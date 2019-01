Pasaulis palydėjo nerimo kupinus metus ir pasveikino 2019-uosius II 

Pasaulis pirmadienį atsisveikina su besibaigiančiais iššūkių kupinais metais. Sunkumai neaplenkė svarbiausių pasaulio institucijų, politikos, prekybos ir net religijos. Kaip įvairios pasaulio šalys žengė į Naujuosius metus?

Niujorkas

Net ir merkiant šaltam lietui sausakimšoje Taimso aikštėje per 2019-ųjų sutiktuves šimtai tūkstančių žmonių susirinko stebėti tradicinio krištolinio rutulio nusileidimo ir virtinės žvaigždžių pasirodymo.

Per Naujametinį koncertą Christina Aguilera, vilkėjusi baltą kaip sniegas suknelę ir paltą, įsiūbavo minią. Besilinksminantys žmonės aikštėje šoko vilkėdami neperšlampamus apsiaustus.Taip pat koncertavo atlikėjai Snoop Doggas, Stingas.

Daugybė žmonių iš viso pasaulio susirinko pamatyti, kaip tradiciškai nusileidžia spindintis rutulys.

Merkiant šaltam lietui sausakimšoje Taimso aikštėje per 2019-ųjų sutiktuves susirinko šimtai tūkstančių žmonių./ Scanpix nuotrauka

Renginys vyko griežto saugumo sąlygomis: dalyviai buvo tikrinami, ar nemėgina įsinešti ginklų, o po to buvo nukreipiami į metalinėmis užtvaromis apsuptus aikštės sektorius, kur laukė, kol išmuš vidurnaktis.

Tačiau nepalankūs orai sutrikdė policijos planus skraidinti virš minios bepilotę skraidyklę, turėjusią padėti prižiūrėti tvarką..

Prieš nusileidžiant rutuliui atlikėja Bebe Rexha sudainavo Johno Lennono „Imagine“.

Linksmintis susirinkę žmonės mokėjo iki 10 dolerių (8,7 euro) už plastikinius apsiaustus, paprastai pardavinėjamus po du dolerius (1,7 euro). Skėčius dėl saugumo priežasčių į Taimso aikštę buvo draudžiama įsinešti.

Rio de Žaneiras

Daugiau kaip 2 mln. žmonių sutiko Naujuosius metus Kopakobanos paplūdimyje Rio de Žaneire.

Per 14 minučių trukusį fejerverkų šou Brazilija žengė į 2019-uosius, likus kelioms valandoms iki kraštutinių dešiniųjų pažiūrų prezidento Jairo Bolsonaro prisaikdinimo.

Daug brazilų pirmadienį vakare vyko į sostinę Braziliją, kad pamatytų antradienio popietę vyksiančią buvusio armijos kapitono inauguraciją.

Paskutinį 2018-ųjų vakarą Rio de Žaneire tvyrojo 29 laipsnių pagal Celsijų kaitra. Daug brazilų maudėsi ir aukojo Jemanžai – afrobraziliškojo kandomblės tikėjimo jūrų dievybei.

Londonas

Britai Naujuosius metus tradiciškai pasitiko skambant pažįstamiems Didžiojo Beno varpo dūžiams, nors pasaulyje garsus bokšto laikrodis, su kuriuo varpas yra sujungtas, jau ilgiau kaip metus neveikia, vykdant restauracijos projektą.

Parlamentas praeitą savaitę paskelbė, kad didžiulis šio bokšto varpas paskelbs 2019-ųjų pradžią skambės daužomas apie 200 kg sveriančiu kūju, varomu specialiai įrengtu elektriniu mechanizmu. Paties bokšto laikrodžio, rodžiusio valandas nuo 1859 metų, mechanizmas buvo išardytas atliekant renovacijos darbus.

Įspūdingais fejerverkais Naujuosius pasitiko ir Londonas./ Scanpix nuotrauka

Naujieji metai be Didžiojo Beno būtų išties nebritiški. Šio varpo dūžiai leidžiami per televiziją ir radiją visoje šalyje, pažymint senųjų metų pabaigą ir naujų pradžią.

Paryžius

Paryžiečiai ir turistai susirinko Eliziejaus Laukuose sutikti Naujųjų metų, prižiūrimi gausių policijos pajėgų.

„Geltonųjų liemenių“ protesto judėjimas per socialinius tinklus ragino surengti „šventišką“ demonstraciją garsiojoje Paryžiaus alėjoje.

Sostinės policija aptvėrė šią teritoriją ir tikrino besirenkančių žmonių krepšius. Buvo uždrausta įsinešti alkoholio ir suvaržytas eismas, o Vidaus reikalų ministerija sekmadienį perspėjo, kad šios griežtos saugumo priemonės reikalingos dėl „didelės terorizmo grėsmės“ ir galimų „nedeklaruotų protestų“.

Prieš vidurnaktį ant Triumfo arkos monumento Eliziejaus Laukų gale buvo parodytas šviesų šou, kurio tema buvo brolybė./ Scanpix nuotrauka

Prezidentas Emmanuelis Macronas savo tradicinėje naujametinėje kalboje išdėstė prioritetus 2019 metams. Tačiau kai kurie protestuotojai, pykstantys dėl didelių mokesčių ir E. Macrono į verslą orientuotos politikos, ateinančiomis savaitėmis planuoja tęsti demonstracijas.

