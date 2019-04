Nesibaigianti „Brexit“ istorija: kas toliau? 

Londonas. Sprendimas atidėti „Brexit“ iki spalio 31 dienos laikinai numalšino JK išstojimo krizės aistras. Nors Velykų pertrauka atidės šį klausimą keletui dienų, Bendruomenių rūmų drama vėl prasidės iškart po to, kai balandžio 23-ąja parlamento nariai susirinks Vestminsteryje.

Tuo tarpu, JK politinės partijos paskutinę akimirką rengiasi Europos Parlamento rinkimams, kuriuose niekada nesitikėjo dalyvauti. Ministrė pirmininkė Theresa May optimistiškai tikėjosi išvengi šių rinkimų kaip nors susitardama dėl „Brexit“ iki gegužės 22 dienos. Štai kaip gali atrodyti ateinantys varginančio „Brexit“ proceso mėnesiai.

Velykų pertrauka iki balandžio 23 dienos

Artėja Velykų pertrauka, o tai reiškia, kad Bendruomenių rūmai nedirbs iki antradienio, balandžio 23 dienos. Tuo tarpu, vyriausybės pareigūnai pareiškė, kad derybos su Leiboristų partija bus tęsiamos.

Derybų tikslas – arba rasti kompromisinį pasiūlymą dėl ateities po „Brexit“ ir jį pateikti Bendruomenių rūmams, arba, jei to padaryti nepavyktų, susitarti dėl kelių santykių variantų ateityje ir pateikti juos Bendruomenių rūmams. Skirtingai nei preliminarus balsavimas praėjusį mėnesį, šis balsavimas būtų privalomas.

Pastarasis scenarijus, tiek iš vyriausybės, tiek iš Leiboristų partijos pareikalautų pasižadėjimo laikytis rūmų priimto spendimo tuo atveju, jei vienas iš variantų surinks balsų daugumą. Kodėl tai svarbu? Nes teisės aktai, kuriais remiantis bus įgyvendintas šis sprendimas – Susitarimas dėl JK išstojimo iš ES (dar žinomas kaip WAB) – pareikalaus tvirtos balsų daugumos, kad galėtų įsigalioti. Vyriausybė nenori, kad „Brexit“ variantas preliminariame balsavime surinktų minimalią balsų persvarą ir WAB vėl negautų parlamento patvirtinimo.

Nuo balandžio 23 iki gegužės 22 dienos: paskutinė galimybė išvengti Europos Parlamento rinkimų

Per šį laiką May vyriausybė bandys vienaip ar kitaip gauti parlamento patvirtinimą dėl „Brexit“ susitarimo laiku, kad išvengtų JK dalyvavimo Europos Parlamento rinkimuose gegužės 23-ąja.

Ketvirtadienį Bendruomenių rūmuose Theresa May sakė: „Jei iki gegužės 22 dienos pasieksime susitarimą, mums nereikės dalyvauti Europos Parlamento rinkimuose, o kai susitarimą ratifikuos ES, galėsime išstoti gegužės 23 dieną, 23 val.“

Tai yra svarbi EU27 susitarimo išstojimo proceso pratęsimo (angl. flextation) dalis, kuri buvo aptarta trečiadienį vykusiame susirinkime. Prieitos išvados buvo: Jei susitarimą dėl JK išstojimo iš ES tiek JK, tiek ES ratifikuos prieš spalio 31 dieną, „Brexit“ įsigalios „pirmąją sekančio mėnesio dieną.“

Tai reiškia, kad abiem pusėms ratifikavus susitarimą iki gegužės pabaigos, JK gali išstoti vidurnaktį t. y. birželio 1 dienos rytą Briuselio laiku (arba pasak ministrės, gegužės 31-ąja, 23 val. JK laiku).

Susitarimas dėl JK išstojimo iš ES

Vyriausybės pareigūnai teigia, kad May kalbos apie „susitarimo pasiekimą“ iki gegužės 22 dienos reiškia, jog ne tik parlamento nariai turi jį patvirtinti, bet ir visas išstojimo iš ES teisėkūros procesas turi būti baigtas, be to patį susitarimą turi ratifikuoti Europos Parlamentas.

Tai padidina tikimybę, kad vyriausybė, norėdama pasiekti susitarimą laiku, gali spręsti išstojimo klausimą iškart po balandžio 23-iosios, netgi jei Leibotiostų derybose dar nebus pasiektas kompromisas.

