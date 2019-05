Kiek pinigų turi Vladimiras Putinas? 

Kuklesniais skaičiavimais, Rusijos prezidentas valdo daugiau nei 100 milijardų dolerių vertės turtą. Tačiau kai kurie ekspertai mano, kad jo kapitalas dvigubai didesnis, o Vladimiras Putinas – turtingiausias žmogus pasaulyje.

Portalas svoboda.org primena, kad šių metų pradžioje JAV Kongresui buvo pateiktas įstatymo projektas, kuriuo planuojama įpareigoti JAV žvalgybą rinkti informaciją apie Vladimiro Putino ir artimiausių jo bendražygių turtą.

Įstatymo projekto autoriai pabrėžė, kad korupcija yra vienas iš Kremliaus ginklų, ne tik leidžiantis išsilaikyti valdžioje, bet ir naudojamas silpninti demokratines valstybes. Todėl JAV žvalgyba turėtų sekti Rusijos prezidento ir jo aplinkos žmonių finansines operacijas.

Oficialiais duomenimis, Vladimiras Putinas per metus uždirba apie 112 tūkstančių dolerių, o 13 bankų sąskaitų deklaravo 2018 metais turėjęs 241 tūkstantį dolerių. Bet kokius mėginimus išsiaiškinti tikrąjį prezidento turtą jo atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas vadina „rusofobija“. Kaip primena svoboda.org, pats Peskovas neskursta – vien jo rankinis laikrodis kainuoja apie 600 tūkstančių dolerių.

Svoboda.org autoriaus Dmitrijaus Volčioko nuomone, daugiau sužinoti apie Kremliaus turtus galbūt padės pinigų plovimo per „Danske Bank“ skandalas, jau vadinamas „didžiausiu pinigų plovimu istorijoje“. 2007 – 2015 metais per šio banko padalinį Estijoje pervesta apie 230 milijardų eurų.

Danijos prokuratūra pateikė kaltinimus 10 banko darbuotojų, o pinigų plovimo schemą atskleidęs Howardas Wilkinsonas žiniasklaidai teigė, kad nešvarių rusiškų rublių vertimas doleriais buvo pelningiausiu jo vadovaujamo banko padalinio verslu. Pasak jo, per Estijos padalinį per dieną „praeidavo“ iki 20 milijardų dolerių, o bankas nesiaiškindavo jų kilmės. Pinigų plovimo schemoje dalyvavo 65 fiktyvios bendrovės.

Išsiaiškinti visų 230 milijardų dolerių kilmės greičiausiai nepavyks. Rusijoje tai užtikrins schemoje dalyvavusi saugumo tarnyba FSB.

Kiek gi pinigų turi Vladimiras Putinas. 2007 metais Stanislavas Belkovskis skelbė, kad Rusijos prezidento turtas – 40 milijardų dolerių. Anot apžvalgininko, Putinui slapta priklausė 37 procentai „Surgutneftegaz“, 4,5 procentai „Gazprom“ akcijų ir mažiausiai 75 procentai oligarcho Genadijaus Timčenkos kompanijos „Gunvor“. Panašius duomenis apie Vladimiro Putino turtą skelbė ir „New York Times“, besirėmusi šaltiniais JAV Centrinėje žvalgybos agentūroje.

2017 metais JAV Senate kalbėta apie tai, kad Vladimiras Putinas galimai yra pats turtingiausias žmogus pasaulyje, kurio turtas vertas 200 milijardų dolerių.

2012 metais Stanislavas Belkovskis jau skelbė, kad Rusijos prezidento turtas išaugo iki 70 milijardų dolerių.

Tais pačiais metais Borisas Nemcovas ir Leonidas Martyniukas paskelbė ataskaitą „Vergo gyvenimas galerose“ ir teigė, kad Vladimirui Putinui priklauso 20 rūmų ir vilų, 43 lėktuvai, keletas jachtų (įskaitant ir 35 milijonų dolerių vertės jachtą, kurią prezidentui padovanojo oligarchas Romanas Abramovičius) ir prabangių laikrodžių kolekcija.

„Manau, kad dabar jis turi apie 120 milijardų dolerių. Ar jis turtingiausias pasaulyje? Nesu tuo tikras. Manau, kad yra turtingesnių – narkotikų kartelio bosai ir Afrikos valstybių diktatoriai“, – teigė svoboda.org neseniai kalbintas Stanislavas Belkovskis.

