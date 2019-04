Kremliaus karas prieš vakarietiškus maisto produktus: kas laimi? 

Rusijos maisto kokybės prievaizdai „Rosselchoznadzor“ atsiskaitė už sankcijinių maisto produktų naikinimą. Pranešama, kad konfiskuota beveik 28 tonos maisto. Beveik visi produktai buvo sunaikinti.

Kaip rašo svoboda.org, atsiskaitinėti apie „sūrių ir kilkių“ naikinimą „Rosselchoznadzor“ privalo nuo 2015 metų, kai Vladimiras Putinas pasirašė įsaką, nurodantį naikinti maisto produktus iš „Rusijai priešiškų valstybių“. Kremliaus sankcijos taikomos faktiškai visiems maisto produktams iš ES šalių. Sankcijos pasirodė 2014 metais, o po metų pradėtas produktų naikinimas.

Rusiškoje interneto erdvėje dažnai juokiamasi iš esą labai nedidelio sunaikinto produktų kiekio, kurį „vien Maskva per dieną suvalgytų“. Kai kurių komentuotojų nuomone tai rodo, kad sankcijiniai produktai visgi atkeliauja iki rusų vartotojų. Ne rečiau tyčiojamasi ir iš „Rosselchoznadzor“ triūso. Pavyzdžiui, 72 tonas šaldytų estiškų kilkių jiems teko deginti net 3 mėnesius.

Kremlius tvirtina, kad sankcijos Rusijai yra naudingos, nes skatina vietinius maisto gamintojus, tačiau ekonomistai tuo abejoja ir pažymi, kad Rusijos gamintojai negeba pagaminti kokybiškų produktų. Daugeliui rusų piktinantis, kad konfiskuoti produktai galėtų būti ne naikinami, o dalinami skurstantiesiems, Vladimiras Putinas neseniai pareiškė, kad geriau juos naikinti.

Svoboda.org kalbintas ekonomistas Dmitrijus Travinas teigė, kad Rusija negali pakeisti importinių maisto produktų gausesne vietine gamyba, nes „iš viršaus“ primesta politika nesuveiks.

– Vasario mėnesį Vladimiras Putinas teigė, kad kai kuriais atvejais produktų naikinimas yra ekonomiškai pagrįstas. Ar jo žodžiuose yra logikos?

– Rusija jau 4 metus draudžia maisto produktus, kuriuos anksčiau importavo iš Vakarų šalių. Visą šį laiką sankcijų režimas buvo pažeidinėjamas, prekės įvežamos kontrabandos keliu ir kažkuriuo momentu nuspręsta, kad jas reikia naikinti. Putinas pats įvarė save į kampą. Kai įvedi tokias beprotiškas sankcijas ES ir Šiaurės Amerikai, neįmanoma nei kontrabandos įveikti, nei visas prekes sunaikinti. Atšaukti sankcijų Putinas nepasiruošęs ir viskas lieka įklimpę vienoje vietoje.

– Visgi, sankcijos įvestos Vakarų gamintojų, o ne paties maisto atžvilgiu. Jei produktai kokybiški, kodėl jų neišdalyti, o gal net ir pardavinėti? Jei į šalį neteisėtai įvežtų „Mercedes“ automobilį, jo juk nekištų po presu?

– Kiek suprantu, formali priežastis yra ta, kad kontrabanda negali būti laikoma atitinkančia kokybės standartus ir valstybė negali garantuoti, kad šie produktai nebus kenksmingi vartotojui. Tuomet lengviau naikinti, nei tikrinti kontrabandines prekes. Galiu pasakyti tiek, kad jei Rusija priešinsis tarptautinei prekybai tokiomis beprotiškomis sankcijomis, galiausiai bet koks sprendimas bus blogas. Manau, kad šiuo atveju problemos sprendimo esmė – grįžti prie normalios, laisvos prekybos. Bet kokie kiti būdai ves prie blogų sprendimų.

– Putinas taip pat sakė, kad humanitarinė pagalba gali pakenkti vietos pramonei – žmonės neteks darbo. Todėl nuspręsta pagalbą riboti. Kokia ekonominė šių žodžių prasmė?

– Putinas paprastai sako, kad sankcijos, ribojančios produktų importą, skatins vietinį gamintoją. Taigi, jis kalba ne apie humanitarinę pagalbą, kurios vaidmuo šiandien vis tiek niekingai mažas, bet apie tai, kad turime riboti Vakarų gamintojų konkurencingumą, kad pakelti savus gamintojus. Tai absoliučiai neteisinga pozicija tiek praktiniu, tiek ir teoriniu požiūriu.

