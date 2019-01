Kaskart vis kitoks Davoso forumas (prezidentė dalyvaus ir šiemet) 

Šiandien Šveicarijos kalnų kurorte Davose prasideda kasmetinis Pasaulio ekonomikos forumas. Jo dalyviai, tarp kurių ir Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė, iki penktadienio diskutuos, kaip sukurti geresnę globalizacijos versiją ir gerinti tarpusavio santykius.

1971 metais vokietis profesorius Klausas Schwabas surengė Davose Pasaulio ekonomikos forumą. Tai buvo galimybė Europos įmonių vadovams pasimokyti iš kolegų amerikiečių.

Politiniai lyderiai forume pradėjo dalyvauti vėliau. Ilgainiui Davosas tapo vieta, į kurią kartą per metus aptarti svarbiausių pasaulio problemų susirenka verslininkai, politikai, intelektualai, aktyvistai, garsenybės.

Šiemet forumas sutrauks daugiau kaip 3 tūkst. svečių iš 115 šalių. Jauniausiam jų – 16 metų (laukinės gyvūnijos fotografas Skye Meakeris iš Pietų Afrikos Respublikos), o vyriausiam – 92-eji (seras Davidas Attenborough, žinomas britų filmų apie gamtos istoriją kūrėjas).

Organizatorių teigimu, tai nėra paprasta konferencija. Ji padeda užmegzti dialogą ir įveikti „pasitikėjimo deficitą“.

Kaip nurodoma oficialioje Pasaulio ekonomikos forumo internetinėje svetainėje, moterys sudarys 22 proc. visų dalyvių, vyrai – 78 procentus. Labiausiai atstovaujami regionai – Vakarų Europa, Šiaurės Amerika ir Azija.

Vien iš JAV į Davosą turi atskristi 800 narių delegacija. Gausios yra ir Prancūzijos bei Šveicarijos pajėgos – šalys siunčia po 300 savo atstovų.

Pagrindinė šių metų forumo tema – „Globalizacija 4.0: formuojant globaliąją architektūrą ketvirtosios industrinės revoliucijos amžiuje“. Organizatorių teigimu, tai nėra paprasta konferencija. Anot prof. K. Schwabo, ji padeda užmegzti dialogą ir įveikti „pasitikėjimo deficitą“.

Forumo dalyviai per ateinančias dienas gvildens tarptautinio saugumo, aplinkosaugos ir pasaulio ekonomikos problemas. Daugelis diskusijų bus sutelkta į ketvirtąją industrinę revoliuciją ir klausimą, kaip padėti šiandienos darbuotojams prisitaikyti prie pokyčių.

Verslo lyderiams Davosas yra ideali vieta pasisemti idėjų, užmegzti ryšius ir garsinti savo vardą. Pavyzdžiui, Izraelyje įkurto startuolio „Precognize“ vadovas Chenas Linchevskis sumokėjo 50 tūkst. Šveicarijos frankų (apie 44 tūkst. eurų) už galimybę dalyvauti forume. Verslininkas pasakojo, kad čia galima pabendrauti su žmonėmis, kurių taip lengvai nepagausi.

Valstybių ir organizacijų atstovai

Į Davosą atvyks nemažai Europos valstybių premjerų: Italijos – Giuseppe Conte, Ispanijos – Pedro Sanchezas, Nyderlandų – Markas Rutte, Belgijos – Charlesas Michelas. Viena įtakingiausių Davoso viešnių bus Vokietijos kanclerė Angela Merkel.

Tarp kitų pasaulio lyderių, kurie lankysis šiame Alpių kurorte, minimas ir Japonijos premjeras Shinzo Abe, Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu, Ukrainos prezidentas Petro Porošenka, Naujosios Zelandijos vyriausybės vadovė Jacinda Ardern, Irako prezidentas Barhamas Salihas, Afganistano lyderis Ashrafas Ghani, Kolumbijos vadovas Ivanas Duque, Pietų Afrikos Respublikos prezidentas Cyrilas Ramaphosa.

Stebėtojų dėmesį veikiausiai trauks forumo naujokas – Brazilijos prezidentas Jairas Bolsonaro. Jis buvo išrinktas spalį ir sukėlė daug kalbų, mat žadėjo grąžinti didingus karinės diktatūros laikus. J. Bolsonaro sakė, kad Davose pademonstruos visai kitokią Braziliją.

Forume bus galima sutikti ir tarptautinių organizacijų atstovų: Tarptautinio valiutos fondo vadovę Christine Lagarde, Jungtinių Tautų generalinį sekretorių Antonio Guterresą, Jungtinių Tautų žmogaus teisių komisarę Michelle Bachelet, Pasaulio banko vadovę Kristaliną Georgievą, Pasaulio prekybos organizacijos direktorių Roberto Azevedo, Europos ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos generalinį sekretorių Angelį Gurrią, NATO vadovą Jensą Stoltenbergą.

