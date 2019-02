Nepilnamečių lytiniu išnaudojimu apkaltintas JAV dainininkas R. Kelly pasidavė policijai 

JAV ritmenbliuzo superžvaigždė R. Kelly penktadienį atvyko į Čikagos policiją, prokurorams iškėlus kaltinimus dėl keturių aukų, tarp jų – trijų nepilnamečių, lytinio išnaudojimo sunkinančiomis aplinkybėmis.

Teisėjas patvirtino arešto be teisės būti paleistam už užstatą orderį 52 metų atlikėjui, jau dešimtmečius sulaukdavusiam kaltinimų dėl vaikų pornografijos, santykiavimo su nepilnamečiais, vadovavimo sekso kultui ir lytinės prievartos.

J. Kelly pasidavė Čikagos policijai apie 20 val. 15 min. vietos (šeštadienį 4 val. 15 min. Lietuvos) laiku ir buvo areštuotas.

Jis turėtų stoti prieš teismą šeštadienio popietę, nurodė policijos atstovas.

Čikagą apimančios Kuko apygardos prokurorė Kim Foxx sakė žurnalistams, kad įtariama nusikalstama veikla buvo vykdoma 1998–2010 metais. Vienas teismo pareigūnas anksčiau sakė naujienų agentūrai AFP, kad devyni iš dešimties suformuluotų kaltinimų yra susiję su 13–16 metų asmenimis.

Už kiekvieną iš šių nusikalstamos veikos atvejų gali būti skirta 3–7 metais laivės atėmimo, sakė K. Foxx.

Žvaigždės advokatas Steve'as Greenbergas neigė visus kaltinimus. Pasak jo, kaltinimai grindžiami senais ir melagingais pareiškimais.

S. Greenbergas pažadėjo, kad R. Kelly bus „išteisintas“.

„Manau, visos tos moterys meluoja, – pridūrė teisininkas. – Visi mėgina pasipelnyti iš R. Kelly.“

Sprendimas dėl tolesnės kardomosios priemonės turėtų būti sprendžiamas kovo 8-ąją Čikagoje, kur dainininkas gyvena, anksčiau nurodė Kuko apygardos teismo pareigūnas.

Čikagos prokurorai R. Kelly lytiniais nusikaltimais apkaltina jau antrąkart. 2008 metais dainininkas buvo išteisintas dramatiškoje byloje dėl vaikų pornografijos, taip pat susijusioje su vienu sekso vaizdo įrašu.

Pasak S. Greenbergo, vienas iš naujųjų kaltinimų susijęs su viena iš ankstesnės bylos figūrančių.

„Atpildo diena“

R. Kelly, žinomas tokiais hitais kaip „I Believe I Can Fly“, vėl atsidūrė neigiamo dėmesio centre, pasirodžius dokumentiniam serialui, atskleidžiančiam naujų dainininko detalių apie kontroversišką dainininko praeitį.

„Šiandien atėjo lūžio momentas šio plėšrūno 25 metus vykdytam piktnaudžiavimui“, – teigė žinomas advokatas Michaelas Avenatti, atstovaujantis dviem aukoms, dviem tėvams ir dviem informatoriams, susijusiems su R. Kelly.

Be M. Avenatti, numanomoms R. Kelly aukoms atstovauja ir moterų teisių srityje specializuojanti teisininkė Gloria Allred. Pastarojo biuras paskelbė gavęs anksčiau neskelbtą vaizdo įrašą, kuriame matyti, kaip žvaigždė lytiškai santykiauja su viena paaugle.

Šis vaizdo įrašas buvo perduotas Kuko apygardos prokurorui.

M. Avenatti – taip pat atstovaujantis vienai pornografinių filmų aktorei, stojusiai į teisinę kovą su JAV prezidentu Donaldu Trumpu – penktadienį pareiškė žurnalistams, jog apytiksliai 40 minučių trukmės įrašas, padarytas 10-ojo dešimtmečio pabaigoje „nepalieka abejonių“ dėl R. Kelly kaltės.

Pasak teisininko, tiek pati auka, tiek muzikantas kelis kartus mini, kad ji yra 14-metė.

M. Avenatti tai pat išsamiai apibūdino kelis juostoje demonstruojamus lytinius aktus ir pareiškė, kad mergaitė jame nuolat vadina R. Kelly „tėveliu“.

M. Avenatti teigimu, jo komanda yra gavusi dar vieną tokią vaizdajuostę ir vėliau turėtų įsigyti trečiąją.

Teisininkas pažadėjo patraukti atsakomybėn R. Kelly „skatintojus“, kurie, jo žodžiais, „užmerkdavo akis į ilgiau nei du dešimtmečius vykdytą lytinį smurtą prieš paaugles“.

„Jie nenorėjo užmušti auksinės žąsies“, – tvirtino advokatas.

„Niekada neišeis į laisvę“

R. Kelly liūdnai pagarsėjęs tuo, kad 1994 metais vedė savo protežė Aaliyah – kylančią ritmenbliuzo žvaigždutę, kuriai tuo metu buvo vos 15 metų.

Dainininkas, kuriam tuomet buvo 27 metai, prodiusavo paauglės dainininkės debiutinį albumą „Age Ain't Nothing But a Number“ („Amžius – tiesiog skaičius“). Jų santuoka vėliau buvo pripažinta negaliojančia, o Aaliyah 2001 metais žuvo per lėktuvo katastrofą.

Nepaisant daugybės jam mestų nerimą keliančių kaltinimų, žymus muzikantas dar daugelį metų koncertavo ir turėjo daug gerbėjų.

Tačiau sausio mėnesį išleidus daug aistrų sukėlusį dokumentinį serialą „Surviving R. Kelly“ jo atžvilgiu vėl pasipylė kaltinimai, o judėjimui #MuteRKelly, siekiančiam įtikinti muzikos pasaulį įtraukti į „juodąjį sąrašą“ R. Kelly dainas, buvo suteiktas postūmis.

„Juodaodės moterys ir mergaitės, prabylančios apie galimą lytinį smurtą, pernelyg dažnai tildomos ar gėdinamos“, – komentuodama R. Kelly iškeltus naujus kaltinimus pareiškė Amerikos pilietinių laisvių sąjunga.

„Jau seniai atėjo laikas jas išklausyti“, – pridūrė ši pelno nesiekianti organizacija.

Vėliausi kaltinimai muzikantui buvo pareikšti diena po to, kai R. Kelly apkaltino dar dvi moterys. Jo tvirtina, kad 10-ame dešimtmetyje, kai jos buvo paauglės, žvaigždė pakvietė jas į savo koncerto dūzges. Moterų teigimu, dainininkas tąsyk atsinešė joms alkoholio ir narkotikų, o vėliau palydėjo jas į savo viešbučio numerį, kur pareikalavo sekso, ir viena iš paauglių jam pakluso.

Abi moteriškės ruošiasi šį incidentą aptartį su Niujorko Vakarinės apygardos prokuroru, paskelbė jų advokatė G. Allred.

Žurnalo „The New Yorker“ žiniomis, JAV Krašto saugumo departamentas jau pavedė dešimtims savo darbuotojų, kovojančių su prekyba žmonėmis, nagrinėti R. Kelly galimai padarytus nusikaltimus.

„Jis nebeturėtų būti laisvėje nė vienos savo gyvenimo dienos, – penktadienį sakė M. Avenatti. – Jis deramai mirs kalėjime.“