Vienas iš rusų opozicijos lyderių Garis Kasparovas mano, kad Vladimiro Putino turtai labai patikimai paslėpti ir „prisikasti“ iki jo bus labai sudėtinga. Anot verslininko Maksimo Freidzono, skandalingai viešinusio ne vieno Rusijos valdininko turtus, prezidento turtų šaltinio reikia ieškoti 30 metų praeityje, kai jis tik pradėjo krautis kapitalą. Vladimiras Putinas tuo metu buvo ne paskutinis žmogus Sankt Peterburgo verslininkų, banditų ir valdininkų konglomerate.

Pasak Maksimo Freidzono, Vladimiras Putinas „stogavo“ banditus ir tvarkė nekilnojamojo turto klausimus, kad miesto nuosavybė pereidinėtų į „teisingų žmonių“ rankas. Nusikaltėliams jis perleido ir Lomonosovo uostą, kuriame nebuvo nei muitinės, nei kokios nors kitokios kontrolės. Per Lomonosovą plūstelėjo kontrabandos lavina ir pasak Maksimo Freidzono, būtent per ten į Rusiją įžengė kolumbiečių narkokartelis Kali.

Verslininko teigimu, tai buvo tik pradžia, o Vladimirui Putinui atėjus į valdžią, prekyba kokainu tapo visiškai „suvalstybinta“, ką patvirtina ir pernykštis skandalas dėl kokaino gabenimo per Rusijos ambasadą Argentinoje.

Dėl savo tyrimų Maksimas Freidzonas jau ne sykį susilaukė grasinimų, bet veiklos nenutraukė ir šiuo metu padeda „Buzzfeed“ žurnalistams tirti korupcinius procesus Rusijoje. Jis palaiko ir amerikiečių iniciatyvą, kad Rusijos valdžios finansais domėtųsi JAV žvalgyba.

Interviu svoboda.org Maksimas Fredizonas teigė, kad dabartinės nešvarių pinigų plovimo schemos Rusijoje iš principo nesiskiria nuo tų, kurios naudotos prieš 30 metų, kai Rusijoje tik pradėti plauti iš narkotikų uždirbti pinigai.

„Pinigų plovimo per „Danske Bank“ mastai pritrenkiantys. Manau, kad ten plauti ne tik rusiški pinigai. Ir greičiausiai tai buvo ne vienintelis pinigų plovimo kanalas“, – sakė Maksimas Freidzonas. Jo nuomone, tikėtina, kad šiuo kanalu naudojosi Iranas ir kiti Kremliui draugiški režimai bei narkotikų karteliai. „O jei pinigus plauti padeda ir koks nors draugiškai nusiteikęs Vakarų bankas – atsiveria neribotos galimybės“, – teigė Maksimas Freidzonas.

Praėjusios amžiaus dešimtajame dešimtmetyje tokiu banku buvo „Dresdner Bank“, kurio veiklą Rusijoje globojo Vladimiras Putinas, o bankininkai atitinkamai jam atsidėkodavo. Tuo pat metu Rusijos bankas „Inkombank“ sėkmingai plovė elito pinigus per amerikiečių „Bank of New York“.

Pasak Maksimo Freidzono, Kolumbijos narkotikų kartelių pinigai buvo iš pradžių gabenami per Lomonosovo uostą, o vėliau – per garsaus verslininko Šabtajaus Kalmanovičiaus kompaniją JFC. Rusijoje pinigai buvo legalizuojami naudojantis naftos eksporto verslais ir nekilnojamojo turto projektais.

Kaip sakė Maksimas Freidzonas, prieš 30 metų plauti narkotikų pinigai padėjo Vladimirui Putinui ir jo bendražygiams susikrauti pirmuosius kapitalus, o dabar šį „verslą“ jie iškėlė į valstybės lygmenį. Tuo metu amerikiečių veiksmai rodo, kad Vakarai palaipsniui ima suprasti, kad visos Rusijoje sėkmingai veikiančios kompanijos – Vladimiro Putino ir kitų „čekistų“ sukurtos sistemos ataugos. „Jei nenorite pakliūti į kokią nešvarią istoriją – laikykitės nuo jų atokiau“, – pataria verslininkas.

