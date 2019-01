Izraelio armija ieško teroristų tunelių ir juos naikina 

Tiek iš pietų – iš Gazos, tiek iš šiaurės – iš Libano teroristinės grupuotės „Hamas“ ir „Hezbollah“ kasa sudėtingas požemines tunelių bei bunkerių sistemas, skirtas atakoms prieš Izraelį rengti. Sunkiai aptinkamuose požemiuose slepiami ginklų arsenalai, per juos permetami kovotojai.

Praėjusiais metais Egiptas sunaikino 37 požeminius tunelius, kuriuos „Hamas“ iškasė iš Gazos Ruožo į Sinajaus pusiasalį. Kovodami su šiais kontrabandos keliais, kuriais Gazos Ruožą valdantis judėjimas „Hamas“ gabena į palestiniečių teritoriją ginklus, Egipto kariškiai tvindo juos jūros vandeniu. Dėl to sugriauta šimtai namų pasienyje.

Buvęs Egipto prezidentas Hosni Mubarakas pernai teisme liudijo, kad Kairui nežinant tuneliais iš Gazos į šiaurinį Sinajų buvo permesta maždaug 800 ginkluotų asmenų. Jie turėjo tikslą išvaduoti iš Egipto kalėjimų „Hezbollah“, „Hamas“ ir Musulmonų brolijos kalinius.

Su arabų teroristų kasamais tuneliais nuolat kovoja ne vien Egiptas. Izraelis daug investavo, kad surastų iš Gazos vedančius požeminius kelius, kuriais Izraelio teritoriją lengvai pasiekia ginkluoti „Hamas“ nariai ir rengia čia užpuolimus. Pernai Izraelio gynybos pajėgos sunaikino 15 tokių tunelių. Vienas jų driekėsi iš Gazos tiek į Izraelį, tiek į Egiptą. Izraelio teigimu, jis buvo skirtas ne kontrabandai gabenti, o teroristams ir ginklams tiekti bendrai planuotai atakai Kerem Šalomo pasienio perėjoje. Izraelio oro pajėgos visiškai sunaikino šį tunelį per Gazos Ruožo bombardavimą pernai sausį. Dar vienas kariškių likviduotas požemis driekėsi į Viduržemio jūrą. Juo „Hamas“ teroristai iš šiaurinės Gazos Ruožo dalies galėjo nepastebėti išplaukti į jūrą.

Ginkluoti palestiniečiai iš "Hamas" požeminiame tunelyje Gazoje. / aish.com nuotrauka

Izraelis jau baigė statyti 27 kilometrų ilgio požeminį barjerą, neleidžiantį iškasti tunelių iš Gazos į Izraelio teritoriją. Tas barjeras driekiasi ir į Viduržemio jūrą, kad atkirstų nuo jos „Hamas“.

2006 metais ši grupuotė, pasinaudojusi 300 metrų ilgio tuneliu, pagrobė Izraelio karį Giladą Shalitą. Jis buvo nuvilktas į Gazą, laikytas nelaisvėje daugiau kaip penkerius metus ir galiausiai išvaduotas per apsikeitimą kaliniais į 1027 palestiniečius, daugiausia kalėjusius už teroristinę veiklą.

„Hamas“, užuot pasirūpinusi savo valdomo Gazos Ruožo ekonomika, išleido milijonus dolerių tuneliams tiesti, kad galėtų užpulti Izraelį. Šioms statyboms, Izraelio skaičiavimais, „Hamas“ panaudojo 150 mln. JAV dolerių ir 600 tūkst. tonų betono. Per operaciją 2014 metais Izraelis sunaikino 32 tunelius, 14 jų turėjo išėjimus Izraelio teritorijoje.

Libano močiutės žaidžia su anūkais sėdėdamos virš įėjimų į tunelius. Jie slypi po ligoninėmis, prekybos centrais, mokyklomis – šiitų teroristai dangstosi šiais objektais.

