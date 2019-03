Buvęs „Nissan“ vadovas už 7,9 mln. eurų užstatą paleistas į laisvę 

Buvęs automobilių gamybos bendrovės „Nissan Motor“ valdybos pirmininkas Carlosas Ghosnas trečiadienį sumokėjo 1 mlrd. jenų (7,9 mln. eurų) užstatą ir išvyko iš Tokijo tardymo izoliatoriaus, kur praleido daugiau kaip 100 dienų.

Iš kalėjimo Tokijo šiaurėje C. Ghosnas išėjo apsuptas apsaugininkų, užsidėjęs mėlyną kepurę ir baltą medicininę kaukę, užsivilkęs darbinę liemenę su oranžinėmis šviesą atspindinčiomis juostomis.

Tokijo teismas antradienį netikėtai leido už užstatą paleisti C. Ghosną, naujajam jo advokatui Junichiro Hironakai pateikus, anot jo, įtikinamą prašymą ir naujų bylos elementų.

Japonijos prokurorai lapkričio 19 dieną suėmė 64 metų C. Ghosną, kurį įtaria nedeklaravus viso darbo užmokesčio ir klaidinus investuotojus bei institucijas. Manoma, kad per penkerius metus iki 2015-ųjų kovo jis nuslėpė iš viso 44 mln. JAV dolerių (38,8 mln. eurų).

Be to, įtariama, kad dalį užmokesčio, kurį gavo iš „Nissan“, C. Ghosnas nuslėpė ir per trejų metų laikotarpį iki 2018-ųjų kovo.

Gruodžio 21 dieną C. Ghosnui buvo pareikšti nauji ir sunkesni kaltinimai: teigiama, kad jis dėl savo prekybos operacijų finansų rinkose patirtus nuostolius 2008 metais perkėlė „Nissan“.

Verslininkas griežtai neigia kaltinimus ir išvakarėse paskelbtame pranešime nurodė laukiantis „savo dienos teisme“.

„Esu nekaltas ir visiškai pasiryžęs ryžtingai gintis teisingame teisme nuo šių nepagrįstų ir nemotyvuotų kaltinimų“, – pareiškė jis.

Prokurorai gali iš naujo suimti C. Ghosną, jeigu jam pareikš naujų kaltinimų, tačiau kol kas automobilių pramonės magnatas gali mėgauti laisve, nors ir privalo laikytis griežtų apribojimų dėl vietų, kur jam leidžiama vykti, ir žmonių, su kuriais jam leidžiama bendrauti.

Prieš tai C. Ghosnas dukart prašėsi paleidžiamas už užstatą, tačiau abu šie bandymai buvo nesėkmingai. Praėjusį mėnesį jis pertvarkė savo teisininkų komandą ir pasamdė garsųjį advokatą J. Hironaka, kuris nedelsdamas pateikė naują prašymą.

Teismas anksčiau laikėsi nuomonės, jog C. Ghosnas turi būti laikomas sulaikytas, nes gali mėginti pabėgti iš šalies ar sunaikinti įkalčius. Dėl šios priežasties J. Hironaka, siekdamas įgyti teismo pasitikėjimą, naujajame prašyme dėl paleidimo už užstatą pasiūlė jo klientui nustatyti griežtus apribojimus.

Nauji apribojimai

Pagal paleidimo už užstatą sąlygas C. Ghosnas negali išvykti iš Japonijos. Jam taip pat taikomos kitos priemonės, kuriomis ribojamos jo galimybes bendrauti su kitais asmenimis.

Naujienų agentūra „Kyodo News“ pranešė, jog bus ribojamos C. Ghosnui galimybės naudotis mobiliuoju telefonu, o kompiuteriu jis galės naudotis tik savo advokato biure ir tik darbo valandomis.

Jam taip pat uždrausta mėginti susisiekti su „Nissan“ vadovais ir kitais asmenimis, susijusiais su jam pareikštais kaltinimais, pranešė naujienų agentūra.

Tačiau, anot „Kyodo News“, teismui leidus, C. Ghosnas vis vien gali dalyvauti „Nissan“ valdybos posėdžiuose, nes tebėra vienas iš jos narių.

Užsitęsęs verslininko sulaikymas sulaukė griežtos žmogaus teisių gynėjų ir tarptautinės bendruomenės kritikos.

Naujienų agentūrai AFP ir Prancūzijos dienraščiui „Les Echos“ sausį duotuose interviu – o tai iki šiol yra vieninteliai verslininko duoti interviu užsienio žiniasklaidai – C. Ghosnas pareiškė, jog vis pratęsiamas jo sulaikymas „nebūtų laikomas normaliu jokioje kitoje demokratijoje“.

„Kodėl esu baudžiamas, nors dar nesu pripažintas kaltu?“ – klausė C. Ghosnas.

Pagal Japonijos įstatymus, prokurorai įtariamąjį gali laikyti sulaikytą iki 22 dienų, kol jie tiria įtarimus. Po to dėl kiekvieno naujo reiškiamo kaltinimo jie gali teismui teikti prašymą dėl pakartotinio ikiteisminio sulaikymo vienam mėnesiui.

Tai reiškia, kad prokurorai gali grąžinti C. Ghosną į kalėjimą, jeigu pareikš naujų kaltinimų, ir vėl paleisti 22 dienų laikmatį.

