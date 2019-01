Donaldas Trumpas tvirtai įsikibęs sienos statybos projekto 

JAV prezidentas Donaldas Trumpas rytoj turėtų lankytis prie JAV ir Meksikos sienos. Šis valstybės vadovo vizitas tikriausiai bus naujas mėginimas spausti Kongresą derantis dėl šio projekto finansavimo.

Kaip nurodoma atstovės Sarah Sanders pranešime, prezidentas ketvirtadienį vyks prie pietinės sienos ir susitiks su žmonėmis, esančiais „nacionalinio saugumo bei humanitarinės krizės priešakyje“. Ji neatskleidė, kurį sienos ruožą ketina aplankyti D. Trumpas.

Kreipėsi į tautą

Antradienį šalies vadovas per televiziją kreipėsi į tautą iš Ovaliojo kabineto ir pareiškė, jog padėtis prie sienos su Meksika yra virtusi „krize“, todėl fizinę sieną pastatyti būtina. „Tai tiesiog sveikas protas. Siena pasienyje labai greitai atsipirktų“, – pridūrė jis. Prezidentas pakartojo savo reikalavimą skirti pinigų sienos statybai, tačiau liovėsi grasinęs skelbti nacionalinę nepaprastąją padėtį.

Prezidentas pareiškė, kad nelegali imigracija JAV pasienyje su Meksika yra grėsmė amerikiečių gyvybėms. Jis paminėjo kraupių nusikaltimų, kuriuos įvykdė nelegalūs imigrantai, pavyzdžių, tokių kaip galvos nukirtimas ir kūno sukapojimas, bei tvirtino „niekada nepamiršiantis skausmo“, kurį patyrė nusikaltimų aukos, su kuriomis jis buvo susitikęs.

D. Trumpas kalbėjo neįprastai santūriu balsu, veikiausiai tikėdamasis pademonstruoti aukštą moralę, ir tvirtino norįs įveikti politinius nesutarimus. Tačiau jis neužsiminė apie jokias nuolaidas demokratams ir nesuteikė vilties, kad greitu metu bus nutrauktas laikinas vyriausybės uždarymas.

Ovaliajame kabinete yra paskelbta įvairių istorinių pareiškimų, tokių kaip George'o W. Busho reakciją į 2001 metų rugsėjo 11-osios atakas ar televizijos tiesiogiai transliuota Johno F. Kennedy kalba per patį Kubos raketų krizės įkarštį. D. Trumpas veikiausiai tikisi, kad ši itin oficiali aplinka padės suteikti naują postūmį atsitvėrimo nuo Meksikos klausimui.

Vis dėlto daug amerikiečių toli gražu nėra įtikinti D. Trumpo aštrių pareiškimų apie neteisėtus migrantus, nusikaltėlius ir teroristus, esą plūstančius per sieną. D. Trumpo vyriausybė jau ne kartą buvo pagauta sutirštinanti spalvas arba atvirai meluojanti, įskaitant jos visiškai klaidingą pareiškimą, kad per sieną su Meksika į JAV pateko apie 4 000 įtariamų teroristų.

Abejones dėl D. Trumpo politikos atspindi ir faktas, kad kelios pagrindinės JAV televizijos, kaip pranešama, įtemptai svarstė, ar priimti Baltųjų rūmų prašymą tiesiogiai transliuoti prezidento pasisakymą. Galiausiai kanalai sutiko, bet demokratai savo ruožtu pareikalavo, kad jiems vėliau irgi būtų suteikta eterio laiko atsakymui pateikti.

Demokratai iš anksto reiškė pasipiktinimą. „Jeigu jo ankstesni pareiškimai yra užuomina, ši kalba bus kupina pagiežos ir dezinformacijos“, – sakė Atstovų Rūmų pirmininkė Nancy Pelosi ir vyriausiasis pagal rangą Senato demokratas Chuckas Schumeras. Jie kaltino D. Trumpą laikant Amerikos žmones įkaitais ir šalį valdant pykčio priepuoliais.

Sutriko vyriausybės darbas

Prezidento ir Demokratų partijos priešprieša dėl to, kaip geriau pažaboti neteisėtą imigraciją, peraugo į principinius galios žaidimus. D. Trumpas kelias savaites peikė demokratus – daugiausiai per „Twitter“ ir kelias improvizuotas spaudos konferencijas.

Anot oponentų, prezidentas naudojasi siena kaip priemone dar didesniam konservatyvių pažiūrų elektorato palaikymui užsitikrinti.

