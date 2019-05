Iš Gazos Ruožo toliau leistos raketos, Izraelis rengė atsakomuosius smūgius 

Prasidėjus kruvinai eskalacijai, Gazos Ruožo kovotojai anksti sekmadienį vėl leido raketas į Izraelį, kuris atsakė aviacijos ir tankų smūgiais.

Šeštadienį prasidėjusi eskalacija vėl supurtė trapias paliaubas. Gazos Ruožo pareigūnai pranešė, jog per Izraelio smūgius žuvo keturi palestiniečiai, bet Izraelis ginčijo jų informaciją, kad žuvo nėščia moteris ir jos kūdikis.

Dėl raketos, paleistos į Aškelono miestą Izraelyje netoli Gazos Ruožo sienos, žuvo 58 metų izraelietis, pranešė policija ir ligoninė.

Palestiniečių ir Izraelio konfliktas Gazos Ruože./ Scanpix nuotrauka

Nuogąstavimus dėl tolesnės eskalacijos pakurstęs padėties paaštrėjimas prasidėjo blokuojamą Gazos Ruožą valdančiam islamistų judėjimui „Hamas“ siekiant tolesnių Izraelio nuolaidų pagal ugnies nutraukimo sąlygas.

Izraelis pranešė, kad nuo šeštadienio iš šio palestiniečių anklavo buvo paleista 430 raketų, kurių daugelį perėmė oro gynybos sistemos.

Be minėto žuvusio vyro, per raketinį smūgį Izraelio Kirjat Gato miestui buvo sunkiai sužeista 80 metų moteris, pranešė policija ir medikai. Be to, Aškelone į ligoninę buvo paguldytas vienas sužeistas vyras.

Palestiniečių ir Izraelio konfliktas Gazos Ruože./ Scanpix nuotrauka

Buvo apgadintas namas netoli Aškelono, bet kitos raketos nukrito atvirose vietose.

Izraelio armija pranešė, kad reaguojant iš tankų ir lėktuvų buvo smogta maždaug 200 taikinių Gazos Ruože, įskaitant „Hamas“ remiančios grupuotės „Islamo džihadas“ atakos tunelį iš Gazos Ruožo pietinės dalies į Izraelio teritoriją.

Gazoje buvo sugriauti du daugiaaukščiai pastatai. Izraelis nurodė, kad viename jų buvo „Hamas“ karinės žvalgybos ir saugumo biurai.

Turkija pranešė, kad šiame pastate taip pat buvo jos valstybinės Anatolijos naujienų agentūros biuras, ir griežtai pasmerkė smūgį.

Izraelis sakė, kad kitame pastate buvo „Hamas“ ir „Islamo džihado“ biurai.

Palestiniečių ir Izraelio konfliktas Gazos Ruože./ Scanpix nuotrauka

Gazos Ruožo sveikatos apsaugos ministerija nurodė, jog per Izraelio smūgius žuvo metų ir dviejų mėnesių vaikas ir nėščia 37 metų jo motina, taip pat du vyrai, o dar 40 žmonių buvo sužeisti.

Izraelio armijos atstovas Avichay Adraee socialiniame tinkle „Twitter“ ginčijo informaciją apie motiną ir mažą vaiką, žuvusius per izraeliečių smūgį, ir užsiminė, kad jie žuvo nuo palestiniečių ugnies.

Daugiau detalių A. Adraee nepateikė, o armija atsisakė plačiau komentuoti. Pasak Izraelio kariškių, jie taikėsi tik į objektus, susijusius su karine veikla.

