Nelaimė Ispanijos kurorte Madeiroje: per autobuso avariją žuvo 29 turistai 

Portugalijos Madeiros saloje autobusui nulėkus nuo kelio ir įsirėžus į namą trečiadienį žuvo 29 vokiečių turistai, pranešė pareigūnai.

Bepilotės skraidyklės po nelaimės užfiksuotuose vaizduose matyti ant šono apvirtęs smarkiai apdaužytas autobusas šalia ant kalvos stovinčio pastato.

Gelbėtojai leidosi į žolynais apaugusią pakalnę, kur gulėjo autobusas, padėti sužeistiesiems. Kai kurių galvos buvo sutvarstytos, ant drabužių matėsi kraujas, keli patyrė sunkesnių sužalojimų.

Vietos pareigūnų teigimu, dauguma žuvusiųjų buvo įžengę į penktą ir šeštą dešimtį metų.

Santa Kruso, kur įvyko incidentas, meras Filipe Sousa nurodė, kad žuvo 17 moterų ir 11 vyrų, o dar 21 žmogus buvo sužeistas.

Be to, vienas gydytojas pranešė, kad ligoninėje mirė dar viena moteris, sužeista per tą avariją.

„Šią tragišką akimirką reiškiu liūdesį ir solidarumą visiems Portugalijos žmonėms ir ypač aukų, kaip man buvo pranešta, vokiečių, šeimoms“, – per Portugalijos televiziją sakė šalies prezidentas Marcelo Rebelo de Sousa.

Jis nurodė, kad ketina vykti į Madeirą.

„Siaubingos naujienos pasiekė mus iš Madeiros“, – socialiniame tinkle „Twitter“ po nelaimės parašė Vokietijos vyriausybės atstovas.

„Giliai liūdime dėl tų, kurie žuvo per autobuso avariją, mūsų mintys su sužeistaisiais“, – pridūrė jis.

„Gilus liūdesys“

Portugalijos premjeras Antonio Costa paskelbė, kad susisiekęs su Vokietijos kanclere Angela Merkel išreiškė jai užuojautą.

„Su giliu liūdesiu sužinojau apie nelaimę Madeiroje“, – parašė jis vyriausybės paskyroje tviteryje.

„Išreiškiau savo liūdesį kanclerei Angelai Merkel šiuo sudėtingu metu“, – pridūrė A. Costa.

Avarija įvyko 18 val. 30 min. vietos (20 val. 30 min. Lietuvos) laiku trečiadienį kurortiniame Kanisu rajone Madeiros pietryčiuose.

Autobusu važiavo apie 50 keleivių.

Regiono vyriausybės viceprezidentas Pedro Calado sakė, kad „per anksti“ spėlioti, dėl kokios priežasties įvyko avarija. Jis pridūrė, kad autobusas buvo penkerių metų senumo, ir su juo iki tol „viskas, regis, buvo gerai“.

Pareigūnai pradėjo tyrimą dėl nelaimės aplinkybių, Madeiros prokuratūros atstovai informavo portugalų naujienų agentūrą „Lusa“.

Iš Lisabonos atvyko medikų padėti vietos specialistams daryti žuvusiųjų skrodimus.

Kasmet Atlanto vandenyne netoli Maroko krantų esančią salą aplanko per milijoną turistų, o daugiausia ten keliauja britų ir vokiečių, rodo Madeiros turizmo biuro 2017 metų duomenys.

Saloje gyvena apie 270 tūkst. gyventojų.