Įėjimai slypi pasienio kaimelių namuose

Ne mažiau intensyvi kova su tuneliais vyksta prie Libano sienos. Ten juos kasa „Hezbollah“ („Dievo partija“), Irano remiama šiitų islamistų grupuotė, įkurta praėjusio amžiaus devintąjį dešimtmetį. Jai vadovaujantis Hannanas Nasrallah atvirai ragina sunaikinti Izraelį. Europos Sąjunga, JAV ir kitos šalys priskiria šią sukarintą grupuotę teroristų organizacijoms. „Hezbollah“ raketos iš Pietų Libano skrieja šimtus kilometrų į objektus Izraelio teritorijoje. Tai nuolat kelia pavojų šalies kariškiams ir civiliams gyventojams.

Izraelio kariai prie įėjimo į aptiktą tunelį, "Hezbollah" iškastą iš Libano teritorijos iki Izraelio šiaurinio Metulos miesto. / Reuters/Scanpix nuotrauka

Neseniai per operaciją „Šiaurinis skydas“ Izraelis aptiko ir sunaikino mažiausiai 6 „Hezbollah“ iškastus požeminius tunelius. Pats didžiausias ir sudėtingiausias driekėsi maždaug 800 metrų per Libaną ir kelias dešimtis metrų Izraelio teritorija. Visas jo ilgis prilygo maždaug aštuoniems futbolo stadionams. Požeminis kelias iškastas 55 metrų gylyje – Izraelio kariai dar niekada nėra aptikę tokio gilaus tunelio. Jame buvo įrengta teroristų buveinė, elektra, geležinkelis įrangai, atliekoms ir kopėčioms gabenti, laiptai į išėjimo liukus, išdėstytus per visą tunelį. Izraelio kariškiai mano, kad šią požeminę sistemą „Hezbollah“ ypač vertino.

„Jų tikslas buvo įsibrauti į Izraelio teritoriją, grobti mūsų piliečius, įskaitant civilius, žudyti žmones ir įsigalėti šiaurinėje Galilėjoje“, – sakė premjeras Benjaminas Netanyahu karinei operacijai pasibaigus. Jo žodžiais, tai ne šiaip agresija, o karo veiksmas. Izraelis pažadėjo gindamasis bombarduoti visus tame kare svarbius taikinius, vietas, iš kurių į Izraelį skrieja raketos. Anot premjero, tie taškai išsidėstę palei gyvenamuosius namus mažuose Libano kaimeliuose prie pat sienos – taip „Hezbollah“ naudojasi „kas trečiu pastatu“, o Libano močiutės žaidžia su anūkais sėdėdamos virš įėjimų į tunelius. Jie slypi po ligoninėmis, prekybos centrais, mokyklomis – šiitų teroristai dangstosi šiais objektais.

Neseniai lankydamasis Beirute aukštas JAV pareigūnas Davidas Hale'as pabrėžė, jog „Libanas turi teisę gintis, bet ši teisė priklauso tik Libano valstybei. Nepriimtina, kad valstybės nekontroliuojami ginkluoti kovotojai, neatskaitingi visiems Libano žmonėms, kasa puolamuosius tunelius po mėlynąja linija į Izraelį ir kaupia 100 tūkst. raketų viršijantį arsenalą, kuris kelia pavojų regiono stabilumui“.

Rausdama tunelius „Hezbollah“ naudojasi moderniomis technologijomis. Viename, aptiktame 2006 metais, buvo įtaisytos hidraulinės plieno durys. Kai kuriuose įrengta stebėjimo sistema, leidžianti viduje esantiems „Hezbollah“ nariams matyti, kas vyksta lauke. Tačiau rausti savo požemius „Hezbollah“ daug sudėtingiau negu „Hamas“. Iš Gazos jie eina per smėlėtas kopas, o ties Libano siena tenka pramušti kietas uolas. Tokius tunelius ypač sunku aptikti, pasak specialistų, kartais net sunkiau negu naftą. Tam reikia įvairių seisminių prietaisų ir radiolokatorių sistemos. Ne mažiau sudėtinga juos ir subombarduoti. Į tunelių naikinimą Izraelis investavo šimtus milijonų dolerių. Aptikę požeminius kelius kariškiai juos tiria mažyčiais robotais. Gautoje filmuotoje medžiagoje galima matyti, kas vyksta viduje. Tačiau tunelių naikinimas – pavojingas užsiėmimas. Izraelio kariai rizikuoja įstrigti požemyje ir būti nušauti.

