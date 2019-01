Ar Venesueloje gali būti Rusijos karinių samdinių? 

Rusijos karininkų susirinkimo komiteto pirmininkas Jevgenijus Šabajevas tvirtino, kad Venesueloje gali būti yra apie 400 ginkluotų rusų samdinių. Tuo metu kiti kalba apie nedideles grupes, netikslindami skaičiaus. J. Šabajevas papasakojo, kaip rusų samdiniai siunčiami į Venesuelą.

Venesuelos įvykių fone pasirodė žinių apie į šią šalį nusiųstus Rusijos samdinius. Naujienų agentūra „Reuters“, remdamasi savo šaltiniais, pranešė, kad privačių karinių kompanijų samdiniai nuvyko į Venesuelą tam, kad užtikrintų prezidento Nicolaso Maduro saugumą per visuomenės protestus.

Vienas iš tų šaltinių, teikusių informaciją „Reuters“ apie rusų samdinius, buvo Jevgenijus Šabajevas, Rusijos karininkų susirinkimo komiteto pirmininkas. Jis žinomas pirmiausia dėl to, kad pranešė apie Rusijos samdinių žūtį Sirijoje 2017 metais, taip pat todėl, kad privačios rusų karinės kompanijos „Vagner“ samdinių vardu paruošė ieškinį tarptautiniam baudžiamajam teismui dėl jų teisių, teigiama currenttime.tv.

„Sėdi prie telefonų ir laukia“

J. Šabajevas „Reuters“ tvirtino, kad Venesueloje yra apie 400 samdinių iš Rusijos privačių karinių kompanijų. Tuo metu kiti kalbėjo apie nedideles grupes, netikslindami skaičiaus.

Per televizijos laidą „Vakaras su Timūru Olevskiu“ J. Šabajevas papasakojo, kaip rusų samdiniai buvo siunčiami į Venesuelą.

– Jei kalbėtumėte apie 2015 metų Rusijos Federaciją, ta rinka nebuvo suformuota, rasti žmonių buvo sunkoka. Iš dalies, kaip mes manome, viena iš struktūrų – Donbaso savanorių sąjunga – buvo sukurta tam, kad šis mechanizmas dirbtų efektyviau ir kokybiškiau. Veikla – žmonių verbavimas ir jų išvežimas į kitas šalis, įtraukimas į karinius veiksmus. Mes tai laikome neteisėtais dalykais.

Šiuo metu yra apie milijonas karo veteranų, likusių be veiklos. Tai tvirti, gerai parengti specialistai.

– Taip išeina, kad jie niekur nedirba? Tiesiog sėdi prie telefonų ir laukia?

– Jie dirba, bet mažai apmokamus darbus, tokius, kaip prekybos centrų apsauga. Atlyginimas – vieno tūkstančio dolerių, ribose, daugiausia apie 500–600 dolerių.

– Jei teisingai suprantu, kad tokiems žmonėms nėra problemos atsiprašyti iš darbo, bet jie turi žinoti, kuriam laikui išsiunčiami?

– Šiuo metu jų darbas niekaip nereglamentuojamas. Kai mėnesio uždarbis privačioje karinėje kompanijoje prilygsta metiniam, kurį jie gauna taip gyvendami, sprendimus jie priima greitai. Tas surinkti personalą nėra problemos.

Susirūpino giminaičiai

– Kokiu būdu samdiniai pasiekė Venesuelą?

– Užsakomaisiais reisais.

– Keliais lėktuvais?

– Pagal mano turimą informaciją – dviem.

– Ko jie ten skrido? Ką jie ten dabar veikia?

– Tai galiu tik numanyti. Kreipiausi į „Reuters“ būtent todėl, kad agentūra turi savo atstovybę Karakase. Norėjau pasitikslinti, į kokią šalį jie bus perkelti, ką jie darys toliau. Tokiu prašymu į mane kreipėsi tų žmonių giminaičiai, jaudindamiesi dėl jų likimo.

Pirmą kartą buvo tokia perdislokacija nežinoma kryptimi su nežinoma užduotimi. Giminaičiai rimtai jaudinosi dėl artimųjų likimo.

