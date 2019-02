Į Uzbekistaną galime važiuoti be vizų 

Skatindamas turizmą, kurį laiko gyvybiškai svarbiu ekonomikos augimui, Uzbekistanas nuo penktadienio leidžia be vizų atvykti lankytojams iš 45 šalių.

Tarp šių šalių, kurių piliečiai be vizos Uzbekistane galės būti iki 30 dienų, yra dauguma Europos valstybių, įskaitant Didžiąją Britaniją, taip pat Australija, Kanada, Argentina ir Čilė. Jungtinių Valstijų sąraše nėra.

Į Uzbekistaną be vizų gali keliauti šių šalių piliečiai:

Andora

Argentina

Belgija

Bosnija ir Hercegovina;

Brazilija

Brunėjus

Bulgarija

Kanada

Čilė

Kroatija

Čekija

Danija

Estija

Suomija

Graikija

Vengrija

Islandija

Airija

Italija

Latvija

Lichtenšteinas

Lietuva

Liuksemburgas

Malta

Monakas

Mongolija

Juodkalnija

Nyderlandai

Naujoji Zelandija

Norvegija

Lenkija

Portugalija

Kipras

Rumunija

San Marino

Serbija

Slovėnija

Slovakija

Ispanija

Švedija

Šveicarija

Jungtinė Karalystė

Vatikanas

Prancūzija

Izraelis

Indonezija

Japonija

Malaizija

Singapūras;

Pietų Korėja

Turkija

Vokietija

Uzbekistanas, neturtinga buvusi sovietinė respublika, turizmą prioritetu iškėlė siekdama mažinti savo priklausomybę nuo žaliavų eksporto.

Vyriausybė nori pademonstruoti turtingą Šilko kelio paveldą – tokius senovinius miestus kaip Buchara, Chiva ir Samarkandas.

Anksčiau šiais metais Uzbekistanas be vizos lankytis 30 dienų leido vokiečiams, o Prancūzija pernai tapo pirmąja Europos Sąjungos šalimi, kuriai pradėta taikyti tokia priemonė.

Uzbekistano turizmo komitetas praėjusį mėnesį sakė, kad 2018 metais šalyje apsilankė 5,3 mln. lankytojų – dvigubai daugiau nei 2017-aisiais.

Prezidentas Šavkatas Mirzijojevas atšaukė virtinę turizmui trukdžiusių politikos priemonių, įvestų valdant velioniui jo pirmtakui Islamui Karimovui.

Tarp panaikintų suvaržymų yra draudimas fotografuoti puošniame sostinės Taškento metropolitene. Draudimui galiojant policija sulaikydavo nieko neįtariančius turistus.

Š. Mirzijojevo pastangos skatinti turizmą iškart po I. Karimovo mirties 2016 metais patyrė nesėkmių.

Tų metų gruodį prezidentas paskelbė įsakymą sušvelninti ar panaikinti vizų režimą lankytojams iš 27 išsivysčiusių šalių, bet įsakymas buvo atšauktas dar nė neįsigaliojęs. Stebėtojai tai aiškino įtakingo saugumo aparato pasipriešinimu.

Uzbekistanas jau leidžia be vizų atvykti lankytojams iš Turkijos, Izraelio, Indonezijos, Pietų Korėjos, Malaizijos, Singapūro ir Japonijos. Be to, seniai galioja dvišalis bevizis režimas tarp Uzbekistano ir daugumos buvusių sovietinių respublikų.

GOOGLE rekomenduoja