Prieš vidurnaktį ant Triumfo arkos monumento Eliziejaus Laukų gale buvo parodytas šviesų šou, kurio tema buvo brolybė.

Berlynas

Dešimtys tūkstančių žmonių 2019-uosius sutiko prie Berlyno simboliu tapusių Brandenburgo vartų.

Naujametinis pasilinksminimas vyko laikantis griežto saugumo: Vokietijos sostinės širdyje budėjo apie 1 300 pareigūnų; žmonėms buvo uždrausta į atitvertą šventės zoną įsinešti fejerverkų, butelių ir didelių krepšių.

Dešimtys tūkstančių žmonių 2019-uosius sutiko prie Berlyno simboliu tapusių Brandenburgo vartų./ Scanpix nuotrauka

Iki vidurnakčio Berlyno policija gavo mažiau pranešimų apie incidentus, palyginus su praeitais metais.

Vatikanas

Popiežius Pranciškus užbaigė daugiausiai rūpesčių sukėlusius metus per jo pontifikatą, aukodamas vakarines mišias ir melsdamasis prie Vatikane įrengtos didžiulės smėlio skulptūros, vaizduojančios Prakartėlės sceną.

Savo homilijoje Pranciškus reiškė apgailestavimą, kad daugybė žmonių 2018-aisiais gyveno ties žmogiškojo orumo riba, buvo benamiai arba išnaudojami šiuolaikinių pavidalų vergijos..

Popiežius Pranciškus aukoja vakarines mišias prie Vatikane įrengtos didžiulės smėlio skulptūros, vaizduojančios Prakartėlės sceną./ Scanpix nuotrauka

Lydimas vyriausiojo išmaldos dalytojo, Pranciškus vėliau nuėjo į Šv. Petro aikštę, kur pasveikino susirinkusius maldininkus ir meldėsi prie Prakartėlės iš 720 tonų suplūkto smėlio.

Antradienį Pranciškus aukos Naujųjų metų mišias ir oficialiai užbaigs 2018-uosius, aptemdytus naujo dvasininkų vykdyto lytinio išnaudojimo skandalų protrūkio.

Jungtiniai Arabų Emyratai

Dubajuje prie aukščiausio pasaulyje pastato „Burj Khalifa“ poškėjo fejerverkai, šimtams tūkstančių žmonių susirinkus miesto centre pasigrožėti įspūdingu reginiu.

Praeitais metais vietoje fejerverkų buvo rodomas blankokas šviesų šou, nušvietęs 828 metrų dangoraižio fasadą.

Kavinės ir restoranai, iš kurių atsiveria vaizdas į „Burj Khalifa“, per Naujųjų metų sutiktuves smarkiai padidina kainas. Pavyzdžiui, užsisakyti stalelį keturiems niekuo neišsiskiriančioje greitojo maitinimo įstaigoje „Pret a Manger“ kainavo 817 JAV dolerių (apie 714 eurų). Už šią kainą svečiai gaudavo karštų ir šaltų gėrimų, taip pat po vieno kąsnio sumuštinių.

Dubajuje prie aukščiausio pasaulyje pastato "Burj Khalifa" poškėjo fejerverkai./ Scanpix nuotrauka

Tuo metu netoli pagrindinės linksmybių vietos esantis greitojo maisto restoranas „Five Guys“ siūlė Naujuosius metus sutikti už 408 dolerius (356 eurus) žmogui. Šia galimybe pasinaudoję svečiai galėjo gauti neribotą skaičių mėsainių, dešrainių, gruzdintų bulvyčių, pieno kokteilių ir gaiviųjų gėrimų.

Tuo metu Ras al Chaimos emyratas mėgino pasiekti naują Guinnesso pasaulio rekordą, organizavęs ilgiausią fejerverkų eilę, kurios ilgis buvo 11,83 kilometro.

Las Vegasas

Tviskantis Las Vegasas Naujuosius metus pasitiko 10 val. Lietuvos laiku fejerverkais, leidžiamais nuo kazino viešbučių, ir tokių superžvaigždžių kaip Lady Gaga, Celine Dion ir Gwen Stefani pasirodymais.

Aštuonių minučių trukmės fejerverkų šou Las Vegaso bulvare vyko skambant Franko Sinatros dainai „Luck Be a Lady,“ Lionelio Richie „All Night Long“ ir C. Dion atliekamai „I Drove All Night“.

Las Vegasas per Naujųjų metų sutiktuves uždirba daugiau kaip 400 mln. dolerių.

Vis dėlto griežtų saugumo priemonių buvo imtasi ir šiame Nevados mieste, kuriame 2017 metais per vieną kantri muzikos festivalį šaudyti pradėjęs snaiperis nužudė 58 žmones ir dar šimtus sužeidė.

Pirmadienio vakarą ant pastatų stogų budėjo policijos snaiperiai, patruliavo civilius drabužius vilkintys ir uniformuoti pareigūnai, taip pat budėjo daug federalinių agentų. Tarnybos paskelbė apribojimų švęsti gatvėse besirenkantiems žmonėms – buvo neleidžiama atsinešti kuprinių, nešiojamųjų šaldytuvų, vežimėlių ir stiklinių daiktų.