Vis dėlto svarbiausia kasmet yra ne tai, kas dalyvauja, bet – kas nedalyvauja.

Galinguosius užspaudė rūpesčiai

Taigi šiemet Davose nebus JAV prezidento Donaldo Trumpo. Jis atšaukė planuotą kelionę, nes Vašingtone niekaip nesibaigia ginčai dėl reikalavimo Meksikos pasienyje statyti sieną . Dėl to buvo uždaryta dalis JAV federalinės vyriausybės institucijų, o daugiau kaip 800 tūkst. jų darbuotojų liko be atlyginimų.

Tiesa, tradiciškai JAV prezidentai nedalyvauja šiame renginyje. Pernai į Davosą nuskridęs D. Trumpas tapo tik antruoju pareigas einančiu JAV vadovu, apsilankiusiu Pasaulio ekonomikos forume. Tąkart jis nustelbė daugelį konferencijos dalyvių ir pasakė baigiamąją kalbą.

Šiemet JAV delegacija bus mažesnė, o jai vadovaus JAV iždo sekretorius Stevenas Mnuchinas ir valstybės sekretorius Mike'as Pompeo. Šiems pareigūnams kompaniją turėtų palaikyti JAV prekybos sekretorius Wilburas Rossas ir JAV prekybos atstovas Robertas Lighthizeris. Amerikiečiai pristatys idėją, kad būtina pertvarkyti tokias institucijas kaip Pasaulio prekybos organizacija, Tarptautinis valiutos fondas, Pasaulio bankas.

Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas taip pat atšaukė kelionę į Šveicariją. Jį šiuo metu slegia sudėtingos vidaus problemos. Prezidentą į keblią padėtį stumia „geltonųjų liemenių“ judėjimo organizuojami protestai. E. Macronas mėgina užbaigti didžiausią per savo kadenciją krizę.

Dar viena lyderė, kamuojama vidaus rūpesčių, yra Didžiosios Britanijos premjerė Theresa May. Ji praėjusią savaitę patvirtino, kad nedalyvaus forume, nes nori susikoncentruoti į „Brexito“ derybas. „Į Davosą premjerė nevyks. Ji tvarkys reikalus čia“, – pareiškė Th. May atstovė. Į forumą vietoj ministrės pirmininkės keliaus dalis vyriausybės narių.

Kinijos žiniasklaida gerokai iš anksto paskelbė, jog šalies delegacijai vadovaus viceprezidentas Wang Qishanas. Tai pakurstė kalbas, kad Kinijos vadovas Xi Jinpingas šįsyk į Davosą neskris. Pastarąjį kartą jis ten lankėsi 2017-aisiais. „Pasaulinė ekonomika yra didelis vandenynas, nuo kurio nepabėgsi“, – sakė prezidentas, palyginęs prekes, paslaugas ir kapitalą su vandeniu, kurio negalima sugrąžinti į upelius ar ežerus, atskirtus nuo jūros.

Daugeliui smalsu, ar į forumą atvyks Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas. Užuominų apie galimą vizitą būta gruodžio pabaigoje. Pastarąjį kartą V. Putinas lankėsi Davose 2009 metais kaip Rusijos vyriausybės vadovas.

Nuo iliuzionisto iki režisierės

Tarp ryškiausių šiųmečio renginio svečių – milijardierius, filantropas, „Microsoft“ įkūrėjas Billas Gatesas. Jis turėtų dalyvauti diskusijoje apie finansines naujoves ir pasaulinę sveikatą.

Davosą savo vizitu turėtų pagerbti žymus anglų mokslininkas Timas Bernersas-Lee, išradęs pasaulinį interneto tinklą. Jis, kaip tikimasi, kalbės apie skaitmeninės aplinkos saugumą. Mokslininkas yra minėjęs, kad internetas susiduria su daugybe grėsmių, ir viena jų – vadinamosios melagingos naujienos.

D. Grybauskaitė turėtų dalyvauti diskusijose tarptautinio saugumo ir ES ateities klausimais. Davose taip pat planuojami dvišaliai pokalbiai su užsienio valstybių vadovais.

Prie forumo dalyvių šiemet vėl prisidės buvęs JAV viceprezidentas Alas Gore’as. Numatoma, kad aplinkosaugos aktyvistas dalyvaus sesijoje, kurioje daugiausia dėmesio skiriama vadinamajai vandenyno ekonomikai. Jis taip pat vadovaus diskusijai apie tai, kaip išsaugoti Žemę ateities kartoms.

Į Šveicarijos Alpes sugrįš ir bendrovės „Uber“ generalinis direktorius Dara Khosrowshahi. Vadovas rengiasi kalbėti apie kapitalizmo pokyčius ir gerovės skatinimą.

