Kaip sovietų inžinierius pardavinėjo paslaptis Šiaurės Korėjai 

Išslaptintuose Ukrainos KGB archyvuose tapo prieinama medžiaga, liudijanti, jog formaliai Maskvai draugiškas Šiaurės Korėjos režimas aktyviai šnipinėjo šalies sąjungininkės teritorijoje: verbavo agentus ir stengėsi sužinoti karines paslaptis.

Eduardas Andriuščenka portale „Nastojaščeje vremia“ rašo apie Ukrainos saugumo tarnybos archyve saugomas dvi bylas: viena operatyvinė, kita – baudžiamoji, iš viso 30 tomų apie Kijevo gyventoją, nuteistą kalėti 10 metų ir mirusį kolonijoje. Stanislavas Puškaris buvo apkaltintas tėvynės išdavyste ir šnipinėjimu. Bylą 1981 metais nagrinėjo Kijevo karinės srities tribunolas už uždarų durų, apie ją nepranešė nė vienas laikraštis. Teisme S. Puškaris savo kaltės neneigė, gailėjosi ir prašė sušvelninti bausmę.

Nėra žinoma, kokie jausmai užplūdo kijevietį, išgirdus nuosprendį. Galbūt apėmė neviltis, nes ilgiems metams be tėvo liko nepilnametis sūnus, o gal kaip tik palengvėjo – juk buvo skirta minimali bausmė. O galėjo sušaudyti... Visišką tylą apie bylą galima paaiškinta tuo, kad teisiamasis dirbo draugiškos socialistinės valstybės žvalgybai.

Vaišingi korėjiečiai

Ši istorija prasidėjo dešimtmečiu anksčiau, Kijevo karinėje dalyje 61809 – gamykloje, kijeviečių vadintoje „Arsenalas-2“. Buvo žinoma, kad ten remontuojama karinė technika (dabar ten dailės muziejus „Mysteckij arsenal“).

Praėjusio amžiaus aštuntojo dešimtmečio pradžioje į šį slaptą karinį objektą atvyko stažuotis 3 užsieniečiai – Šiaurės Korėjos armijos karininkai, vienos iš Kijevo karo mokyklų kursanta: Kim Ze Chanas, Coi The Li ir Dim Sun Kilis. Iš jų rusiškai geriausiai kalbėjo Kimas, jis vertėjavo kitiems. Stažuotojai turėjo išmokti valdyti karines mašinas su prieštankiniais raketiniais kompleksais, kuriuos Šiaurės Korėjai tiekė Sovietų Sąjunga. Tačiau cechuose buvo ir slapta technika, kurios svečiams nederėjo matyti. Ji buvo laikinai uždengta brezentu. Kartais „Arsenalo“ darbuotojams atrodydavo, jog stažuotojai mėgina apeiti draudimus ir pamatyti tai, kas neįeina į jų mokymo programą.

Su korėjiečiais dažniausiai dirbdavo radioaparatūros specialistas S. Puškaris. Jis ir dar keli bendradarbiai greit susidraugavo su Cojumi, Kimu ir Dimu. Užsieniečiai kviesdavo kijeviečius vakarienės į restoraną, drauge žiūrėdavo Šiaurės Korėjos filmus savo mokslo įstaigos aktų salėje. Tai buvo filmai apie jų liaudies dainas ir šokius bei apskritai Korėją. S. Puškariui tuomet buvo 32-eji. Jis buvo gimęs Gorkyje (dabar Nižnij Novgorodas), bet didžiąją gyvenimo dalį praleido Kijeve. Buvo išsiskyręs, gyveno su tėvais ir mažamečiu sūnumi viename Ukrainos sostinės miegamajame rajone. Mokėsi Kijevo politechnikos institute, bet ketvirtame kurse mokslus metė . „Arsenale-2“ dirbo nuo 1969 metų, domėjosi fotografija ir žvejyba, ne kartą baustas už brakonieriavimą.

Po mėnesio ar poros nuo pažinties pradžios korėjiečiai pradėjo lankytis S. Puškario namuose, susipažino su jo tėvais. Svečiai ateidavo ne tuščiomis rankomis: atnešdavo vyno, egzotiškų savo šalies gėrimų – ženšenio trauktinės. Stanislavas labai mėgo išgerti. Jo motina gavo dovanų ženšenio šaknies gydomojo ekstrakto.

1971 metų vasarį pasibaigus darbo dienai korėjiečiai surengė S. Puškario namuose atsisveikinimo vakarėlį stažuotės baigimo ir grįžimo namo proga. „Prie stalo Cojus man padovanojo rašiklį su auksine plunksna ir butelį ženšenio degtinės. Jis pasakė, kad tos dovanos yra už malonų elgesį stažuotės metu“,– vėliau pasakojo „Arsenalo“ inžinierius S. Puškaris.

Prieštankinė „Falanga“ ir šnipų fotoaparatas

Kai visa kompanija, jau gerai įkaušusi, išėjo į virtuvę parūkyti, Cojus ir Kimas paprašė šeimininko pagalbos. Kursantai paaiškino, kad stažuotė pralėkė labai greitai ir jie ne viską suspėjo. Todėl bus dėkingi Slavai, jei šis perbraižys jiems kai kurias ginkluotės schemas iš leidinių, esančių fabriko bibliotekoje. Korėjiečiai paminėjo juos dominančius gaminius: 2P32 и 3М11. Tai – prieštankinių raketų paleidimo įrenginys „Falanga“ ir pačios raketos, visiškai slapta technika, nesusijusi su svečių stažuote.

