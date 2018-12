Atsistatydino JAV pasiuntinys kovos su IS reikalams 

Iš savo pareigų atsistatydino JAV pasiuntinys kovos su džihadistų judėjimu „Islamo valstybė“ (IS) reikalams Brettas McGurkas, šeštadienį pranešė vienas Valstybės departamento pareigūnas.

JAV eksprezidento Baracko Obamos paskirto B. McGurko atsistatydinimas įsigalios gruodžio 31-ąją. Apie šį sprendimą pasiuntinys paskelbė po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas įsakė išvesti iš Sirijos amerikiečių karius, o gynybos sekretorius Jimas Mattisas pareiškė atsistatydinantis dėl nesutarimų su valstybės vadovu.

Dar praeitą savaitę specialusis JAV pasiuntinys kovos su IS reikalams sakė, kad „niekas neskelbia, jog misija (kovoje su IS) yra baigta“. Tuo metu D. Trumpas anksčiau šią savaitę paskelbė pergalę prieš IS Sirijoje ir nurodė, kad planuoja išvesti iš šalies visą JAV kontingentą.

D. Trumpas, dėl laikino vyriausybės uždarymo turėjęs atidėti savo kalėdinę kelionę į Floridą, šeštadienį dar kartą pakartojo, kad „ISIS (IS) didžiąja dalimi yra įveikta“.

„Kai tapau prezidentu, ISIS siautėjo, – socialiniame tinkle „Twitter“ parašė prezidentas. – Dabar ISIS yra didžiąja dalimi įveikta, ir kitos vietinės šalys, įskaitant Turkiją, turėtų lengvai pasirūpinti tuo, kas liko. Mes vykstame namo!“

Pranešama, kad B. McGurkas savo atsistatydinimo laiške pareiškė, jog iš tiesų IS kovotojai dar neįveikti, o anksčiau laiko išvedus JAV karius iš Sirijos, gali susidaryti palankios sąlygos džihadistams vėl perimti regiono kontrolę.

45 metų specialusis pasiuntinys turėjo dirbti iki vasario, tačiau, kaip skelbiama, pajuto, kad po D. Trumpo pareiškimo apie karių išvedimą iš Sirijos eiti savo pareigų jis nebegali.

Išvedus amerikiečių karius iš Sirijos, tūkstančiams kurdų kovotojų, kuriuos Pentagonas daugybę metų treniravo ir tiekė ginklus kovai su ISIS, kils grėsmė būti užpultiems Turkijos.