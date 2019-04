ES pareigūnas: „Brexit“ be sutarties dabar „beveik neišvengiamas“ 

Jungtinės Karalystės parlamentarams nepavykus susitarti dėl alternatyvios „Brexit“ strategijos, beveik neišvengiamas tapo scenarijus, kad šaliai teks trauktis iš Europos Sąjungos be jokio susitarimo, antradienį perspėjo Europos Parlamento „Brexit“ reikalų komiteto pirmininkas Guy Verhofstadtas.

„Bendruomenių Rūmai vėl balsavo prieš visus variantus. Kietas „Brexit“ yra beveik neišvengiamas“, – pareiškė buvęs Belgijos premjeras G. Verhofstadtas.

„Trečiadienį JK turi paskutinį šansą išeiti iš aklavietės, antraip (jai teks) atsidurti prie bedugnės“, – parašė jis socialiniame tinkle „Twitter“.

Didžiosios Britanijos vyriausybė pirmadienį pareiškė toliau sieksianti parlamento palaikymo premjerės Theresos May pasiūlytai „Brexit“ sutarčiai.

„Brexit“ sekretorius Stephenas Barclay sakė, kad Th. May sutartis, nors jau tris kartus atmesta Bendruomenių Rūmų, suteikia vienintelę galimybę judėti į priekį, nes parlamentas neįstengia sutelkti aiškios daugumos jokiam alternatyviam scenarijui.

Per pirmadienį vakare surengtą balsavimą įstatymų leidėjai vėl atmetė visas keturias tą dieną svarstytas alternatyvas Th. May sutarčiai. Šis balsavimas vyko liekant vis mažiau laiko iki balandžio 12-osios, kai premjerė turės informuoti Briuselį, ar jos šalis išstoja iš Europos Sąjungos be jokio susitarimo, ar prašo atidėti „Brexit“ ilgesniam laikui.

Pasak S. Barclay, šiuo metu galiojantis teisinis scenarijus numato, kad Britanija po 11 dienų išstos iš ES. Sekretorius pridūrė, jog tuo atveju, jeigu Bendruomenių Rūmai šią savaitę iš ketvirto karto pritartų Th. May suderėtai išstojimo sutarčiai, „gali būti įmanoma“ palikti ES be būtinybės dalyvauti gegužės pabaigoje vyksiančiuose Europos Parlamento rinkimuose.

Jis nurodė, kad vyriausybė antradienį surengs posėdį šioms galimybėms aptarti.