Ar tą vakarą korėjiečiams ilgai užtruko apdoroti savo pažįstamą? Ar šis dvejojo, išgirdęs prašymą? Ar apskritai suprato, ką toks prašymas reiškia? Apie tai nėra žinoma. Tačiau galiausiai S. Puškaris sutiko ir, galbūt pats to nežinodamas, tapo Šiaurės Korėjos karinės žvalgybos agentu. Šnipas gavo pravardę „Zemliak“.

Kodėl buvo pasirinktas būtent S. Puškaris? Viena vertus, jis buvo išmanantis specialistas, savo srities meistras. Kita vertus, beveik visi kolegos jį apibūdino kaip lengvo pasipelnymo ir deficitinių importinių prekių mėgėją. „Santykiuose neišrankus, visuomeniniame cecho gyvenime nedalyvauja“, – sakoma prie bylos pridėtoje charakteristikoje. Neabejotinai savo vaidmenį suvaidino ir alkoholio pomėgis. Sprendžiant iš bylos medžiagos, Stanislavas gėrė kone kasdien, taip pat ir darbo metu. Visus rimtus pokalbius korėjiečiai pradėdavo prieš tai prigirdę „Zemliaką“.

„Kam braižyti, jei galima tas schemas nufotografuoti“, – sumetė naujai iškeptas šnipas. Juo labiau kad kalba ėjo jau ne tik apie schemas, bet ir išsamų techninį aprašymą. Cojus pasakė S. Puškariui, kad užduotį geriau įvykdyti ne su įprastu, o su mažu, specialiu fotoaparatu. Netrukus jam buvo įteiktas miniatiūrinis šveicariškas fotoaparatas „Tessina“. Tais laikais tokiais aparatais naudojosi įvairių šalių specialiosios tarnybos, įskaitant CŽV.

„Slava, nereikia labai skubintis, svarbiausia – viską padaryti nepastebėtam, – aiškino Cojus. – Greičiausiai tu nespėsi nufotografuoti iki to laiko, kai mes išvyksime. Tada turėsi atvažiuot į Maskvą ir atiduoti mūsų žmonėms. Įsidėmėk šį numerį: 143–90–52, tai – Korėjos ambasados telefonas. Kai atvyksi į Maskvą, paskambink, pasakyk, kad esi Slava iš Kijevo ir paprašyk pakviesti Nikolajų. Tai slaptažodis – ten supras, kas skambina“. Cojus tikino, kad apie juostelę niekas nesužinos, ji bus pasiųsta į Šiaurės Korėjos Liaudies Respubliką diplomatiniu paštu, kuris nėra tikrinamas. Galiausiai jis paliko kijeviečiui 25 rublius kelionei į Maskvą.

Sovietų paslaptys mainais į degtinę

Gamyklos specialiosios bibliotekos darbuotoja Valia, atsakinga už slaptus dokumentus, pažeidė instrukciją leidusi lankytojui pačiam raustis lentynose. Bet ji gerai pažinojo S. Puškarį, šis dirbo gamykloje jau dvejus metus. Apie korėjiečius dominusį įrenginį jam nepavyko nieko rasti. Užtat ten buvo aplankas su nuoroda „Visiškai slapta“, o jame – techninis valdomos raketos 3М11 aprašymas. Jį Slava ir paėmė. Jis suprato, kad fotografuoti „Arsenalo-2“ teritorijoje labai rizikinga. Darbuotojams buvo leidžiama pasiimti į cechą reikalingą literatūrą, bet išsinešti iš gamyklos – griežčiausiai draudžiama.

Stanislavas buvo vienas tų darbuotojų, kurie vogė iš darbovietės detales arba medžiagas ir jas parduodavo arba panaudodavo buityje. Taigi jis turėjo patirties. Paslėpti aplanką po švarku ir išeiti per pietų pertrauką nebuvo sunku. Sėkmingai atsidūręs gatvėje, S. Puškaris sėdo į taksi ir nuvažiavo namo. Balkone jis skubiai nufotografavo dokumentus savo „Zenitu“. „Tessina“ nepasinaudojo, nes bijojo iš nežinojimo ką nors ne taip nuspausti, be to, šveicariškame aparate buvo tik 12 kadrų juosta. O ir kam reikia miniatiūrinio aparato bute, kur niekas nemato? 22 pliaukštelėjimai (kiekviename kadre – po du puslapius), ir atgal į darbą. Kaip tik pietų pertraukai besibaigiant S. Puškaris grįžo į gamyklą. Niekas nieko nepastebėjo.

Juosta pragulėjo šnipo namuose beveik metus. 1971 metų lapkritį į S. Puškario namus atėjo du nepažįstami korėjiečiai. Jie prisistatė Pak En Chva ir Chon Sen Čeru, Kimo ir Cojaus bendradarbiais, parodė pastarojo rekomendacinį laišką. Ir vėl neapsiėjo be išgertuvių ir dovanų. Į pirmąjį susitikimą su agentu naujieji Šiaurės Korėjos pasiuntiniai atsinešė ir pinigų – 500 rublių. Tai buvo nemaža tiems laikams suma. S. Puškaris uždirbo gerai, jo alga siekė 300 rublių, kai tuo metu vairuotoju dirbęs jo brolis gaudavo tik 80 rublių.