Praktikoje matome, kad nuo sankcijų įvedimo praėjo jau 4 metai. Aišku, kad staiga sumažinus įvežamų produktų kiekį, kažkokie vietiniai produktai visgi bus išdėlioti parduotuvių lentynose, kažkoks importo pakeitimas vyks. Tačiau deja matome, kad dažniausiai tai labai nekokybiški importinių prekių pakaitalai. Vartojimo prekių rinkos specialistai sako, kad didžioji dalis produktų Rusijos parduotuvėse – tiesiog nuodas vartotojui.

Pasak ekonomisto Dmitrijaus Travino, Vladimiras Putinas neblogai gaudosi finansų politikoje, tačiau neišmano importo pakeitimo padarinių./Scanpix nuotrauka

Iš kitos pusės matome, kad importo pakeitimas yra labai menkas ir nepaskatino normalios Rusijos ekonomikos plėtros. Štai 1998 metais, po krizės ir devalvacijos, importo pakeitimas įsibėgėjo natūraliu būdu, be jokių valdžios įsakymų. Jau po 2 metų ekonomika augo 10 procentų. O šiandien tik valstybinės statistikos manipuliacijų dėka galime sakyti, kad ekonomika auga 2 procentais. Iš tiesų nėra jokio pagrindo tvirtinti, kad augimas viršija 1 procentą. Taigi, praktika mums rodo, kad visos šios priemonės neefektyvios ir nepadeda vietiniam gamintojui, nepaisant to, ar naikinami produktai, ar ne.

Jei kalbėsime apie teoriją, tai teiginys, kad importo pakeitimas yra gėris, egzistuoja jau daugiau nei pusę amžiaus. Jį suformulavo Lotynų Amerikos šalys, kovojusios prieš JAV dominavimą. Tai štai, kai Lotynų Amerika kovojo prieš amerikiečių imperializmą, Pietryčių Azijos šalyse jokio importo pakeitimo nevyko. Ten ekonomika plėtojosi dėka orientacijos į eksportą: „importuojame viską, ko reikia, gaminame prekes eksportui ir todėl sparčiai augame“. Po poros dešimtmečių rezultatai buvo akivaizdūs. Pietų Korėja, Taivanas, Honkongas Singapūras, o vėliau ir Tailandas Malaizija ir Indonezija ėmė užvertinėti savo prekėmis visus Vakarus. Tada prie jų prisijungė ir Kinija. O Lotynų Amerika stagnavo, išskyrus pavienes išimtis, kaip sėkmingai augusi Čilė. O dabar mūsų rusiška patirtis 100 procentų patvirtina tai, ką ekonomistai žinojo jau seniai: importo pakeitimas veda į stagnaciją.

– Ar tai reiškia, kad Vladimiras Putinas nesigaudo makroekonominiuose procesuose, nepajėgia įžvelgti, kokį ekonominį kelią turi išsirinkti Rusija ir atitinkamai ją vesti tuo keliu?

– Tai sudėtingas klausimas. Kai kuriose problemose Putinas gana gerai gaudosi. Tarkime, nepaisant įvairių avantiūristinių pasiūlymų spausdinti daugiau pinigų, kad stimuliuotų ekonomikos augimą, Putinas šioms kvailystėms nepasiduoda. Jo finansų politika gana sveika. Manau, kad jį to gyvenimas išmokė. Putinas juk niekada nestudijavo ekonomikos. Jis gyveno paskutiniame praėjusio amžiaus dešimtmetyje ir suprato, kas yra didelė infliacija. Štai gyvenimas jį ir išmokė nedaryti šioje srityje kvailysčių. Be to, vengti kvailysčių jam pataria ir finansų ministras, ir Centrinio banko vadovas.

O importo pakeitimo srityje jis susidūrė su jam netikėta problema. Aišku, kad 2014 metais įsakas dėl atsakomųjų sankcijų buvo rašomas skubotai, be jokio pasiruošimo. Ir tikslas jo buvo politinis, o ne ekonominis. Mes norėjome prikiaulinti Vakarams ir niekas rimtai negalvojo apie paramą rusų gamintojams. Tačiau vėliau teko kažkaip ekonomiškai „pagrįsti“, kodėl tas kvailas įsakas priimtas. Ir čia Putinas jau pakliuvo į spąstus. Jam teko tapti importo pakeitimo teorijos šalininku, nors visiškai tame nesigaudė. Ir šiandien jis toliau kalba keistus dalykus, nors visos tos priemonės vis dar neveikia. Gal jis net supranta, kad prisidirbome, tačiau „peržaisti“ jau nebegali.

Kaip rašo svoboda.org, Rusijoje vis daugiau kalbama apie maisto dalijimą skurstantiems. Maisto kokybės prievaizdai priešinosi besibaigiančio galiojimo produktų dalijimui, nes baiminosi masinių pasinuodijimų. Tačiau kokybiškų konfiskuotų prekių dalyti taip pat niekas neskuba. Anot „Rossijskaja gazeta“, mokesčių įstatymai šiuo metu veikia taip, kad naikinti maistą yra pigiau, nei perdavinėti jį labdaros organizacijoms.