Tokie kontrabandiniai tuneliai rausiami iš Gazos Ruožo į Egiptą. / Reuters/Scanpix nuotrauka

Gali kilti naujas karas

Šiaurinė Izraelio ir Libano siena vėl gali tapti karo zona. 2013 metais tūkstančiai „Hezbollah“ partizanų buvo pasiųsti į Siriją padėti prezidento Basharo al Assado pajėgoms. Dabar, kai B. al Assadas švenčia pergalę, kovotojai sugrįžo ir nukreipė dėmesį į Izraelio sieną. Premjeras B. Netanyahu ragino Libano žmones suprasti, kad „Hezbollah“ stumia juos į pavojų. „Mes tikimės, jog Libanas imsis veiksmų ir su tokia padėtimi nesitaikstys. O tai, kad Libano armija nieko nedaro, reiškia, jog ji negali, nenori arba ir tai, ir tai“, – kalbėjo B. Netanyahu.

Tuo metu Izraelio ginkluotosios pajėgos toliau stebi vietas, kuriose „Hezbollah“ stengiasi įrengti požeminę struktūrą (Izraelio ji dar nepasiekė), ir toliau stato sieną, dėl kurios Libanas pateikė skundą Jungtinių Tautų Saugumo Tarybai. Libanas tikina, kad statomos struktūros įsikiša į jo teritoriją, ir žada ginti „kiekvieną savo žemės bei vandens centimetrą“.

Į šiuos skundus Izraelio ambasadorius Jungtinėse Tautose Danny Danonas atsikirto tokiais žodžiais: „Libano vyriausybei, užuot teikus melagingus skundus, laikas pasiraitoti rankoves ir imtis „Hezbollah“ pažeidimų, dėl kurių Pietų Libano gyventojams gali tekti sumokėti labai didelę kainą.“

„Hezbollah“ tunelių egzistavimą patvirtina ir UNIFIL, Jungtinių Tautų taikdarių pajėgos, dislokuotos tarp Izraelio ir Libano. Tai aiškus Jungtinių Tautų rezoliucijos 1701, užbaigusios Antrąjį Libano karą, reikalavimo, kad visos ginkluotos grupės Libane, išskyrus kariuomenę, liktų šiauriau Litanio upės, pažeidimas. Nors Izraelis ragina tarptautinę bendruomenę pasmerkti šiuos tunelius, Jungtinės Tautos kol kas to nepadarė. Užtat arabų valstybės pasmerkė Izraelio agresiją.

Tunelių ekspertai

Ne viena teroristinė grupuotė dešimtmečiais naudojasi sudėtingomis urvų ir požemių sistemomis tokiose šalyse kaip Irakas, Sirija, Afganistanas. „Islamo valstybė“ apraizgė tuneliais civilių žmonių gyvenamas vietas, kad kovotojai nepastebėti galėtų judėti po namais ir keliais. Mosule šios grupuotės nariai, slapstydamiesi tokiuose urvuose, devynis mėnesius atsilaikė prieš koalicijos pajėgas ir Irako armiją.

Sirijos Dūmos mieste sukilėliai turėjo įsirengę didžiulį tunelių kompleksą, kurį BBC pavadino iškiliu inžinerijos objektu. Tas kompleksas buvo pastatytas iškasus tvirtą molį ir akmenis, be to, toks didelis, kad juo galėjo važiuoti transporto priemonės. Vienas į tunelį pakliuvęs reporteris pasakojo, jog tai ištisas požeminis gyvenimas.

Praėjusio amžiaus septintąjį dešimtmetį požeminiais urvais naudojosi Vietkongas kovodamas su JAV kariuomene Vietname. Ši komunistų karinė organizacija, veikusi Pietų Vietname, kasė milžiniškas tunelių sistemas. Viena buvo net 250 kilometrų ilgio. JAV kariškiai spėja, kad Vietkongas galėjo įkvėpti „Hezbollah“ imtis tunelių statybų.