200 rublių korėjiečiai davė kelionei į Maskvą, 300 – „dovanų“. Jų prašymu, S. Puškaris pasirašė raštelį dėl gautų 300 rublių. Korėjiečiai sakė, kad už tuos pinigus jiems reikės atsiskaityti diplomatinėje atstovybėje. Kijeviečiui buvo priminta apie Cojaus prašymą ir paprašyta nevilkinti perduoti juostą.

Netrukus Stanislavas išskrido į Maskvą. Oro uoste jį pasitiko senas pažįstamas Kimas, atvažiavęs juoda „Volga“. Juostos nepaėmė, tik nuvežė S. Puškarį pas giminaitį, kur jis turėjo pernakvoti. Rytą kijevietis, kaip ir buvo sutarta, paskambino į ambasadą. Jam buvo paskirtas pasimatymas centrinėje universalinėje parduotuvėje „Vojentorg“ Kalinino prospekte (dabar Vozdviženkos gatvė). Ten nepažįstamas korėjietis pasiėmė juostą ir įteikė dar pinigų bei degtinės. Vakare šnipas grįžo į Kijevą. Pirmoji Šiaurės Korėjos Liaudies Respublikos specialiųjų tarnybų užduotis buvo įvykdyta.

Ženšenio kultas Sovietų Sąjungoje

Šiaurės Korėjos režimas visą pasaulį laiko priešišku. / Reuters/Scanpix nuotrauka

Iš S. Puškario parodymų apie pirmąjį susitikimą su Paku ir Chonu: „Jie man atnešė 0,7 litro ženšenio ekstrakto su medumi, tris butelius po 0,5 litro ženšenio degtinės, dėžutę su penkiomis natūraliomis ženšenio šaknimis, paveikslą, sieninį kalendorių ir Šiaurės Korėjoje išleistų knygų (per kitą apklausą S. Puškaris patikslino, kokios tai buvo knygos: „Kim Ir Seno motina“ bei Šiaurės Korėjos lyderio kalbų rinkinys).

Nėra žinoma, kokie jausmai užplūdo kijevietį, išgirdus nuosprendį. Galbūt apėmė neviltis, nesbe tėvo liko nepilnametis sūnus, o gal kaip tik palengvėjo – juk buvo skirta minimali bausmė. O galėjo sušaudyti...

Ženšenio vaistai ir alkoholis byloje minimi dešimtis, jei ne šimtus kartų. Tokias dovanas korėjiečiai atnešdavo beveik į visus susitikimus su „Zemliaku“. Ekstraktu jis dalindavosi su motina ir sūnumi, degtine – su artimiausiais draugais, kurių prašydavo niekam apie tai nepasakoti. S. Puškaris buvo įsitikinęs, kad dėl korėjietiško ekstrakto jo motinai tais metais pagerėjo. Susidaro įspūdis, jog ši šaknis ir jos produktai šnipui buvo svarbesni už pinigus.

Sovietų Sąjungoje klestėjo ženšenio kultas – šis augalas buvo laikomas stebuklingu vaistu, gydančiu nuo visko. Tarp įvairių tamsių darbelių, kuriais devintąjį dešimtmetį užsiiminėjo Šiaurės Korėjos ambasada, buvo ir spekuliacijos įvairiais ženšenio preparatais. Šiaurės Korėjos piliečiai, esantys Sovietų Sąjungos teritorijoje, gaudavo tam tikrą kiekį preparatų ir turėdavo juos realizuoti už nesuvokiamą kainą, o didžiąją dalį gautų lėšų atiduoti ambasadai. Vienos dėžutės džiovintų šaknų „Zemliakas“ paprašė Pako, norėdamas papirkti Kijevo politechnikos institutą. Mat praleidęs dvejus mokslo metus jis norėjo grįžti į institutą. Kartą korėjiečiai padovanojo egzotišką degtinę su spirite mirkyta gyvate, bet S. Puškariui ir jo draugams gėrimas nepatiko. Byloje minimos ir kitos dovanos iš Šiaurės Korėjos Liaudies Respublikos: moteriški chalatai, skarelės, kavos servizas, aštrus mėsos padažas.

Verbavo balkone ir vonioje

Bendradarbiavimas buvo tik prasidėjęs, kai 1972-ųjų vasarį vėl atėjo Chonas ir Pakas. Dabar juos domino zenitinių raketų valdymo kompleksas – mobilus radiolokatorius RPК-1 „Vaza“. Priėjimo prie tokios technikos S. Puškaris neturėjo, ji buvo remontuojama kituose cechuose. Tačiau Pakas neatlyžo. Tuomet S. Puškaris prisiminė vieną bičiulį, dirbusį gamyklos techninės kontrolės skyriuje, galėjusį patekti į visus cechus ir viską gauti bibliotekoje. Netrukus jis pasikvietė Genadijų Naumovą į namus. Atėjo ir Pakas su Chonu, visi susipažino. Po kelių taurelių degtinės perėjo prie reikalo.