„Dėl visų vaikų ar kitų žmonių mirčių pasienyje kalti tik demokratai ir jų patetiška imigracijos politika, kuri skatina migrantus leistis į ilgą kelionę ir manyti, kad galės neteisėtai patekti į mūsų šalį. Bet negalės. Jeigu turėtume sieną, jie nė nebandytų!“ – rašė D. Trumpas socialiniame tinkle „Twitter“.

Prezidentas reikalauja daugiau kaip 5 mlrd. dolerių sienai pastatyti, kad ji užkirstų kelią neteisėtiems migrantams. „5,6 mlrd. dolerių – labai maža suma, o mes kalbame apie nacionalinį saugumą“, – pareiškė JAV vadovas.

Ištisinė siena, prezidento manymu, padėtų suvaldyti nelegalią imigraciją iš Lotynų Amerikos.

Demokratai įsitikinę, kad šis projektas tėra pinigų švaistymas ir nukreipia dėmesį nuo kur kas sudėtingesnių imigracijos problemų. Prezidentas esą naudojasi juo kaip priemone dar didesniam konservatyvių pažiūrų elektorato palaikymui užsitikrinti.

Gruodžio 22 dieną maždaug ketvirtadalis federalinės JAV vyriausybės įstaigų sustabdė darbą, mat Kongresui ir prezidentui nepavyko susitarti dėl Jungtinių Valstijų ir Meksikos pasienyje turinčio atsirasti barjero finansavimo. D. Trumpas atsisakė patvirtinti didesnį federalinių asignavimų paketą. Dalis vyriausybės institucijų dėl to liko be finansavimo, o šimtai tūkstančių darbuotojų yra priversti atostogauti arba dirbti be užmokesčio. Tokia padėtis, anot prezidento, gali trukti ir keletą mėnesių ar metus.

Svarsto įvairias galimybes

Skirtingi sienos modeliai. / Reuters/Scanpix nuotrauka

Vienas pagrindinių D. Trumpo rinkimų kampanijos pažadų buvo pastatyti „didelę gražią“ tvorą palei 3200 km ilgio JAV ir Meksikos sieną. Dalis jos ruožo jau užtverta, tačiau, valstybės vadovo žodžiais, reikia ištisinės sienos, kad į šalį nebepatektų nelegalių imigrantų iš Lotynų Amerikos.

Kaip rodo pernai gruodį bendrovės SSRS atliktos apklausos rezultatai, apie 57 proc. amerikiečių nepritaria sienos statybai, o 38 proc. – palaiko. Panašios visuomenės nuotaikos šiuo klausimu buvo ir 2017-aisiais, kai D. Trumpas tik perėmė šalies vairą.

„Privalome pastatyti sieną“, – sekmadienį savo poziciją pakartojo D. Trumpas. Prezidentas aiškino, kad to reikia šalies saugumui, esą kito pasirinkimo nėra. Anksčiau jis žadėjo priversti Meksiką sumokėti už pasienio tvoros statybas, bet pietinė kaimynė šį reikalavimą atmetė.

Anot S. Sanders, Baltieji rūmai svarsto visas galimybes, kaip gauti pinigų. Jos teigimu, prezidentas galėtų apeiti Kongresą sienos klausimu, o jei prireiktų, ir paskelbti nacionalinę nepaprastąją padėtį, kad pastatytų sieną be įstatymų leidėjų pritarimo. Tačiau toks sprendimas tikrai susidurtų su teisiniais iššūkiais ir neabejotinai sukeltų politinę audrą.

„Būsime priversti visiškai uždaryti pietinę sieną, jei obstrukcionistai demokratai neduos mums pinigų tvoros statyboms baigti ir pakeisti absurdiškus imigracijos įstatymus, užkraunančius naštą mūsų šaliai“, – socialiniame tinkle „Twitter“ dėstė prezidentas. Pernai savo paskyroje jis šį projektą minėjo kone šimtą kartų.

Buvęs Baltųjų rūmų administracijos vadovas Johnas Kelly užjautė į JAV atvykstančius nelegalius migrantus ir pakurstė abejones dėl projekto įgyvendinimo. „Prezidentas vis dar sako „siena“. Jei atvirai, dažnai jis tai įvardija kaip „užtvarą“ ar „tvorą“, o dabar linksta į plieno skersinius“, – kalbėjo J. Kelly.

D. Trumpas iš tiesų nestokoja fantazijos. 2017 metų birželį prezidentas pristatė savo šalininkams idėją – padengti sieną saulės baterijomis. Jo teigimu, už pagamintą energiją gautomis lėšomis būtų galima apmokėti statybos išlaidas.