Britanijos parlamentas nubalsavo prieš visus pasirinkimus dėl „Brexit“ 

Didžiosios Britanijos parlamentas trečiadienį atmetė visus aštuonis alternatyvius „Brexit“ scenarijus, dėl kurių siūlė balsuoti Bendruomenių Rūmų pirmininkas Johnas Bercow.

Anksčiau per šį posėdį parlamentas pritarė, kad „Brexit“ data būtų atidėta iki gegužės 22-osios, jeigu per kitą balsavimą būtų patvirtinta premjerės Theresos May siūloma išstojimo iš Europos Sąjungos sutartis. Jeigu įstatymų leidėjai trečiąkart atmestų vyriausybės parengtą „Brexit“ susitarimą, šalis iš Bendrijos turėtų išstoti balandžio 12-ąją.

Iš pradžių planuota, kad Jungtinė Karalystės pasitrauks iš ES kovo 29-ąją, bet per praeitą savaitę vykusį viršūnių susitikimą bloko lyderiai sutiko šį žingsnį atidėti, kad suteiktų Londonui galimybę apsispręsti dėl tolesnių veiksmų.