Verbavimo procesas nė kiek nebuvo panašus į scenas iš knygų ir filmų apie šnipus. Ankštame S. Puškario bute tuo metu buvo tėvai ir sūnus, paskui atėjo brolis ir vaikystės draugas. Jų išprašyti niekaip nepavyko. Todėl korėjiečiams teko eiti su savo kandidatu tai į vonią, tai į balkoną, tai į virtuvę. Kaip ir anksčiau, svečiai pradėjo iš tolo: stažuotojai, girdi, ne viską spėjo užsirašyti. Užverbuoti naują agentą sekėsi sunkiai. Jis pasiūlymo neatmetė, bet ir nepriėmė – paprašė laiko pagalvoti. Po poros dienų G. Naumovas susitiko su S. Puškariu akis į akį – pasitarti. Mintis jam atrodė viliojanti, bet kartu ir bauginanti. Stanislavas ramino bičiulį ir siūlė viską daryti drauge: G. Naumovas gaus dokumentus, S. Puškaris juos išneš iš gamyklos ir nufotografuos. „Už šiuos niekus iš jų, kvailių, galima gauti didelius pinigus“, – sakė jis.

Chonas ir Pakas, atrodė, ignoravo G. Naumovo dvejones. Užduočiai įvykdyti davė jam iš S. Puškario paimtą aparatą „Tessina“. Mainais „Zemliakas“ gavo japonišką „Minolta“.

Naujasis agentas prašymą išpildė, vėliau nufotografavo dar kai kuriuos dokumentus. Jis ir S. Puškaris „dirbo“ po vieną, toli gražu ne viską vienas kitam pasakojo. Korėjiečiai su G. Naumovu turėjo vargo – šis nuolat tempė laiką, pūtėsi dėl smulkmenų, reikalavo daugiau pinigų, o ne ženšenio, norėjo grynųjų, o Pakui ir Chonui, regis, nelengva buvo jų gauti. G. Naumovas dažnai užduodavo korėjiečiams ir S. Puškariui tą patį klausimą: jei Šiaurės Korėja – SSRS draugė, stato socializmą ir gauna techniką iš „vyresniojo brolio“, kodėl gi nepaprašius reikalingos informacijos oficialiai? Įtikinančio Pako ir Chono atsakymo jis nesulaukė.

Kimas, Cojus ir Dimas (nuotrauka iš baudžiamosios bylos). /

Draugai pagal situaciją

SSRS ir Šiaurės Korėjos santykiai atšalo beveik iškart, kai įsitvirtino Kimų režimas. Praėjusio amžiaus šeštąjį dešimtmetį Šiaurės Korėjos Liaudies Respublika atsikratė sovietų kontrolės, nors iki atviros konfrontacijos nenuėjo ir toliau gaudavo iš sovietinės kaimynės paramą. Sovietų Sąjunga tiekė Šiaurės Korėjai ginklus, bet tikrai ne visus, kokių šiai reikėjo. Pasak Korėjos žinovo Andrejaus Lankovo, žvalgybinę veiklą Sovietų Sąjungos teritorijoje Šiaurės Korėjos Liaudies Respublika aktyviai vykdė dar nuo praėjusio amžiaus šeštojo dešimtmečio pabaigos. Deklaruojama abiejų valstybių draugystė tam netrukdė. Praėjusio amžiaus devintąjį dešimtmetį ir dešimtojo pradžioje panašios į S. Puškario istorijos nebuvo retenybė. Akivaizdu, kad kijevietis buvo ne pirmas ir ne paskutinis sovietinis pilietis, nuteistas už šnipinėjimą Šiaurės Korėjai.

Pasak A. Lankovo, Šiaurės Korėjos požiūriu, priešiškas yra visas pasaulis, kiekvienas turi kovoti už save. Tarptautiniai santykiai – tai toks žaidimas, kuriame draudžiamų priemonių nėra, draudimų paiso tik silpnieji. Šiaurės Korėja savęs tokia nelaikė. Sąjungininkes ji rinkosi tik pagal situaciją: šiandien kartu su Sovietų Sąjunga galima blokuoti Kiniją, o rytoj – kartu su Kinija Sovietų Sąjungą. Šią liniją Šiaurės Korėja išlaikė iki šiol, šalyje rimtai svarstoma galima sąjunga su JAV prieš Kiniją. „Tai visiškai pragmatiškas požiūris, netgi ciniškas, bet kartu sveikas ir realistinis“, – mano A. Lankovas.

Be kita ko, Šiaurės Korėjos režimą domino sovietų juodosios metalurgijos ir kalnakasybos pramonė, bet labiausiai – karinės technologijos. S. Puškario perduotą ginkluotės sąrašą A. Lankovas vadina „tipišku“. „Juos domino visų tipų raketinės, prieštankinės ir valdymo sistemos. Jie turėjo problemų šiose srityse. Ne veltui agentą „vairavę“ Šiaurės Korėjos žvalgai užsidirbo ordinus“,– aiškina ekspertas.

Raketos ritė pravertė namuose

1972 metų vasarą Chonas ir Pakas susiruošė išvažiuoti, o S. Puškariui pristatė naujus ryšininkus – Sin Chan Boną ir Nam Ge Uką. Šie dėjosi besimoką vieno iš Leningrado universitetų aspirantūroje, bet iš tikrųjų buvo karininkai, Šiaurės Korėjos ambasados karo atašė padėjėjai. Kai susipažino su „Zemliaku“, Sinas buvo majoras, vėliau užsitarnavo pulkininko laipsnį.

Ištrauka iš Kijevo šnipų pokalbio:

S. Puškaris: Na tas, kaip jį, Sun, Son ar tai Sin, ir dar vienas su juo.

G. Naumovas: Kas juos gali atsiminti, atrodo, Sonas.

S. Puškaris: Kas juos žino, jie visi vienodi.

Dėl konspiracijos S. Puškaris kartais Siną vadindavo Kolia.

