Europa rengiasi „kietajam“ „Brexit“ balandžio 12 d. – ką reikia žinoti 

Europos Vadovų Taryba susitarė Jungtinės Karalystės išstojimo datą atidėti iki 2019 m. gegužės 22 d., jeigu Jungtinės Karalystės Bendruomenių Rūmai ne vėliau kaip kovo 29 d. patvirtins susitarimą dėl išstojimo. Jei iki tos dienos Jungtinės Karalystės Bendruomenių Rūmai susitarimui dėl išstojimo nepritartų, Europos Vadovų Tarybos susitarimu išstojimo data būtų atidėta iki 2019 m. balandžio 12 d. Jei susitarimas dėl išstojimo nebus ratifikuotas iki kovo 29 d. gali atsitikti, kad balandžio 12 d. JK išstos iš ES be susitarimo.

Išstojusi be susitarimo, Jungtinė Karalystė taptų trečiąja šalimi be pereinamojo laikotarpio taisyklių. Nuo to momento Jungtinei Karalystei nebegaliotų jokie ES teisės aktai. Nebūtų jokio susitarime dėl išstojimo numatyto pereinamojo laikotarpio. Tai sukeltų didelių nepatogumų piliečiams ir įmonėms.

Jungtinės Karalystės santykius su ES reglamentuotų bendroji tarptautinė viešoji teisė, įskaitant Pasaulio prekybos organizacijos taisykles, skelbia Europos Komisija. ES turėtų savo pasienyje su Jungtine Karalyste iš karto taikyti savo taisykles ir tarifus, pvz., muitinės, sanitarijos ir fitosanitarijos standartų laikymosi patikras ir kontrolę ir atitikties ES normoms patikrinimus. Nors valstybių narių muitinės labai rengėsi, dėl šių patikrų sienos kirtimas galėtų gerokai užtrukti.