Manęs nedomina Venesueloje vykstantys procesai. Mes kreipėmės, turėdami tikslą sužinoti, ar kas nors matė tuos vaikinus, atitinkamai, kas ten vyksta, ar gali jie persikelti į kitą šalį ir taip toliau.

Iš „Reuters“ atėjo patvirtinimas. Kaip ir visuomenė, aš apie tai sužinojau, kai buvo publikuota apie tai, kas tuos žmones matė.

– Kada jie išskrido?

– Pirmadienį buvo sušaukti. Iš antradienio į trečiadienį išskrido ir dieną jau buvo Karakase.

„Visas paslaugų paketas“

– Užsakovas neįvardijamas?

– Vykdytojų tai nedomina. Galima pridurti, kad sąlyginis Prigožinas ar privati karinė kompanija „Vagner“ žiniasklaidos ne visada vertinami teisingai. Dabar Rusijos Federacija gauna daugiausia užsakymų iš pasaulio šalių, joks Prigožinas nėra pajėgus to kontroliuoti. Dirba analitinės tarnybos, formuojamas visas paslaugų paketas, ko negalėtų padaryti atskiras privatininkas.

– Tai yra Gynybos ministerija?

– Šito negaliu patvirtinti.

– Apie FSB (Federalinę saugumo tarnybą) taip pat nepasakysite?

– Jokiu būdu.

– Ar tie žmonės gauna grynus pinigus?

– Taip.

– O jei jie miršta, jų giminaičiai taip pat gauna grynuosius?

– Suprantama.

– Teisingai suprantu, jei viskas vyksta taip, jie sutinka su samdomo darbo sąlygomis?

– Ne, neteisingai. Kai juos samdo, sąlygos būna vienaip surašytos, bet faktiškai jie negauna tų pinigų, kokie jiems žadami, negauna tų socialinių garantijų, kurios žadamos. Kaip mes ir pareiškėme tarptautiniam baudžiamajam teismui, jie prievarta pervežami ir verčiami dalyvauti kariniuose veiksmuose.

Venesuelos prezidento pusėje - ir policija, ir kariuomenė, ir Nacionalinė gvardija. / AFP/Scanpix nuotrauka

Mažai tikėtina

Komandos „Conflict Intelligence Team“ tyrėjas Ruslanas Levijevas, ne kartą publikavęs medžiagas apie Rusijos privačių karinių kompanijų veiklą Ukrainoje, Sirijoje ir Afganistane, mano, kad Venesueloje nėra rusų samdinių. Jis teigė:

– Galime manyti, kad ten nusiuntė keletą instruktorių, sąlygiškai kalbant, konsultuoti saugumo klausimais. Ir tai mažai tikėtina. Tačiau kai kalbama apie 400 karių būrį, tai nerealu dėl keleto priežasčių.

Pirma, kiek žinome iš savo šaltinių, „Vagner“ neturi galimybės operatyviai išsiųsti 400 žmonių į kitą šalį. Tiek nesurinktų per tris dienas.

Be to, Venesuelos prezidento pusėje – ir policija, ir kariuomenė, ir Nacionalinė gvardija. O dar jis turi šalininkų, pavyzdžiui, Kuboje. Kito žemyno samdinių kvietimas ginti prezidento būtų įtikinamas argumentas policijai ir kariuomenei pereiti į opozicijos pusę. Daugelis Venesueloje seniai gyvenančių rusakalbių gyventojų sako, kad to neįmanoma įsivaizduoti.

Pastebėtas lėktuvas

Pastaruoju metu labai atidžiai stebimi lėktuvų skrydžiai į Venesuelą. Nepriklausomas Rusijos žiniasklaidos leidinys „Nojava gazeta“ aptiko, kad oro linijos „Nordwind Airlines“ lėktuvas „Boeing“ skrido iš Maskvos į Karakasą. Šios oro kompanijos specializacija – turistiniai reisai. Jos lėktuvai iki tol niekada neskraidė į Venesuelą. Tokiame lėktuve tilptų apie 500 keleivių. Leidinys spėjo, kad tuo lėktuvu galbūt norima iš Venesuelos išvežti Rusijos piliečius.

Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovė Marija Zacharova į „Nastojaščeje vremia“ žurnalisto klausimą, ar planuojama rusų diplomatų ir jų šeimų evakuacija iš Venesuelos, atsakė neigiamai.

