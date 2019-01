Kas sieja žurnalistų nužudymą Afrikoje ir Vladimiro Putino „virėją“? 

Kremliaus kritiko Michailo Chodorkovskio tyrimų centras „Dosjė“ pristatė savo tyrimo dėl Rusijos žurnalistų žūties Centrinėje Afrikos Respublikoje (CAR) rezultatus. Teigiama, kad buvo surengta speciali operacija, per kurią sušaudyta dokumentinio filmo kūrimo grupė, siekusi atskleisti, ką ginkluoti rusų samdiniai veikia šioje Afrikos šalyje.

Rusijos žiniasklaidos atstovai Orchanas Džemalis, Aleksandras Rastorgujevas ir Kirilas Radčenka buvo nužudyti 2018 metų liepos 30 dieną. Jie nuskrido į CAR norėdami sukurti dokumentinį filmą apie Rusijos privačios karinės kompanijos (PKK) „Vagner“ veiklą.

„Žmogžudystės spec. operacija“

* Tyrimą atlikę žurnalistai tvirtino, kad filmavimo grupė nuo pat atvykimo į CAR buvo sekama. O žmogžudystė buvo ne paprastas apiplėšimas, kaip teigė Rusijos tyrėjai, o suplanuota operacija, už kurios – Kremliaus žmonės. Tokią išvadą žurnalistai padarė po vairuotojo, vežusio filmo kūrėjus, telefoninių duomenų CAR analizės.

Vairuotojas buvo vienintelis žmogus, išgyvenęs per užpuolimą. Pagal oficialią versiją, kai į automobilį buvo pradėta šaudyti iš automatų, jam esą pavyko pabėgti.

„Dosjė“ priminė, kad būtent „Martinas“ filmavimo grupei pasiūlė vairuotoją, o vėliau nukreipė į aukso kasyklų rajoną, kuriose verslauja J. Prigožino kompanija ir kurias saugo PKK „Vagner“.

* Vis dėlto „Dosjė“ manymu, vairuotojas galėjo būti Rusijos žurnalistams nužudymo operacijos bendrininkas. Per dvi dienas, kurias jis praleido su filmo kūrėjais, jis beveik 50 kartų susiskambino su vietinės žandarmerijos atstovu Emmanueliu Kotofio. Panašu, kad jam atsiskaitinėjo apie filmavimo grupės judėjimą. Būtent taip „Dosjė“ aiškino faktą, kad E. Kotofio, kaip matyti iš telefono išklotinės, visą laiką buvo netoli žurnalistų, o prieš jų žūtį automobilį su žandarais ir dar trimis ginkluotais žmonėmis matė tame pačiame rajone, kuriame buvo įvykdyta žmogžudystė.

Ryšys tarp „Vagner“ ir „Putino virėjo“

* Centras „Dosjė“ taip pat analizavo kitus žandaro E. Kotofio telefoninius skambučius ir išsiaiškino, kad 2018 metų liepą ir rugpjūtį jis beveik šimtą kartų susiskambino su rusu Aleksandru Sotovu. Tyrėjų teigimu, šis žmogus CAR dirba „išorinio stebėjimo,verbavimo ir agentūrinio darbo“ instruktoriumi kompanijoje „M-Finans“. Savo ruožtu ši kompanija, kaip tvirtino „Dosjė“, susijusi su Rusijos verslininku Jevegenijumi Prigožinu, o jį žiniasklaida vadina Rusijos prezidento Vladimiro Putino artimu draugu ir „virėju“.

* Kompanijos „M-Finans“ atlyginimų ataskaitose A. Sotovui priskiriamas asmeninis numeris „M-5661“ (tokio formato žetonai, kaip ne kartą rašė žiniasklaida, priskiriami PKK „Vagner“ kovotojams), o A. Sotovo viršininkas, kaip išsiaiškino „Dosjė“, – CAR prezidento patarėjas saugumo klausimais Valerijus Zacharovas. Jis taip pat siejamas su J. Prigožino struktūromis. Žurnalistai tvirtino, kad per tą 2018 metų liepos ir rugpjūčio laikotarpį A. Sotovas ir V. Zacharovas susiskambino daugiau kaip šimtą kartų.

