Lokalūs protestai Rusijoje – naujas iššūkis Kremliui 

Protestai Jekaterinburge rodo, jog demonstracijos Rusijoje tampa vis lokalesnės ir spontaniškesnės, jos pritraukia naują aktyvistų kartą, tai kelia problemų Kremliui ir teikia vilties, kad pilietinė visuomenė Rusijoje dar nemirė.

Prieš aštuonerius metus rusai skandavo: „Gana melo“, „Šalin sukčių ir vagių partiją“. Šiandien skamba šūkiai: „Mes už aikštę“, „Uždarykit sąvartyną“, „Šalin rankas nuo mūsų pensijų“.

Eina jau dvidešimtieji metai, kai Rusiją valdo prezidentas Vladimiras Putinas. Per tą laiką Kremlius sėkmingai sudorojo opoziciją – gyvybingos nepriklausomos politinės opozicijos Rusijoje nėra. „Užsienio agentų“ ir „nepageidaujamų organizacijų“ įstatymai nukenksmino pilietinę visuomenę ir nevyriausybines organizacijas. Bet kokios „nesankcionuotos“ žmonių demonstracijos išvaikomos, protestuotojams skiriamos nepakeliamos baudos. Naujoms elitinėms policijos pajėgoms pavesta šalinti bet kokius valstybei iškilusius pavojus.

Akivaizdu, jog Rusija žengia į naują pilietinio ir politinio aktyvumo laikotarpį.

Ir vis dėlto politinių protestų dvasia Rusijoje toli gražu neišsikvėpė. Tačiau demonstracijos nukreiptos ne prieš sistemą. Žmonėms rūpi vietos problemos, jie protestuoja be išankstinio scenarijaus, dalyviai – jaunesni, be to, neretai šie nepasitenkinimo proveržiai niekaip nesusiję su pilietinėmis grupėmis ar politinėmis partijomis.

Praėjusį mėnesį keturias dienas Jekaterinburge trukusios triukšmingos demonstracijos yra naujausias pavyzdys. Protestuotojai, daugiausia paaugliai ir jauni suaugusieji, stojo akis į akį su riaušių malšinimo policija, priešindamiesi planui šio Uralo miesto aikštėje pastatyti bažnyčią. Kiti protestai vyko atokiame Arkties regione prieš sąvartyną, į kurį būtų vežamos buitinės atliekos iš Maskvos, Šiaurės Kaukaze – prieš siūlymą nubrėžti naują liniją tarp Ingušijos ir Čečėnijos. Šie protestai irgi pratrūko netikėtai, o tai problema valdžiai, kuri daro viską, kad tik nekiltų tiesioginių iššūkių. „Akivaizdu, jog Rusija žengia į naują pilietinio ir politinio aktyvumo laikotarpį“, – mano Maskvos Carnegie centro analitikas Andrejus Kolesnikovas.

Pilietinė visuomenė dar nemirė

Jekaterinburgo protestuotojai sulaukė simpatijos iš visos šalies. Socialiniuose tinkluose, tokiuose kaip populiari pranešimų programėlė „Telegram“, mirgėjo vaizdai, kaip žmonės verčia į tvenkinį vielinius užtvarus, šoka ir dainuoja skambant popmuzikai, nesibaimina stoti akis į akį su šalmuotais policininkais.

Jų pyktis nebuvo nukreiptas į Kremlių ar valdančiąją „Vieningąją Rusiją“, jie tik siekė išgelbėti savo aikštę ir parką. „Mes už aikštę!“, – skandavo jauni protestuotojai. Jų žinutę Kremlius labai gerai išgirdo – po trijų dienų į ją sureagavo pats V. Putinas, nors nacionaliniu mastu tai jam visiškai nereikšmingas dalykas. Prezidentas pasiūlė surengti šiuo klausimu gyventojų apklausą. Vietos valdžia akimirksniu tam pritarė ir kol kas sustabdė statybų planus.

„Žmonės nori politinių permainų, ir tai jaučiama visoje šalyje, – sakė apžvalgininkė Lilija Ševcova. – Visi pavargę nuo sistemos, nuo lyderių“. Tačiau, pasak analitikės, paradoksas tas, kad nėra jėgos, kuri būtų pajėgi tą pokytį katalizuoti. Vis dėlto Jekaterinburgo protestai rodo, kad demonstracijos tampa vis lokalesnės ir spontaniškesnės bei pritraukia naują aktyvistų kartą. „Tai teikia vilties, kad pilietinė visuomenė nėra galutinai mirusi“, – sakė L. Ševcova.

2011 metais buvo pratrūkęs visuomenės nepasitenkinimas tiek V. Putino sugrįžimu, tiek valdančiąja Kremliaus partija „Vieningoji Rusija“, bet demonstracijos vyko tik Maskvoje ir kiek menkiau Sankt Peterburge – miestuose, kuriuose susitelkusi Rusijos liberali klasė, inteligentija ir valdantysis elitas. Šiuo pykčiu pasinaudojo Aleksejus Navalnas – teisininkas, pakilęs į kryžiaus žygį prieš valdžios korupciją. Jis tapo vienu iš Balotnajos protestais pavadintų demonstracijų lyderių. Jo šūkis „Šalin vagių ir sukčių partiją“ buvo nukreiptas prieš „Vieningąją Rusiją“. A. Navalnas pradėjo kurti savo politinę partiją, ši ėmė kelti savo kandidatus vietos rinkimuose. 2013 metais jis ir pats siekė Maskvos mero posto su šūkiu: „Pokyčius Rusijoje reikia pradėti nuo Maskvos“.

