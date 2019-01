Moterų teisės Saudo Arabijoje: chronologija 

Pastaraisiais metais Saudo Arabija panaikino draudimą moterims vairuoti ir ėmėsi kitų priemonių, kuriomis siekiama pagerinti moterų padėtį šalyje. Tačiau karalystės progresas moterų teisių srityje, palyginti su likusiu pasauliu, yra neįtikėtinai lėtas. Pateikiame pagrindinių pasiekimų chronologiją.

1955 m. pirmoji mokykla mergaitėms, 1970 m. – pirmas universitetas moterims

Dar visai neseniai Saudo Arabijos mergaitės negalėjo lankyti mokyklos. Pirmoji privati mokykla mergaitėms, vadinama „Dar Al Hanan“, duris atvėrė 1955 metais. Reikėjo palūkėti dar kelerius metus, kad pradėtų veikti pirmoji valstybinė mokykla mergaitėms. Rijado švietimo koledžas, pirmoji aukštojo mokslo institucija moterims, buvo atidaryta 1970 metais.

2001 m. tapatybės kortelės

Išaušus XXI amžiui, Saudo Arabijos moterys įgijo teisę turėti asmens tapatybės kortelę. Ji yra vienintelis būdas moterims įrodyti, kas jos yra, jei, pavyzdžiui, kyla ginčas dėl paveldėjimo ir nuosavybės teisių. Tačiau tuomet tapatybės kortelė moteriai buvo išduodama tik su jos vyriškosios lyties globėjo, kuris paprastai yra tėvas ar sutuoktinis, sutikimu ir įteikiama jam, užuot padavus tiesiai moteriai. Tik nuo 2006 metų moterys turi teisę išsiimti asmens tapatybės kortelę be globėjo leidimo.

2005 m. priverstinių santuokų pabaiga – popieriuje

2005 metais Saudo Arabija oficialiai uždraudė ištekinimą per prievartą, tačiau ši praktika toliau tęsiama. Vedybų sutartis paprastai sudaroma tarp būsimojo vyro ir nuotakos tėvo, o ne jos pačios.

2009 m. pirmoji ministrė

2009 metais karalius Abdullah į Saudo Arabijos vyriausybę paskyrė pirmąją moterį. Noura al-Fayez tapo švietimo ministro pavaduotoja moterų klausimais.

2012 m. pirmoji atletė olimpiadoje

2012 metais Saudo Arabija davė leidimą sportininkėms pirmą kartą atstovauti šaliai olimpinėse žaidynėse. Viena jų buvo Sarah Attar, kuri, dėvėdama hidžabą, dalyvavo 800 m bėgimo rungtyje per tais metais Londone vykusias vasaros olimpines žaidynes. Prieš renginį sklandė gandai, esą galbūt Saudo Arabijos komandai nebus leidžiama dalyvauti olimpiadoje dėl lyčių diskriminacijos būtent todėl, kad ji draudžia moterims rungtyniauti.

2013 m. leidimas važinėti dviračiais ir motoroleriais

Saudo Arabijos vadovai 2013 metais leido moterims važinėti dviračiais ir motoroleriais, tačiau tik rekreacijai skirtose vietose, dėvint visą kūną dengiančią aprangą ir lydimoms vyriškosios lyties giminaičio.

2013 m. moterys shura

2013 metų vasarį karalius Abdullah į Saudo Arabijos patariamąją tarybą – shura – prisaikdino pirmąsias 30 moterų.

2015 m. balsavimo teisė

Per 2015 metais karalystėje vykusius vietos rinkimus šalies pilietės pirmą kartą galėjo balsuoti ir net kelti savo kandidatūrą. Galima palyginti: Naujoji Zelandija buvo pirmoji pasaulyje valstybė, suteikusi teisę moterims balsuoti, ir ji tai padarė 1893 metais. Lietuvoje moterys tokią teisę išsikovojo 1918 metų lapkričio 2 dieną. 2015-aisiais per absoliutinėje monarchijoje surengtus rinkimus į įvairias pozicijas savivaldybėse buvo išrinktos 20 moterų.

2018 m. moterys sporto stadionuose

2017 metų spalio 29 dieną Saudo Arabijos vyriausybės agentūra Generalinė sporto valdžia paskelbė, kad nuo kitų metų moterys bus įleidžiamos į sporto stadionus.

2018 m. leidimas vairuoti

2017 metų rugsėjį karalystė paskelbė, kad netrukus moterims bus leidžiama vairuoti. Tai išgirdusio moterys puolė lankyti vairavimo kursų, kad pasirengtų 2018 metų birželiui, nuo kurio joms nebereikia globėjo leidimo gauti vairuotojo pažymėjimą ir nėra būtina, jog globėjas būtų kartu automobilyje joms vairuojant.

2019 m. pranešimas apie skyrybas

Šią savaitę buvo pranešta, kad Saudo Arabija priėmė įstatymą, kuris skirtas apsaugoti moteris nuo galimybės būti išskirtoms be jų žinios. Nuo šiol moterys apie skyrybas bus informuojamos SMS žinute, taip pat galės pasitikrinti savo santuokinį statusą internetu bei apsilankyti teisme, kad gautų skyrybų dokumentus. Tokia žinia karalystė informavo pasaulį, kad iki šiol Saudo Arabijoje vyrai galėjo išsiskirti su savo žmonomis be jų žinios. Be to, žmogaus teisių gynėjų teigimu, naujasis įstatymas neišsprendžia problemos, kad pačios moterys gali išsiskirti tik su vyro sutikimu ar tuo atveju, jei jis panaudojo prieš jas jėgą.