„Zemliakas“ reguliariai susitikdavo su korėjiečiais ir tenkino jų prašymus. Eiti į biblioteką ir fotografuoti nebebuvo reikalo. Pavyzdžiui, prieštankinio raketinio komplekso įrenginį „Maliutka“ jis žinojo mintinai, korėjiečius dominusią schemą nubraižė čia pat ant lapo.

Kartą šnipas susimąstė: jei Šiaurės Korėjai trūksta inžinierių, kodėl jam nenuvažiavus ten padirbėti? Jis paprašė Sino sutvarkyti oficialų kvietimą į Šiaurės Korėjos Liaudies Respubliką. „Kolia“ pažadėjo, bet taip nieko ir nepadarė.

Kartą 1973-ųjų vasarą „Zemliakas“ pats nusprendė vykti į Maskvą ir susitikti su korėjiečiais. Motina rimtai sirgo, turėjo vartoti širdies preparatus, kurių nebuvo galima gauti nei Kijeve, nei per giminaitį Maskvoje. S. Puškaris tikėjosi pagalbos iš draugų ambasadoje, bet ir šie atnešė tik vis to paties ženšenio ekstrakto. Kitais metais S. Puškario motina mirė.

Į „komandiruotes“ Maskvon šnipas vežėsi jau ne juostas, o sovietinių ginklų detales. Viskas prasidėjo nuo to, kad S. Puškario namuose korėjiečiai pastebėjo prieštankiniame komplekse „Šmel“ naudojamos raketos 3M6 ritę. Inžinierius ją buvo išnešęs iš gamyklos ne korėjiečiams, o sau, naudojo kaip spiningą. Svečiai paprašė gauti tokių pačių ričių, netrukus tai ir buvo atlikta. Vėliau inžinierius gavo įspūdingą sąrašą, jame buvo įvairios „Maliutkos“ ir kitų įrenginių dalys. Daugumą detalių jis pavogė iš „Arsenalo-2“.

Ar „Zemliakas“ bijojo? Žinoma. Bendradarbiai ir pažįstami pastebėjo, kad jis tapo nervingas, prislėgtas, minėjo blogas nuojautas. Po daugelio metų jis pasakys, kad nusikaltimą padarė iš kvailumo ir bailumo: kvailas buvo, kad leidosi užverbuojamas, bailys – kad nenuėjo į KGB prisipažinti.

Stanislavas Puškaris (nuotrauka iš baudžiamosios bylos). /

Pokalbiuose su G. Naumovu S. Puškaris ne kartą sakė, jog metas „pasiųsti korėjiečius kuo toliau“, bet tai liko tik žodžiai. 1975 metų sausį S. Puškaris jau kelintą kartą išvyko į Maskvą – perduoti užsakytų detalių. Tuokart su savimi jis pasiėmė ir dešimtmetį sūnų. Tą kelione „Zemliakas“ ilgai atsimins.

Rimti žmonės ir įtartini tipai

Skrydis iš Borispolio oro uosto į Maskvą vėlavo. Paskui prie trapo privažiavo dvi „Čaikos“, iš jų išlipo solidūs vyrai. Jie įsitaisė salone, bet netrukus vienas pakvietė stiuardesę, kažką jai pasakė, ir visi keleiviai buvo išlaipinti. Po 20 minučių susodinti atgal. Per tą laiką salone buvo išplautos grindys, pakeisti sėdynių apvalkalai, visur išdėliotos servetėles. Tai papiktino S. Puškarį. Oro uoste jis spėjo išgerti. „Ką, negalėjo duoti kito lėktuvo, jei jau tokie ponai? Aš per juos visą valandą į Maskvą vėluoju“, – šaukė jis salone.

Vnukovo oro uoste Stanislavas atkreipė dėmesį į juodą „Volgą“ ir jos vairuotoją, įdėmiai žvelgusį jo pusėn. Tą pačią mašiną jis išvydo ir prie draugo namų. Įtaręs negera, S. Puškaris išėjo iš buto ir laiptinėje susidūrė su „keistu tipu“ su kailine kepure. Kitą dieną jis matė tą patį vyrą ir juodą „Volgą“ įvairiose Maskvos vietose. Skaityti detektyvus mėgusiam šnipui abejonių neliko – jis yra sekamas, tik priežastis buvo neaiški: ar dėl ryšių su korėjiečiais, ar dėl šūksnio lėktuve.

S. Puškaris pabijojo perduoti detales korėjiečiams, jas paliko pažįstamo namuose, paslėpęs po vonia. Paskambinęs į ambasadą pranešė, iš kur jas reikia paimti. Tačiau kitame laido gale kažkodėl buvo tyla, girdėjosi tik kvėpavimas. Maskvos oro uoste šnipas pamatė Namą. „Daviau jam ženklą, kad prie manęs neitų. Jis suprato ir praėjo pro šalį išėjimo link“, – po daugelio metų pasakojo S. Puškaris.

„Šakalas“ ir „Ivanovas“

S. Puškaris sunerimo ne veltui. Valstybės saugumo komitetas juo susidomėjo dar 1971 metais, maždaug tuomet, kai jis atliko pirmąją užduotį. KGB Kijeve stebėjo grupę kursantų iš Šiaurės Korėjos – jie buvo įtariami šnipinėjimu. Bendrabutyje, kuriame gyveno iš viso 5 korėjiečiai, patyliukais buvo atlikta krata. Tarp vieno kursanto dokumentų buvo rasta slaviškos išvaizdos vyro nuotrauka, S. Puškario ir Vladimiro Bovkuno adresai. V. Bovkunas taip pat dirbo „Arsenale-2“ ir domino korėjiečius. Ar jį pavyko užverbuoti – nežinoma.