2012 metais, kai V. Putinas grįžo į prezidento postą, kurį prieš tai buvo perleidęs savo statytiniui Dmitrijui Medvedevui, valdžia ėmėsi griežtinti pilietinių organizacijų finansavimo, ypač iš užsienio šaltinių, taisykles. Po dviejų metų buvo padidintos baudos žmonėms, kurie drįsta dalyvauti protestuose, o šie traktuojami kaip viešosios tvarkos pažeidimai. 2015 metais buvo priimtas dar vienas įstatymas, uždraudęs „nepageidaujamas“, „prieš Rusijos valstybę“ veikiančias nevyriausybines organizacijas, ir tai dar labiau apsunkino pilietinių grupių veiklą. Dar kitais metais Kremlius sukūrė naujas elitines policijos pajėgas – „Nacionalinę gvardiją“, kuriai patikėjo malšinti bet kokius piliečių veiksmus prieš valdžią.

Tačiau rusai vis tiek nenurimo – jie rado būdų, kaip išreikšti nepasitenkinimą valdžios iniciatyvomis. Prieš naują nacionalinių kelių apmokestinimo sistemą sukilo tolimųjų reisų vairuotojai. Jie blokavo pagrindinius kelius, taip pat ir Maskvoje. Tai buvo vienas didžiausių nepasitenkinimo protrūkių nuo 2012 metų. 2017-aisiais valdžia sutriuškino vairuotojų organizaciją, paskelbusi ją „užsienio agentu“.

Duona ir sviestas

Po Krymo aneksijos 2014 metais V. Putino populiarumas pašoko į neregėtas aukštumas, 2018-aisiais jis lengvai laimėjo dar vienus prezidento rinkimus. Tuomet paaiškėjo, kad valdžia ketina keisti dar sovietinę šalies pensijų sistemą. Kremlius inicijavo labai nepopuliarias priemones, tai sukėlė mėnesius trukusias demonstracijas. Kai kurias jų organizavo net oficialios politinės partijos, pavyzdžiui, komunistai. Dalyvauti masiniuose protestuose ragino ir A. Navalnas. Rugpjūtį jis buvo prevenciškai uždarytas į areštinę pagal kaltinimus prieš aštuonis mėnesius surengus nesankcionuotą mitingą Maskvoje.

Dar aštresnė nepasitenkinimo banga pernai rudenį kilo Šiaurės Kaukaze, kur didelis nedarbas, stipri atmintis, o etninės įtampos tvyro čia pat po paviršiumi. 1992 metais Rusijos valdžia padalijo Čečėnijos ir Ingušijos Autonominę Socialistinę Respubliką į du regionus: Čečėniją ir Ingušiją. Tai sukėlė didžiules problemas, čečėnai ir ingušai nesutarė, kas ir į kokias žemes turi teisę. 1992 metais Ingušija netgi trumpai kariavo su kaimynine Šiaurės Osetija dėl Prigorodno rajono. Daugelį metų Čečėnijos ir Ingušijos įstatymų leidėjai mėgino nustatyti sieną tarp abiejų regionų. Pernai spalį Ingušijos įstatymų leidėjai pasirašė sutartį, kuri papiktino žmones ir įžiebė protestus – į gatves pakartotinai išėjo tūkstančiai ingušų. Kremlius mėgino numalšinti nepasitenkinimą, be kitų dalykų, atjungęs internetą. Kovą, po naujos protestų bangos, atsistatydino aukščiausias regiono teisėsaugos pareigūnas. Pasak kai kurių ekspertų, jis buvo priverstas taip pasielgti, nes atsisakė duoti įsakymą susidoroti su minia.

Sausį demonstrantų grupės rengė protestus Archangelsko regione – juos papiktino planas gabenti šiukšles iš Rusijos sostinės į milžinišką sąvartyną šiame atokiame šiauriniame rajone. Panašūs protestai anksčiau vyko ir Maskvoje prieš sąvartyną, nuodijantį gyventojus ir didinantį vaikų sergamumą.

Bent dviejuose provincijos miestuose pastaraisiais mėnesiais kilo protestai prieš siūlymą sumažinti sveikatos apsaugos darbuotojų finansavimą. Praėjusį mėnesį šiauriniame Okulkovo mieste dėl mažų atlyginimų streiką paskelbė greitosios pagalbos darbuotojai, masinės paramos sulaukė profesinė Gydytojų sąjunga. Jos vadovą apklausai iškvietė prokuratūra.

Prasta ekonomikos būklė dar labiau didina rusų nepasitenkinimą, atlyginimai mažėja jau kelerius metus, o tuo metu Kremlius toliau pumpuoja pinigus į valstybės fondus „juodai dienai“ – dabar jie vieni didžiausių pasaulyje.

Protestai Jekaterinburge dėl bažnyčios statybos, kaip iš esmės ir Balotnajos protestai, atspindi žmonių siekį dalyvauti sistemoje. Latvijoje įsikūrusio nepriklausomo naujienų portalo rusų kalba „Meduza“ reporteris Andrejus Percevas pritaria minčiai, kad vietos protestai yra labiau simboliški: demonstrantus labiau pykdo negalėjimas dalyvauti politiniame procese nei pati problema. Kitaip tariant, reikalo esmė – ne šiukšlių laidojimas arktiniame miške ar bažnyčia vidury miesto, o pojūtis, kad žmonės absoliučiai nieko nereiškia, viskas sprendžiama be jų. „Radikaliems veiksmams protestų dalyviai nepasirengę, bet spaudžiami nesitraukia, vėl ir vėl išeina į gatves, – rašo A. Percevas Maskvos Carnegie centro svetainėje. – Valdžia aiškiai sutrikusi, nesiryžta malšinti protestų, ieško tokiems veiksmams formalios dingsties, bet pamatinės priežastys – socialinis ir politinis nepasitenkinimas – niekur nedingsta“.