Garsenybių frontui atstovauja JAV atlikėjas ir antrepreneris Will.I.Am. Jis augo viename skurdžiausių Los Andželo rajonų ir prieš septynerius metus įkūrė fondą vaikams, kad šie galėtų mokytis robotikos bei programavimo. Will.I.Am yra dažnas svečias Davose.

Dar viena renginio pažiba – JAV iliuzionistas Davidas Blaine’as. Jis turėtų skaityti pranešimą tema „Ieškant magijos realiame gyvenime“.

Pasaulio ekonomikos forumo organizatoriai kasmet pagerbia menininkus už tai, kad jie, pasitelkdami kultūrą, skatina pokyčius. Šiemet „Crystal Award“ premijos skirtos JAV dirigentei Marin Alsop, Saudo Arabijos kino režisierei Haifaa Al-Mansour ir Didžiosios Britanijos filmų apie gamtos istoriją kūrėjui serui D. Attenborough. Pernai laureatais paskelbti Holivudo žvaigždė Cate Blanchett, britų dainininkas Eltonas Johnas ir Bolivudo aktorius Shah Rukh Khanas.

Į Davosą atvyks 2018 metų Nobelio taikos premijos laureatas Kongo Respublikos chirurgas Denisas Mukwege.

Iš karališkųjų šeimų atstovų galima paminėti Didžiosios Britanijos princą Williamą ir Nyderlandų karalienę Maximą.

Prestižiniame forume dalyvaus ir Lietuvos vadovė

Kaip nurodė Prezidentės spaudos tarnyba, Jos Ekscelencija Dalia Grybauskaitė į Davosą išvyksta sausio 23-iąją. Ji į forumą kviečiama ketvirtą kartą.

Šiemet prezidentės Davose laukia du svarbūs renginiai. Vienas jų – „Keeping trust in Cyberspace“ – susijęs su kibernetinio saugumo klausimais. Šioje diskusijoje valstybių vadovai kartu su didžiausių pasaulinių kompanijų lyderiais aptars, kaip stiprėjant globalizacijai užtikrinti patikimą kibernetinę erdvę.

„Pasaulinėje erdvėje Lietuva pelnytai vadinama kibernetinio saugumo lydere. Sėkmingai atnaujinus egzistuojančius ir priėmus visus reikalingus naujus įstatymus, sujungus kibernetines pajėgas, Lietuva pagal nacionalinį kibernetinio saugumo indeksą pakilo į pirmąją vietą ir pasaulyje laikoma saugiausia valstybe kibernetinėje erdvėje“, – teigia Prezidentės spaudos tarnyba.

Šalies vadovė taip pat dalyvaus JAV įtakingo leidinio „The New York Times“ inicijuotoje diskusijoje apie moterų lyderystę – „Female Leadership at the Tipping Point“.

„Šios diskusijos tikslas – atkreipti globalios visuomenės dėmesį, kad moterų vaidmuo tiek politikoje, tiek versle stiprėja nepakankamai greitai. Pastebimos net priešingos tendencijos – imant 500 didžiausių ir sėkmingiausių pasaulio verslo kompanijų, moterų vadovių per praėjusius metus jose sumažėjo 25 procentais. Prezidentė kartu su Jungtinių Tautų vyriausiąja komisare žmogaus teisių klausimams, buvusia Čilės prezidente Michele Bachelet, Kanados užsienio reikalų ministre bei verslo ir kultūros veikėjomis diskutuos, kaip tokią padėtį pakeisti, kad moterų lyderystė tolygiai stiprėtų visose gyvenimo srityse“, – nurodo Prezidentės spaudos tarnyba.

D. Grybauskaitė turėtų dalyvauti diskusijose tarptautinio saugumo ir ES ateities klausimais. Davose taip pat planuojami dvišaliai pokalbiai su užsienio valstybių vadovais. Prezidentės spaudos tarnyba užsiminė, kad derinamas vadovės susitikimas su didžiausios bei pažangiausios mokslinių tyrimų laboratorijos pasaulyje – Europos branduolinių tyrimų organizacijos CERN atstovais dėl dviejų mokslo inkubatorių steigimo Vilniuje ir Kaune.

Įvairių susitikimų su pasaulinio verslo atstovai metu bus kalbama apie investavimo galimybes Lietuvoje. Davose turėtų įvykti keletas prezidentės interviu su tarptautine žiniasklaida – globaliu televizijos kanalu CNBC, didžiausiomis naujienų agentūromis „Reuters“ ir DPA bei kitomis medijų priemonėmis.

Pernai D. Grybauskaitė taip pat lankėsi Davose. Pasaulio ekonomikos forume ji siekė atkreipti pasaulio dėmesį į Rusiją. „Manyčiau, kad iš tikrųjų Davosas yra puiki arena pristatyti Lietuvos mąstymui“, – tąkart sakė prezidentės patarėjas Nerijus Aleksiejūnas.