Tarp įvairių tamsių darbelių, kuriais devintąjį dešimtmetį užsiiminėjo Šiaurės Korėjos ambasada, buvo ir spekuliacijos įvairiais ženšenio preparatais.

Po kelių mėnesių į Kijevą atėjo informacija iš Penzos – ten taip pat buvo stebimi kursantai iš Šiaurės Korėjos. Vienas jų papasakojo KGB agentui, kad Kijevo slaptos gamyklos inžinierius padeda Šiaurės Korėjos režimui rinkti slaptą informaciją. S. Puškariui buvo užvesta operatyvinė byla, kurioje jis buvo vadinamas „Šakalu“, jį pradėta sekti, mėginti verbuoti jį gamykloje pažinojusieji asmenys. Sekimo dokumentuose daugiausia aprašoma S. Puškario kasdienybė. Ne darbo metu jis dažniausiai gerdavo su draugais, leisdavo laiką su sūnumi, lankydavosi čeburekinėje pirmame savo namo aukšte.

Bendradarbiauti su KGB „Šakalo“ byloje sutiko keli S. Puškario kolegos, tarp jų ir cecho viršininkas. Vertingiausias agentas pasirodė „Ivanovas“ iš techninės kontrolės skyriaus. Tikroji šio agento pavardė buvo Naumovas – tas pats G. Naumovas, su kuriuo S. Puškaris suvedė korėjiečius. KGB jį užverbavo 1971 metų gruodį, dar prieš du mėnesius, kai „Šakalas“ supažindino jį su Paku ir Chonu. Čekistai teisingai spėjo, kad Šiaurės Korėjos Liaudies Respublikos specialiosios tarnybos mėgins bendradarbiauti su „Ivanovu“-Naumovu. O šiam dar iki pirmojo pokalbio su KGB jau buvo kilę įtarimų dėl S. Puškario. Mat šis kartą neištvėrė ir pasigyrė turįs „Tessina“, kurią neva padovanojo korėjiečiai stažuotojai. Be to, bendradarbiai pastebėjo, kad Slavką staiga turi daug pinigų.

Stanislavas Puškaris prie įėjimo į gamyklą "Arsenalas-2" (slapta kamera daryta KGB nuotrauka). /

KGB davė „Ivanovui“ portfelį su pasiklausymo įranga, jame G. Naumovas atsinešdavo išgerti ir užkandos. Vėliau specialiosios tarnybos įtaisė pasiklausymo aparatūrą „Šakalo“ bute.

Tikrosios sovietinio žmogaus vertybės

S. Puškario bylos sekimo medžiagoje ir agentūros pranešimuose gausu buitinių pokalbių. Įtariamojo ir jo aplinkos žmonių pasakytos frazės gerai iliustruoja aštuntojo dešimtmečio kasdienį gyvenimą SSRS. Pavyzdžiui, S. Puškaris sako, kad rytoj važiuos gauti kostiumų ir batų, o vyriškas jo pašnekovo balsas pataria porą batų pavogti. Bute vakarieniaudami du vyrai svarsto, kur gauti kailinę kepurę – tai buvo to meto mados viršūnė, partijos elito atributas ir milijonų paprastų piliečių svajonė. Taip pat kalbasi apie tai, kad „šiandien alaus negausi, visas išgertas, teks važiuoti į Pečiorą“ (Kijevo centrą kitame Dnepro krante). Taip pat aiškėja, kad S. Puškaris dažnai vykdavo į žuvų fabriką „per savo ryšius gauti raudonos žuvies“. Pakas klausia S. Puškario, ar nupirkti mėsos, o šis atsako: „Nupirk, kad nori, tik jos nėra, kur gausi?“. G. Naumovas sako nieko kito negeriąs, tik kavą, o prisiminęs, jog S. Puškaris buvoja Maskvoje, prašo parvežti iš sostinės braziliškos kavos.

Miegantis agentas

KGB daugelį metų sekė „Šakalą“. Iš pradžių norėta daugiau sužinoti apie jo darbą su užsieniečiais. Vėliau svarstyti arešto variantai: sulaikyti šnipą ir korėjiečius žvalgus su įkalčiais medžiagos perdavimo metu, sulaikyti tik S. Puškarį ir stebėti korėjiečių reakciją ar užverbuoti „Šakalą“ pasinaudojus surinkta medžiaga ir paversti dvigubu agentu, kuris padėtų atskleisti visą Šiaurės Korėjos žvalgybos tinklą. Nesėkmė Maskvoje viską sumaišė.

„Ivanovas“ pranešė kuratoriams, kad „objektas“ ne juokais išsigando sekimo ir ketina nutraukti visus ryšius su korėjiečiais. Jis išmetė „Minoltos“ juostas pareiškęs: „Daugiau neprireiks“. Tačiau kartais šnipas save ramindavo, kad jį imta sekti dėl neatsargios frazės „apie ponus“ lėktuve. O gal jam apskritai tik pasirodė? G. Naumovas lenkė draugą prie pastarųjų dviejų versijų, bet, KGB patarimu, pernelyg nespaudė. Pamažėle „Šakalas“ nusiramino: niekas jo nejudina, vadinasi, viskas gerai. Jis vėl susiruošė į Maskvą pas korėjiečius. „Ivanovas“ domėjosi, kada draugas galės jam gauti dar ženšenio. Vis dėlto kijevietis nesiryžo pirmas atnaujinti ryšių su užsieniečiais, o šie irgi nesirodė.

