Gyvenimas chaose po Islamo valstybės žlugimo 

JAV prezidentas Donaldas Trumpas sako, kad dabar perimta 100 proc. Islamo valstybės (ISIS arba „Daesh“) grupuotės teritorijos, bet mūšiai dar vyksta. Vis dėlto kova artėja prie pabaigos ir BBC žurnalistas Quentinas Sommerville‘as susitiko su žmonėmis, paliekančiais paskutinę ISIS tvirtovę – Baghuzą.

12-mečio Hamza Jasimo al-Ali pasaulis mažas ir siaubingas. Berniukas matė daugiau gyvenimo ir mirties už bet kurį kitą vaiką.

Dabar jis toli nuo savo namų, vienas, (neskaitant senyvos moters, kuri beveik jo nepažįsta), sėdi ant žemės vėjo perpučiamoje palapinėje. Jam lūžusi koja, tačiau berniukas sveiksta ir šypsosi, kai žurnalistas jam uždavinėja klausimus.

Paklausus jo, kaip gyvena? „Gerai, mažai maisto ir vandens ir daug susirėmimų. Aršių susirėmimų“, – šypsodamasis atsako berniukas. Ar jam vis tiek patinka ISIS? „Ne. Kodėl jie turėtų patikti po visko, ką padarė?“, – atsako jis.

Hamza yra ISIS našlaitis. Jo tėvas prisijungė prie grupuotės ir kartu pasiėmė visą šeimą. Jis žuvo prieš penkis mėnesius kartu su Hamzos motina, broliais ir seserimis per oro smūgius.

ISIS aukos skaičiuojamos milijonais – grupuotė veikė bei terorizavo žmones Irake, Sirijoje ir Libijoje. Pasak Jungtinių Tautų, jų elgesys su jazidais buvo genocidas. Grupuotė žiauriai elgdavosi ne tik su priešais, bet ir savo pačių vaikais.

Laikydamiesi paliaubų sutarties sąlygų, daugiau nei 6 tūkst. moterų ir vaikų paliko ISIS teritoriją kartu su sužeistais kovotojais. ISIS svajonės sukurti „kalifatą“ sumenko iki apgailėtinos stovyklos aplink Baghuzą.

Pirma ištrūkusiųjų stotelė – dykuma, kur surašomi tūkstančiai žmonių. Oras aitrus ir nešvarus. Tuomet didžioji dalis perkeliama į perpildyta stovyklą netoli Hasekė miesto esančiame Al-Havlo kaime. Kalbantis su Hamza lauke – ramybės valandėlė – šios dienos ISIS pabėgėliai dar neatvyko, o vakar dienos pabėgėliai galvijų pervežimo sunkvežimiuose jau laukia ilgos kelionės dykumos keliais į Al-Havlą.

Kiekvieną iš pabėgėlių individualiai apieško kurdų kovotojos, visgi nežinoma, ar paimami jų pirštų atspaudai, ar jie fotografuojami. Sužeistų vyrų nuotraukos ir kiti biometriniai duomenys surenkami prieš juos išsiunčiant į stovyklą. Nusikaltimų, kuriais įtariami pabėgėliai, tyrimo vykdymas turi ribas. Neaišku, kiek laiko kurdų valdžios institucijos gali juos laikyti. Kai kurie vyrai sako, jog tikisi būti paleisti per keletą mėnesių.

„Atliksiu bausmę, tuomet eisiu gyventi su tėvais ir viską pamiršiu. Gyvensiu su mama. Taip bus geriausia“, – sako vienas vyras iš Alepo.

Kitas vyras, vardu Abu Bakras al-Ansaris, šiek tiek gailėjosi. „Visi musulmonai liūdės, nes jie norėjo savo valstybės. Kitose musulmonų šalyse jie negalės laisvai išpažinti savo religijos“, – sako jis. Vėliau abu vyrus išvežė į kurdų stovyklą.

Dykumoje galima rasti išmestų daiktų: sudaužytų ar laužuose sudegintų mobiliųjų telefonų, per pus sulaužytų USB atmintukų. Ant žemės yra ir fotografijų. Viena iš tokių – keturių jaunųjų skaučių nuotrauka, kitoje nufotografuota mergina su skarele. Ar viena iš šių merginų dabar pakeliui į Al-Havlo stovyklą?

