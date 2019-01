D. Trumpas užsipuolė JAV žvalgybos tarnybas: „Jie yra neteisūs!“ 

JAV prezidentas Donaldas Trumpas trečiadienį užsipuolė savo šalies žvalgybos tarnybas pavadindamas jas „naiviomis“ ir „neteisiomis“ dėl Irano.

Pasak prezidento, žvalgybininkai neįvertina Irano grėsmės.

„Galbūt žvalgybai reiktų grįžti į mokyklą!“ – socialiniame tinkle „Twitter“ parašė D. Trumpas.

„Kas dėl Irano (keliamų) pavojų, žvalgybos žmonės atrodo itin pasyvūs ir naivūs. Jie yra neteisūs!“ – pridūrė jis.

Nepaisant šių pareiškimų griežtumo, tai nėra pirmas kartas, kai D. Trumpas viešai kritikuoja savo paties žvalgybos agentūras.

Tokia kritika, išsakyta „Twitter“ žinutėse, kuriose D. Trumpas taip pat gyrė savo politiką Sirijos ir Šiaurės Korėjos atžvilgiu, nuskambėjo antradienį JAV žvalgybos agentūroms pateiktus išvadas, regis, prieštaraujančias prezidento optimistiškiems įvertinimams.

Per pasaulinėms grėsmėms skirtą posėdį Senato žvalgybos komitete aukšto rango pareigūnai nesutiko su D. Trumpo teiginiais, jog džihadistų judėjimas „Islamo valstybė“ (IS) yra nugalėtas, ir kad Šiaurės Korėja gali būti įtikinta atsikratyti savo branduolinio arsenalo.

Jie taip pat ginčijo D. Trumpo pareiškimą, kad Teheranas šiuo metu aktyviai siekia pasigaminti branduolinių ginklų. Remdamasis šiuo argumentu prezidentas praeitais metais pasitraukė iš daugiašalės sutarties dėl Irano branduolinės programos.

Žvalgybos tarnybų vadovai dar kartą pabrėžė manantys, kad Rusija mėgino pakreipti 2016 metų prezidento rinkimus D. Trumpo naudai ir veikiausiai kišis į 2020 metais vyksiantį balsavimą. Pats D. Trumpas ne kartą neigė, kad buvo susimokęs su Maskva.

Tokius pareiškimus žvalgybos agentūrų vadovai padarė kelios savaitės po to, kai D. Trumpas paskelbė, jog IS džihadistai buvo įveikti ir šiuo argumentu grindė netikėtai paskelbtą savo sprendimą išvesti JAV karinį kontingentą iš Sirijos.

Be to, savo išvadas pareigūnai pateikė likus kelioms savaitėms iki D. Trumpo planuojamo antrojo susitikimo su Šiaurės Korėjos lyderiu Kim Jong Unu. Per tą susitikimą tikimasi aptarti šios labai izoliuotos valstybės pažadus dėl denuklearizacijos.