1975 metais S. Puškaris nusprendė visiškai pakeisti savo gyvenimą – išvykti į komunistinę Vokietijos Demokratinę Respubliką prižiūrėti technikos sovietų karinėje dalyje. Jis sutvarkė reikiamus dokumentus, gavo komisijos patvirtinimą, bet iš šalies nebuvo išleistas. 1977 metų gegužę S. Puškaris išėjo iš darbo gamykloje ir įsitaisė elektrikų brigadininku medžio apdirbimo kombinate. Su juo visą laiką bendravo agentas „Ivanovas“, siuntė ataskaitas apie jųdviejų pokalbius, bet nieko įdomaus sužinoti nepavyko. Atrodė, prieita aklavietė, ypač „Šakalui“ išėjus iš „Arsenalo-2“. Su kijeviečiu kontaktavę korėjiečiai vienas po kito grįžo į tėvynę. 1978 metais nuspręsta padėti operatyvinę „Šakalo“ bylą į archyvą.

„Aš nuo majoro Kolios“

Tik vėliau KGB sužinojo, kad būtent 1978 metais korėjiečių žvalgyba pamėgino atnaujinti ryšį su savo agentu. Tą vasarą Kijeve su S. Puškariu pasimatė Sinas, o po metų – dar vienas šio bendradarbis Mun Chen Gukas. Šį kartą jiems reikėjo informacijos apie zenitinį raketinį kompleksą „Strela“ ir naujas apsaugos priemones tankų ir šarvuočių ekipažams. Sužinojęs, kad „Zemliakas“ nebedirba gamykloje, Sinas patarė užmegzti ryšius su karininkais, kurie tokią informaciją galėtų gauti.

Prieš pat 1980-ųjų olimpiadą Maskvoje S. Puškaris buvo paguldytas į ligoninę dėl žarnyno problemų. Jį aplankė nepažįstamas vyras. Pasakė atvykęs iš Maskvos nuo „korėjiečio majoro Kolios“, t.y. nuo Sino. Lankytojas neprisistatė, bet priminė apie ankstesnį „draugų korėjiečių“ užsakymą ir pateikė naują – korėjiečius domino lazerinis naktinio matymo prietaisas ir apsaugos nuo neutroninės bombos priemonės. „Zemliakas“ labai pagyvėjo ir patikino gamykloje turįs du patikimus draugus, kurie padės „už butelį ženšenio degtinės“. Svečias pažadėjo susisiekti, bet perspėjo, kad Kolia prašęs jam kol kas neskambinti, nes tai gali būti pavojinga, tokie dabar laikai. Pagal susiklosčiusią tradiciją pasiuntinys paliko buteliuką ženšenio ekstrakto. Tik viena detalė buvo labai keista – lankytojas nėmaž nebuvo panašus į korėjietį, jis S. Puškariui pasirodė kaukazietis.

Tikriausiai valstybės saugumo komitetas reikiamu momentu nerado tinkamo korėjietiškos išvaizdos žmogaus. Į ligoninę atėjęs „majoro Kolios pasiuntinys“ iš tikrųjų buvo KGB agentas „Kačalovas“.

Spąstai „Šakalui“

1979 gruodį Šiaurės Korėjos žvalgybos rezidentūros Maskvoje vadas Chen Kym Seras vienam savo agentui pavedė vykti į Kijevą ir surasti vietos gyventoją. Šiaurės Korėjos Liaudies Respublikos ambasados karinio atašė padėjėjas davė agentui kijeviečio nuotrauką, kitoje jos pusėje buvo užrašytas adresas, vardas ir pavardė: Stanislavas Puškaris. Prisistačius „korėjiečio majoro“ pasiuntiniu, reikėjo perduoti kijeviečiui dar vieną užsakymą. Tačiau diplomato pasiųstas agentas buvo užverbuotas KGB ir netrukus įdavė karinio atašė padėjėją. Chen Kym Seras buvo sulaikytas mėginantis įsigyti automatą АКС-74 ir išsiųstas iš šalies.

KGB nusprendė, kad laikas sodinti S. Puškarį, tik prieš tai norėjo patikrinti, kaip jis reaguotų į korėjiečių pasiūlymą atnaujinti darbą, bei sužinoti, kokios jo galimybės išėjus iš „Arsenalo-2“. Misiją sėkmingai įvykdė Maskvos agentas „Kačalovas“, specialiai atvykęs į Kijevą ir ligoninėje aplankęs S. Puškarį. Jis turėjo paslėptą mikrofoną ir pokalbį su „Šakalu“ įrašė.

Byloje yra tikrasis „Kačalovo“ vardas – Jurijus Michailovičius Okunevas. Jis tuomet buvo Maskvos valstybinio universiteto Mechanikos instituto vyresnysis mokslinis bendradarbis. Žmogus šia pavarde, žymus mokslininkas, dabar šiam institutui vadovauja.

