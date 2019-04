Kas nutiks, kai subyrės Europa? Vokietijos klausimas (I dalis. Pabėgti nuo praeities) 

Daugelis sielojasi dėl to, kokie neaiškūs šiuo metu yra Europos transatlantiniai santykiai, tačiau daug kalbėta apie tai, kur tokie santykiai veda, nebuvo. Europos silpnumas ir susiskaldymas, strateginis „atsiejimas“ nuo JAV, išsekusi Europos Sąjungą, „po Europa“, „Europos pabaiga“ – prognozuojami tokie baisūs scenarijai, tačiau jų neapibrėžtumas guodžia. Scenarijai reiškia neišsipildžiusias svajones, o ne košmarus. Visgi nenusisekęs europietiškas projektas galėtų būti ne tik Europos košmaras. Jis be kita ko primins tai, kas anksčiau buvo žinoma kaip Vokietijos klausimas, žurnale „Foreign Affairs“ rašo tarptautinės politikos ekspertas ir knygos „The Jungle Grows Back: America and Our Imperiled World“ autorius Robertas Kaganas.

Vokietijos klausimas sukūrė šiandieninę Europą bei daugiau nei septynis dešimtmečius besitęsiančius transatlantinius santykius. 1871-ųjų Vokietijos susivienijimas Europos širdyje sukūrė naują tautą, kuri buvo pernelyg didelė, pernelyg tankiai apsigyvenusi, pernelyg turtinga ir pernelyg galinga, kad kitos didžiosios Europos valstybės (įskaitant ir Jungtinę Karalystę) galėtų ją efektyviai subalansuoti.

Jėgų pusiausvyros Europoje nebuvimas lėmė du pasaulinius karus, kuriuose kovojo bei žuvo ir iš už Atlanto atvykę daugiau nei 10 mln. JAV karių. Po Antrojo pasaulinio karo amerikiečiai ir europiečiai bent jau įkūrė NATO, kad išspręstų vokiečių problemą ir pasipriešintų sovietams. Šį faktą –“laikyti Sovietų Sąjungą kuo toliau, amerikiečius kuo arčiau, o vokiečius prispauspus“, – pasak pirmojo aljanso generalinio sekretoriaus lordo Ismay‘aus, pamiršo šių dienų realistai.