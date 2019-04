Donaldas trumpas teigia, kad OPEC šalys pritaria jo siūlymui didinti naftos gavybą 

JAV prezidentas Donaldas Trumpas penktadienį nurodė, kad Saudo Arabija ir kitos Naftą eksportuojančių valstybių organizacijos (OPEC) narės pritarė jo raginimui padidinti naftos gavybą, kad būtų sumažintos kainos.

„Kalbėjausi su Saudo Arabija ir kitais dėl naftos srauto padidinimo. Visi pritaria“, – per „Twitter“ parašė D. Trumpas.

Anksčiau penktadienį prezidentas sakė, kad jo pastangos įtikinti OPEC nares padidint gavybą duoda vaisių, todėl benzino kainos mažėja.

Vis dėlto Jungtinių Valstijų degalinėse vidutinė kuro kaina pastaruoju metu stabiliai augo – kaip nurodo šalies vairuotojų asociacija AAA, galonas (3,785 litro) įprastos markės benzino per mėnesį pabrango nuo 2,648 dolerio (2,379 euro) iki 2.883 dolerio (2,59 euro). Asociacija pažymėjo, kad tai lėmė didėjanti paklausa, mažinanti degalų atsargas..

Neperdirbtos naftos kainos nuo praeito mėnesio irgi traukė aukštyn. Palyginus su tuo pačiu laikotarpiu praeitais metais, nafta yra pabrangusi 33 procentais.

Anksti penktadienį kalbėdamasis su žurnalistais D. Trumpas sakė: „Paskambinau OPEC. Pasakiau: turit jas [kainas] sumažinti. Turit jas sumažinti.“ Ir benzinas pinga. Mums puikiai sekasi.“

Tačiau savo naujausioje tviterio žinutėje prezidentas dėl aukštų kainų Kalifornijoje kaltino didelius mokesčius.

„Kalifornijos mokestis benzinui kelia didelių rūpesčių nustatant kainas toje valstijoje. Kalbėkitės su savo gubernatoriumi dėl sumažinimo“, – pabrėžė D. Trumpas.

Pirmadienį buvo pranešta, kad D. Trumpas nusprendė nepratęsti Iranui paskelbtų naftos sankcijų išimčių, kurios buvo taikytos kai kurioms šalims. Išimčių galiojimas baigiasi gegužės 2 dieną.

„Rinkos dalyviai toliau spėlioja, kokios bus Iranui paskelbtų sankcijų sugriežtinimo pasekmės, – ketvirtadienį pažymėjo tyrimų ir konsultacijų bendrovės „Informa Economics“ analitikas Marshallas Steevesas. – Tuo tarpu duomenys apie JAV energijos išteklių atsargas, mano nuomone, yra neigiami: [komercinės] naftos atsargos padidėjo labiau negu prognozuota, smarkiai išaugo importas, o gavyba pasiekė naują rekordą.“

JAV Energetikos departamento paskelbtais duomenimis, šalies komercinės naftos atsargos per praėjusią savaitę padidėjo 5,48 mln. barelių, nors ekspertai prognozavo, kad jos paūgės tik vidutiniškai 1 mln. barelių.

Benzino atsargos per savaitę sumažėjo 2,13 mln. barelių vietoj prognozuotų 1,1 mln. barelių, o distiliatų atsargos – 662 tūkst. barelių vietoj prognozuoto 1 mln. barelių. Benzino atsargos Jungtinėse Valstijose mažėja jau dešimt savaičių iš eilės.

Naftos gavyba JAV per praėjusią savaitę padidėjo 100 tūkst. barelių per dieną iki rekordinių 12,2 mln. barelių per dieną.

JAV naftos importas pašoko 1,16 mln. barelių per dieną iki 7,15 mln. barelių per dieną, o eksportas padidėjo 280 tūkst. barelių per dieną iki 2,68 mln. barelių per dieną.