KGB surengė dar vieną operaciją, kad legalizuotų operatyvinę bylą ir galėtų pateikti baudžiamąjį ieškinį S. Puškariui. Popieriaus lapą su užsakymu gauti informaciją apie lazerinį naktinio matymo prietaisą ir apsaugos priemones jie įdėjo į voką, adresuotą S. Puškariui, bet įmetė ne į jo pašto dėžutę, o į kaimyno – neva korėjiečiai žvalgai supainiojo butą. Tame bute gyveno dar vienas sovietų specialiųjų tarnybų bendradarbis, slapyvardžiu „Nefedovas“. Jam buvo pavesta parašyti pareiškimą apie „netyčia aptiktą“ įtartiną laišką ir kartu su voku perduoti KGB.

Liudininku byloje tapo ir G. Naumovas – „Ivanovas“. Jis irgi parašė pareiškimą KGB, kuriame nurodė, jog partinės ir pilietinės pareigos vedinas nori pranešti apie savo bičiulio ryšius su korėjiečiais. Visa tai jis išdėstė keturiuose puslapiuose, kurie buvo pridėti prie bylos. Kaip pareiškėjas pasiteisino, ne iškart kreipęsis, kur reikia? Nesuteikęs tam reikšmės, juk Šiaurės Korėja – draugiška šalis. Bet kodėl staiga prisiminęs beveik dešimties metų senumo įvykius ir nusprendęs apie juos papasakoti? G. Naumovo žodžiais, jį paakino ką tik perskaityta KGB generolo Semiono Cviguno knyga „Slaptas frontas“, pasakojanti apie Vakarų specialiųjų tarnybų darbą. Joje buvo kalbama apie tai, kad ir draugiškos šalys dažnai šnipinėja.

„Šakalas“ buvo sulaikytas netoli namų 1980 metų spalio 30 dieną. Bet tai padarė ne KGB, o milicija, ir ne už šnipinėjimą, o už necenzūrinius keiksmus viešoje vietoje. S. Puškaris buvo areštuotas 15-ai parų. Per tą laiką KGB norėjo surinkti visus įrodymus, apklausti draugus, o administracinį areštą pritaikė tam, kad neišgąsdintų įtariamojo anksčiau laiko.

Areštuotą S. Puškarį aplankė KGB darbuotojas, prisistatęs Georgijumi Trofimovičiumi. Iš pradžių korėjiečių šnipas viską neigė, bet jam buvo parodytas sąrašas, „netyčia“ įmestas į kaimyno pašto dėžutę. Čekistai panaudojo seną triuką – pamelavo, kad visi ryšininkai jau sulaikyti ir duoda parodymus prieš jį, todėl yra tik viena galimybė išsigelbėti – pasakyti visą tiesą.

Įtariamasis palūžo. Jis parašė prisipažinimą, o paskui, lydimas operatyvininkų, namuose atidavė įrodymus: ženšenio degtinės ir ekstrakto butelius, padovanotą peizažą, Kimo, Cojaus ir Dimo nuotrauką, vogtas detales.

Atsėdėjęs 15 parų, S. Puškaris išėjo į laisvę ir tęsė ankstesnį gyvenimą. Nežinia, ar pastebėjo, kad yra sekamas. Norėta sužinoti, kam praneš, kad jo veikla atskleista. Tačiau S. Puškaris nė nemėgino su kuo nors susisiekti. Tada, gruodžio 4-osios rytą, KGB tyrimo grupė jį suėmė netoli darbovietės. KGB dokumentuose sakoma, jog tai buvo vienintelis 1980 metais Ukrainoje suimtas šnipas.

Mirties lageris

Atlikti bausmės S. Puškaris buvo pasiųstas į „Permę-36“ – liūdnai pagarsėjusį lagerį, dabar paverstą memorialiniu muziejumi. Kartu su juo kalėjo žymūs politiniai kaliniai, tokie kaip Vasilijus Stusas (ten ir žuvo), Levko Lukjanenka, Vasilijus Ovsijenka. S. Puškaris dukart minimas „samizdato“ žurnale „Chronika tekuščich sobytij“: 1981 metų rugsėjį, kai atvyko į lagerį, ir 1982-ųjų sausį-vasarį, kai buvo paguldytas į ligoninę dėl „žarnyno peritonito ir kraujuojančios opos“.

Pokalbyje su straipsnio autoriumi S. Puškarį prisiminė dar vienas „Permėje-36“ kalėjęs Ukrainos disidentas Olesis Ševčenka. „Jis buvo mano žemietis, apkaltintas neva išdavęs kažkokią karinę paslaptį korėjiečiams“, – pasakojo O. Ševčenka. Jo žodžiais, lageryje S. Puškaris vengė kalbėti apie savo bylos detales, taip elgėsi visi nuteistieji už šnipinėjimą, bijodami prasitarti, ko nereikia. Buvęs inžinierius lageryje dirbo elektriku, įsukdavo teritorijoje lemputes. O. Ševčenka taip pat prisiminė, kad žemietis sirgo skrandžio opa. Vėliau disidentas buvo perkeltas į kitą lagerį ir ten sužinojo, kad S. Puškaris mirė dar kartą prasidėjus kraujavimui. Jo mirtį patvirtina ir archyviniai dokumentai. Kol šnipas kalėjo, „Arsenalas-2“ mėgino prisiteisti iš jo pinigų už pavogtas detales. 1987 metais „Permės-36“ viršininkas pranešė gamyklos vadovybei, kad gauti iš S. Puškario 535 rublius 65 kapeikas nepavyks, nes jis mirė. Kur palaidotas – nežinoma.

