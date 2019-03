D. Trumpas: „Islamo valstybė“ Sirijoje „100 proc.“ įveikta 

JAV prezidentas Donaldas Trumpas penktadienį pareiškė, kad džihdistų grupuotė „Islamo valstybė“ (IS) Sirijoje yra „100 procentų“ įveikta.

D. Trumpas šį komentarą išsakė žurnalistams rodydamas regiono žemėlapius: viename jų buvo matyti didelės teritorijos, anksčiau kontroliuotos šios grupuotės, o kitame – padėtis penktadienį, kai jokių IS užimtų teritorijų nebebuvo.

„Štai IS, o čia – tai, ką turime dabar“, – sakė jis rodydamas į abi žemėlapius.

„Teritorinis kalifatas Sirijoje buvo eliminuotas“, – sakė prezidento atstovė Sarah Sanders.

Ji sakė žurnalistams, kad D. Trumpas buvo informuotas apie padėtį laikinojo gynybos sekretoriaus Patricko Shanahano, vykstančio kartu su prezidentu į Floridą.

„Šią informaciją gavome iš DOD (Gynybos departamento), – pridūrė S. Sanders.

Tokią žinią Baltieji rūmai paskelbė po daug dienų trukusios bombardavimo kampanijos ir kitų kurdų vadovaujamų pajėgų atakų Bagūzo kaime – paskutiniame IS kovotojų kontroliuojamame žemės lopinėlyje.

JAV vadovaujamos koalicijos karo lėktuvai padeda vietos sausumos pajėgoms pulti Bagūzą, kur buvo susidurta su įnirtingu džihadistų pasipriešinimu, taip pat rasta netikėtai daug civilių, esančių kovotojų pozicijose.

Be to, JAV remiamos pajėgos rytų Sirijoje nurodė tebesikaunančios su paskutiniais IS džihadistų pajėgų likučiais, atsisakančiais pasiduoti.

„Aplink Bagūzą susirėmimai tebevyksta“, – sakė Sirijos demokratinių pajėgų (SDF) atstovas Adnanas Afrinas.

„Mažos IS grupės, atsisakančios pasiduoti, rengia atakas, o mūsų pajėgos atsako“, – aiškino jis.

Pasak pareigūnų, SDF dar nėra paskelbusios jokio pranešimo apie pergalę, o penktadienį jos skelbti irgi dar neketinama.

IS 2014 metų birželį paskelbė įkurianti vadinamąjį kalifatą didesnėje už Didžiąją Britaniją teritorijoje, apėmusioje dalį Irako ir Sirijos.

Bagūzo užėmimas reikštų užpernai Irake žlugusio „kalifato“ galą Sirijoje.

Tačiau džihadistai taip pat tebeveikia didžiulėje Sirijos dykumoje.

Per jau penkerius metus besitęsiančią JAV vadovaujamą koalicijos kampaniją Sirijoje buvo numesta daugiau 100 tūkst. bombų ir žuvo daugybė civilių.

