šiaurės Korėjos karį, 2017 metais pabėgusį per sieną iš savo šalies, žyrant jo tarnybos draugų kulkoms.

Dar apie 10 tūkst. žmonių dalyvaus ceremonijoje, per kurią skambinama „taikos varpu“ Imdžingake – Korėjos karo memoriale netoli sienos su šiaurine kaimyne.

Šiaurės Korėja

Šiaurės Korėjos lyderio Kim Jong Uno (Kim Čen Uno) stebėtojai pirmąją Naujųjų metų dieną turės daug darbo – jis ketina paskelbti kasmetinį kreipimąsi ir išdėstyti šalies prioritetus 2019-iesiems. Ši kalba daugelio laikoma vienu geriausiu barometrų, į ką yra sutelkusi dėmesį Pchenjano vadovybė ir koks bus jos tonas palaikant ryšius su aplinkiniu pasauliu.

Kim Jong Uno kalboje bus įdėmiai ieškoma užuominų apie jo poziciją dėl denuklearizacijos derybų su Vašingtonu ir antrojo susitikimo su JAV prezidentu Donaldu Trumpu (Donaldu Trampu), santykių su Pietų Korėja ir Pchenjano pastangų atsikratyti tarptautinių sankcijų, Šiaurės Korėjai mėginant atkurti savo nustekentą ekonomiką.

Prasidedant 2018-iesiems Kim Jong Unas pasiūlė surengti derybas su Pietų Korėja, kad sumažėtų įtampa, ir sakė, kad Šiaurės Korėja nori dalyvauti pietinės kaimynės organizuotose žiemos olimpinėse žaidynėse. Tai buvo įžanga į virtinę susitikimų su Pietų Korėjos ir JAV lyderiais.

Kinija

Žemyninėje Kinijoje Naujųjų metų sutiktuvės nėra itin populiari šventė – už jas daug svarbesnė yra Naujųjų metų pagal mėnulio kalendorių pradžia, švenčiama vasarį. Tačiau didžiuosiuose miestuose bus surengti paskutiniųjų 2018-ųjų minučių skaičiavimo renginiai, o kai kurie tikintieji patrauks į budistų šventyklas skambinti varpais ir melstis.

Pekino miestas organizuoja šventinį koncertą 2008 metų vasaros olimpiados komplekse, kur susirinks svarbių svečių. Ši ceremonija bus savotiška įžanga į 2022 metų žiemos olimpiadą, taip pat vyksiančią Kinijos sostinėje.

Kai kuriuose Šanchajaus rajonuose buvo sutelkta daugiau policijos pajėgų. Šiame mieste 2014-aisiais per Naujųjų metų sutiktuves kilus panikai minioje žuvo 36 žmonės.

Rytinėje Kinijos dalyje Naujiesiems metams paminėti surengtas šviesų šou./ Scanpix nuotrauka

Tuo metu Pekine lauke švęsiantys žmonės turi būti pasiruošę, kad temperatūra nukris gerokai žemiau nulio pagal Celsijų.

Prezidentas Xi Jingpingas (Si Dzinpingas) savo naujametinėje kalboje pabrėžė prabėgusių metų šalies pasiekimus ir sakė, kad per virtinę Kinijos organizuotų daugiašalių susitikimų „iškėlėme į priekį Kinijos pasiūlymus ir paskleidėme Kinijos balsą“.

Honkonge šventiškai apšviesti dangoraižiai sudaro įspūdingą foną žvarboką vakarą rengiamam naujametiniam fejerverkų, muzikos ir šviesų šou Viktorijos uoste. Prognozuojama, kad krantinėse susirinks apie 300 tūkst. žmonių.

Tailandas

Tailande daugelis švenčia Naujuosius metus leisdami fejerverkus, bet šimtai gyventojų keliauja į Takieno šventyklą Bankoko priemiestyje, kur atsigula į karstus, skirtus tradicinėms laidotuvių apeigoms. Dalyviai tiki, kad šis paprotys, simbolizuojanti mirtį ir atgimimą, padeda atsikratyti nesėkmių ir leidžia prasidėjus naujiems metams pasijusti tarsi iš naujo gimusiais.

Artistų pasirodymas Bankoke sutinkant Naujuosius metus./ Scanpix nuotrauka

Į karstus atsigulę dalyviai rankose laikė gėles ir smilkalus, o vienuoliai užklodavo juos rausvomis antklodėmis ir giedojo giesmes už mirusiuosius.

„Visiškai nebuvo baisu. Tiesiog tikime, kad tai padės mums atsikratyti nesėkmių ir prišaukti į savo gyvenimą sėkmę“, – sakė su savo šeima į šventyklą atėjusi Busaba Yookong (Busaba Jukung).

Bankoke apstu modernių tviskančių prekybos centrų ir aukštuminių pastatų, bet tailandiečių visuomenėje tebegyvuoja daugelis prietarų.

Filipinai

Šioe šalyje artėjant Naujiesiems metams dešimtys žmonių buvo sužeisti pirotechnikos užtaisų. Filipinuose ši šventė pasitinkama bene audringiausiai tarp Azijos šalių, nors vyriausybė kasmet organizuoja kampanijas, perspėjančias apie galingų fejerverkų keliamą pavojų, ir grasina areštais.

Sveikatos apsaugos departamentas nurodė per pastarąsias 10 dienų užfiksavęs daugiau kaip 50 incidentų, kai fejerverkai sužalodavo žmones. Tikėtina, kad tokių nelaimių ateinančią naktį bus dar daugiau, filipiniačiams su trenksmu pasitinkant 2019-uosius. Nors tokie incidentai tebekelia susirūpinimą, jų skaičius buvo reikšmingai mažesnis negu ankstesniais metais. Iš dalies tai aiškinama, kad atėjus ekonominiam sunkmečiui gyventojai pirko mažiau fejerverkų.

Pareigūnai ragino organizuoti didelius viešus fejerverkų šou, kad paskatintų žmones atsisakyti neatsargių ir dažnai gyvybių nusinešančių fejerverkų sprogdinimo namuose. Ši tradicinė problema, dar paaštrinama papročio per šventes pyškinti iš ginklų, yra kilusi iš kinų atnešto tikėjimo, jog triukšmas nuvaiko piktąsias dvasias ir nesėkmes.

Niujorkas

Sausakimšoje Taimso aikštėje per 2019-ųjų sutiktuves koncerte dalyvaus atlikėjai Snoop Doggas , Stingas ir Christina Aguilera, daugybei žmonių iš viso pasaulio susirinkus pamatyti, kaip tradiciškai nusileidžia spindintis rutulys.

Planuojama, kad Niujorke jau ankstyvą popietę žiūrovai pradės rinktis į televizijos transliuojamas Naujųjų metų sutiktuves. Renginys vyks griežto saugumo sąlygomis: dalyviai tikrinami, ar nemėgina įsinešti ginklų, o po to yra nukreipiami į metalinėmis užtvaromis apsuptus aikštės sektorius, kur laukia, kol išmuš vidurnaktis.