GOOGLE rekomenduoja Straipsnio tęsinys – žemiau

„Koordonatorius Martinas“

* „Dosjė“ žurnalistai taip pat nurodė, kokį vaidmenį „specoperacijoje“ atliko Kirilas Romanovskis, korespondentas iš agentūros RIA „Fan“, kurios vienu iš rėmėjų laikomas taip pat J. Prigožinas. Būtent K. Romanovskis filmavimo grupei davė kontaktus kažkokio „fikserio (koordinatoriaus) Martino iš JT“, kuris turėjo padėti svetimoje šalyje.

Tačiau, kaip mano „Dosjė“, „Martinas“ apskritai neegzistuoja, o jo vardu veikė statytinis. JT pranešė, kad nieko nežino apie „Martiną“ ir kad organizacija nepalaikė ryšių su žuvusiais Rusijos filmavimo grupės nariais.

* „Dosjė“ priminė, kad būtent „Martinas“ filmavimo grupei pasiūlė vairuotoją, o vėliau nukreipė į aukso kasyklų rajoną, kuriose verslauja J. Prigožino kompanija ir kurias saugo PKK „Vagner“.

Žūties dieną O. Džemalis, A. Rastorgujevas ir K. Radčenka važiavo į susitikimą su „Martinu“. Kaip pranešė „Dosjė“ žurnalistai, sprendžiant pagal telefono, kuriuo naudojosi tariamasis koordinatorius, išklotinę, jis pats buvo kitoje vietoje. Apie tai kiek anksčiau pranešė „Mediazona“. Leidinys rėmėsi Piotru Beliakovu, gavusiu šiuos duomenis prieš nunuodijimą nežinoma medžiaga 2018 metų rudenį.

K. Romanovskis ryšio su „Martinu“ kol kas nekomentavo.

Žmogžudystės detalės

M. Chodorkovskis per interviu „Nastojaščeje vremia“ pakomentavo tyrimų centro „Dosjė“ rezultatus ir papasakojo Rusijos žurnalistų žūties detales:

* „Mes manome, kad žinome nužudymo bendrininkus, jog buvo sumanyta operacija, kurios tikslas buvo iš žurnalistų gauti informaciją apie tai, ką jiems pavyko ištirti ginklų prekybos ir PKK naudojimo srityse. Be to, pagal mūsų versiją, tas pokalbis turėjo vykti sąlygomis, garantuojančiomis priverstinį atvirumą. Tačiau pokalbis pakrypo ne taip, todėl kilo muštynės. Per jas Orchanas (Džemalis) buvo sužeistas, o vėliau, jau gulintis, nušautas į nugarą. Kirilas Radčenka bandė bėgti, jį stipriai sumušė ir po to nušovė. Aleksandras Rastorgujevas buvo sušaudytas ir pribaigtas šūviu į širdį. Tai mūsų versija, paaiškinanti mūsų gautus faktus. Tačiau šią versiją įrodyti be teisėsaugos organų darbo ir padaryti, kad tai būtų daugiau, negu versija, mes negalime. Faktų, kuriuos mes laikome įrodytais, esmė ta, kad versija apie paprastą apiplėšimą, apie ką skelbė Rusijos užsienio reikalų ministerija, o vėliau pakartojo prezidentas (Vladimiras) Putinas, neatlaiko kritikos.“

Oficialus tyrimas dėl Rusijos žurnalistų žūties CAR tęsiamas. Pagrindine versija laikomas apiplėšimas. Per spaudos konferenciją gruodžio mėnesį Rusijos prezidentas V. Putinas pareiškė, kad pagal jo turimus duomenis, žurnalistus esą nužudė kažkokia „vietinė grupuotė“. Tada Kremliaus vadovas pakomentavo klausimą ir apie PKK „Vagner“ veiklą, pareiškęs, kad tokios kompanijos „turi teisę dirbti ir rūpintis savo interesais bet kurioje pasaulio vietoje“, jei nepažeidžia Rusijos įstatymų. Dabar tapo aišku, kad CAR gali atsirasti oficiali Rusijos karinė bazė.