Įstatymas numato, kad vyriausybė turi surinkti balsų daugumą „Brexit“ balsavimo metu ir pasiekti susitarimą dėl JK išstojimo iš ES, kad pastarasis galėtų būti ratifikuotas. Visgi įstatyme nenurodyta, kokia tvarka visa tai turi vykti, todėl WAB nėra jokių teisinių kliūčių – tik politinė (May neturi preliminarios balsų daugumos).

Ministrė pirmininkė apie tai užsiminė savo pareiškime ketvirtadienį teigdama, kad WAB galėtų tapti „naudingu forumu tam tikriems neišspręstiems klausimams dėl santykių ateityje spręsti.“ Parlamento nariai neabejotinai bandys keisti susitarimą, kad sukurtų pagrindą geresniems santykiams ateityje. Pavyzdžiui, palaikantieji antrąjį referendumą galėtų bandyti iš dalies pakeisti viešojo balsavimo teisės aktus.

May problema išlieka tokia pat, kaip visada: norint, kad susitarimas dėl JK išstojimo iš ES būtų pasiektas, jai reikės balsų daugumos tam, kad būtų priimtas vienoks ar kitoks „Brexit“ variantas. Vis dėlto daugumos nematyti. Jei situacija nepasikeis, jos planas išvengti dalyvavimo Europos Parlamento rinkimuose neišdegs.

Balandžio 25-oji: galutinis terminas kandidatams į Europos Parlamentą

Pasak rinkimų komisijos, politinės partijos dokumentus ir kandidatų į Europos Parlamentą sąrašus turi pateikti iki balandžio 25 dienos, ketvirtadienio 16 val.

Kiekviena politinė partija turi savo kandidatų pasirinkimo procedūrą, tačiau kadangi JK narius į Europos Parlamentą renka pagal regionus, visos partijos turės pateikti regionų sąrašus iki minėtos datos (išskyrus Pietvakarių regioną, kuris dokumentus privalo pateikti diena anksčiau dėl švenčių dienų Gibraltare – ši teritorija laikoma regiono dalimi).

Gegužės 2-oji: vietiniai rinkimai

Visoje Anglijoje ir Šiaurės Airijoje (šiemet rinkimai nevyks Škotijoje ar Velse) vysiantys rinkimai bus svarbus „Brexit“ krizės įtakos politinių partijų palaikymui testas. Rezultatai paaiškės penktadienį, gegužės 3-ios dienos popietę.

Kai kurie konservatyvūs parlamento nariai teigia, kad prastas Torių partijos rezultatas gali lemti sukilimą prieš May, tačiau nėra jokio formalaus mechanizmo, kuriuo pasinaudojusi partija galėtų ją pašalinti nepraėjus metams nuo paskutinio pasitikėjimo balsavimo, vykusio 2018-ųjų gruodį.

Gegužės 23-oji: Europos Parlamento rinkimai JK

Darykime prielaidą, kad May planas ratifikuoti „Brexit“ susitarimą iki gegužės 22 dienos neišdegė, tuomet JK turės dalyvauti Europos Parlamento rinkimuose.

Gegužės 26-oji: Europos Parlamento rinkimų rezultatai

Nors penktadienio gegužės 24-osios rytą balsų skaičiavimas JK gali būti baigtas, visos ES šalys turi neskelbti rezultatų iki sekmadienio, gegužės 26-osios dienos vakaro, kai šalys baigs balsavimą. Saugokitės naujų partijų proveržio abiejose „Brexit“ debatų pusėse: Nigelo Farage‘o „Brexit“ ir Chuka Umunna Kitokia JK partijos, kuri pasisako už antrąjį referendumą ir likimą ES.

Nuo gegužės 27-osios iki liepos 1: Sustabdykite tuos Europos Parlamento narius!

Netgi jei JK išrinko narius į Europos Parlamentą, May vyriausybė dar turės vilties, kad parlamenrtas patvirtins „Brexit“ susitarimą pakankamai greitai ir užtikrins, kad jiems daugiau niekada nereikės užimti vietos Europos Parlamente (jei ir užimtų, galėtų iškart ją palikti).

„Užtikrindami, jog viskas daroma gerai, kol nesusirinko naujasis Europos Parlamentas, norime būti tikri, kad visiems britų išrinktiems Europos Parlamento nariams niekada nereikėtų užimti vietos Europos Parlamente“, – penktadienį BBC sakė kancleris Philipas Hammondas.

Liepos 2-oji: naujasis Europos Parlamentas

Jei „Brexit“ neįvyks, tuomet pirmąkart susirinks naujasis Europos Parlamentas (įskaitant ir JK delegatus).

