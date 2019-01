Merkel atstovas: „Brexit“ sutarties persvarstymo „nėra darbotvarkėje“ 

Vokietija trečiadienį nesureikšmino Didžiosios Britanijos vilčių įtikinti Briuselį perrašyti susitarimą dėl „Brexit“ sąlygų, kanclerės Angelos Merkel atstovui pareiškus, kad sutarties persvarstymo „nėra darbotvarkėje“.

„Susitarimo dėl (JK) išstojimo persvarstymo nėra darbotvarkėje“, – nurodė Steffenas Seibertas diena po to, kai britų premjerė Theresa May pareiškė sieksianti persvarstyti susitarimą, kurį pasiekė per gruodį įvykusį susitikimą su 27 ES šalių lyderiais.

Vėlai antradienį Britanijos įstatymų leidėjai priėmė pataisą, kad parlamentas palaikys „Brexit“ susitarimą tik tuo atveju, jei iš jo bus išbraukta kontroversiška „apsidraudžiamoji priemonė“ (backstop), kurios tikslas – išlaikyti atvirą sieną tarp Airijos ir Šiaurės Airijos.

Vokietijos vyriausybė atkreipė dėmesį į Britanijos parlamento norą siekti „didesnio aiškumo“ Airijos sienos klausimu, pažymėjo S. Seitbertas.

„Dabar premjerei Theresai May teks konkrečiai pasiaiškinti šiuo klausimu ES „Brexit“ derybininkui Micheliui Barnier ir Europos Komisijos vadovui Jeanui-Claude'ui Junckeriui“, – pridūrė atstovas.

Airijos premjeras Leo Varadkaras, antrindamas kitiems ES lyderiams, trečiadienį nepritarė Londono pastangoms atnaujinti „Brexit“ derybas likus mažiau nei dviem mėnesiams iki JK numatomo išstojimo iš Europos Sąjungos.

„Kaip vakar sakė (ES Vadovų tarybos) pirmininkas (Donaldas) Tuskas), nesiūlome pakartotinių derybų – pakartotinės derybos yra nesvarstytinos. Nėra pagrindo organizuoti neeilinį viršūnių susitikimą“, – Airijos parlamente kalbėjo L. Varadkaras.

Tuo metu Vokietijos užsienio reikalų ministras Heikas Maasas anksčiau trečiadienį pareiškė, kad jam lieka neaišku, ką britų vyriausybė nori pataisyti.

„Ji dabar turi greitai pasakyti ko nori, nes laiko liko mažai“, – pareiškė Vokietijos diplomatijos vadovas.

Tačiau jis pabrėžė, kad Vokietija ir ES šiuo klausimu tvirtai palaiko Airiją.

„Mes neleisime izoliuoti Airijos šiuo klausimu“, – patikino H. Maasas.

Užkietėję „Brexit“ šalininkai Th. May Konservatorių partijoje mano, kad dėl „apsidraudžiamosios priemonės“, turinčios leisti išlaikyti atvirą sieną su Airija, Britanija gali būti priversta neribotą laiką laikytis ES prekybos taisyklių.

Antradienį įstatymų leidėjų priimta pataisa ragina pakeisti „apsidraudžiamąją priemonę alternatyva, kad būtų išvengta realios sienos“ tarp Airijos ir Šiaurės Airijos. Tokia miglota formuluotė neįpareigoja Th. May laikytis kažkokios konkrečios pozicijos.