Tarp suteptų vystyklų ir tuščių maisto skardinių – maisto prekių kortelė. Ji priklauso kosoviečių šeimai. Tėvas ISIS grupuotėje užėmė aukštas pareigas, tačiau tai – kita istorija. Kompiuterio kietasis diskas guli sumindytas ir padengtas žmogaus ekskrementais.

Tai Alachas, jis tai sukūrė, kad mus išbandytų. Likau be maisto, be pinigų, be namų, bet dabar aš laiminga, nes po kiek laiko, galbūt po dviejų valandų, pamatysiu, kad turiu geriamo vandens

Daugelis moterų paliko ISIS ne todėl, kad norėjo, o todėl, kad joms taip liepė. Daug moterų vis dar nešėsi kuprines, kurias nešiojo jų vyrai. Pasirodo, kad moterys nori, jog jų priešai – kurdai ir Vakarų koalicija – bent šiek tiek suprastų, kas jos tokios. BBC žurnalistas sutiko moterų iš Turkijos, Irako, Čečėnijos, Rusijos ir Dagestano. Kai kurios iš jų tikisi vėl būti kartu su savo vyrais, likusiais Baghuze ir laukiančiais paskutinio mūšio. Daugelis jų vis dar fanatikės.

Tunisiečių kilmės kanadietė, dėmėtu nikabu ir rožinės spalvos akiniais, pasakė savo vardą – Umm Yousef. Jos marokietį vyrą nužudė, bet ji ištekėjo už kito, kuris vis dar ten. Ji sakė, jog nieko nesigaili ir iš ISIS išmoko labai daug.

„Tai Alachas, jis tai sukūrė, kad mus išbandytų. Likau be maisto, be pinigų, be namų, bet dabar aš laiminga, nes po kiek laiko, galbūt po dviejų valandų, pamatysiu, kad turiu geriamo vandens“, – sakė moteris. Didžioji Britanija bei kitos koalicijos šalys ir toliau spaudžia kurdus, kad laikytų ISIS kovotojus gyvus nelaisvėje, tačiau po kančios“ kurią atnešė ekstremistai, kurdai nori, kad jų čia neliktų.

Naktį atvyko daugiau moterų. Vienų moterų vaikai verkė, o kitų stovėjo tylūs ir ramūs, nekreipiantys dėmesio į tai, kas vyksta aplinkui. Kai jų ko nors paklausdavo, vaikai nusukdavo dulkėmis padengtus veidus į žemę ir nieko nesakydavo.

Irakietė, stovinti tamsoje kartu su maždaug dar 200 moterų ir vaikų sakė: „Ar nematai vaikų? Ar nejauti jų skausmo? Ar nejauti senyvų vyrų ir moterų, kuriuos pražudė bombos, skausmo? Skausmo vaikų, žuvusių per oro smūgius? Tu – žmogus. Mes taip pat žmonės. Ar nejauti mano skausmo, brolau?“

Minios eilės gale yra medicinos punktas, kurį įsteigė labdaros organizacija „Free Burma Rangers“. Kalifornietis Paulas Brady yra vienas iš punkte dirbančių medikų. Jis sako, kad patirti sužalojimai pasikeitė, kai iš ISIS atvyko daugiau žmonių.

„Maždaug prieš dešimt dienų matėme nemažai sužeistų su šautinėmis žaizdomis, – pasakojo medikas. Sužalotieji sako, kad juos pašovė, nes pastarieji bėgo, tačiau dabar daug tokių atvejų nematėme. Atrodo, kad dauguma šių sužeidimų šiek tiek senesni, atsiradę per atakas iš oro ir minosvaidžių ugnies. Eini aplink šį pagalbos punktą ir užuodi labai blogą kvapą, nes šios žaizdos pūliuoja jau ilgą laiką.“

Žmonių srautas galiausiai sumažės, o tada prognozuojamas paskutinis mūšis dėl Baghuzo. Tūkstančiai kovotojų vis dar miesto viduje.

Prieš penkias savaites Hamza susižeidė užlipęs ant minos, bet sako, kad jo lūžusi koja dabar ne taip skauda. Jis pažiūrėjo (jo veide nebematyti šypsenos) ir paklausė: „Kas man bus?“

Aiškaus atsakymo nėra. Jis, kaip ir visi, tikriausiai bus nuvežtas į Al-Havlo stovyklą.

