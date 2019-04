Ar Benjaminas Netanyahu laimės Izraelio parlamento rinkimus? 

Šiandien Izraelyje vyksta parlamento rinkimai. Po jų paaiškės, ar dabartinis Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu išlaikys savo partijos daugumą parlamente. Pagrindinė politinių diskusijų tema – Izraelio saugumas. Šie parlamento rinkimai išsiskiria iš kitų tuo, kad 2019 metų sausio 15-ąją buvo paskirtas naujas Izraelio ginkluotųjų pajėgų vadas, tad neaišku, kaip jam seksis bendradarbiauti su naująja parlamentine dauguma.

Palestina – neaktualu

Apklausos rodo, kad Izraelio rinkėjams labiau rūpi saugumo, o ne ekonominiai ar socialiniai klausimai. Nuo 2008 metų Izraelis dalyvavo trijuose karuose, bet priešų jam netrūksta iki šiol. Todėl dešiniosios partijos aiškiai pasisako už Izraelio valstybės saugumą ir stumia į šoną Palestinos nepriklausomybės temą kaip neaktualią.

Vis dėlto šie parlamento rinkimai skiriasi nuo prieš tai buvusiųjų dar vienu dalyku. Nors yra keliamos tokios svarbios problemos kaip saugumas, socialiniai klausimai, Izraelio ministro pirmininko B. Netanyahu korupcijos skandalai, vienas klausimas tebelieka – ar dabartinis premjeras vėl bus perrinktas? B. Netanyahu antrą kartą ministru pirmininku tapo 2009 metais, tad jeigu jo „Likud“ partija gaus daugiausia vietų parlamente, šis asmuo bus ilgiausiai vyriausybei vadovavęs premjeras Izraelio istorijoje.

Prieš pradedant vertinti B. Netanyahu galimybes laimėti rinkimus būtina suprasti pačią Izraelio politinę sistemą, kurios pagrindas – dvi viena kitai priešiškos politinės jėgos: kairioji Darbo partija ir dešinioji „Likud“. Darbo partija nuolat pabrėždavo, kad ji yra pagrindinė jėga, pasisakanti už Izraelio ir Palestinos taikos derybas. Šios partijos manymu, turi būti dvi valstybės. Tačiau taikos procesas įstrigęs nuo pat 2008 metų, taškų tam neprideda ir Donaldo Trumpo pergalė Baltuosiuose rūmuose. Pastaruosius dešimt metų nevyksta jokių derybų tarp izraeliečių ir palestiniečių, todėl Darbo partijos kalbos apie taiką Izraelio gyventojams atrodo kaip nerealios.

Partijų skyrybos

Be to, Darbo partija, kuri nuo pat įkūrimo atstovauja Izraelio kairiesiems, yra susiskaldžiusi. Dvi atliktos apklausos rodo, kad jos reitingai toli gražu ne aukščiausi – Darbo partijai prognozuojama nuo nuo 24 iki 26 vietų parlamente iš 121. Šios politinės organizacijos lyderis Avi Gabbai atsisako palikti partiją ir visus įtikinėja tapsiąs naujuoju Izraelio ministru pirmininku, nors jo galimybės mažėja sulig kiekviena diena. Prie prastų reitingų prisideda ir tai, kad ne per seniausiai Darbo partijos vadovas susiginčijo su kita kairiąja politike – Tzipi Livni, partijos „Hatnua“ lydere.

Tiesa, susiskaldymas būdingas tiek kairiesiems, tiek dešiniesiems. Štai 2018 metų gruodį Naftali Bennett drauge su teisingumo ministre Ayelet Shaked įkūrė naują partiją „Naujoji dešinė“ ir pasirinko šūkį: „Padarykime, kad Izraelis vėl laimėtų!“ Šiuo lozungu, kuris labai panašus į D. Trumpo prezidentinį šūkį – „Padarykime Ameriką vėl didžia!“, nauja dešinioji partija siekia izraeliečių, palaikančių JAV prezidentą, balsų. N. Bennett ir A. Shaked priskiria save prie tikrųjų dešiniųjų, o „Likud“ vaizduoja kaip per liberalią partiją.

Izraelio politika vis labiau suka į dešinę. Izraelio partijos atmeta Palestinos valstybės sukūrimo idėją ir griežtai pasisako už kovą su „Hamas“ Gazos teritorijoje.

Negana to, 2019 metų vasarį atsirado kita dešinioji partija, vadovaujama buvusio Izraelio ginkluotųjų pajėgų vado Benny Gantzo. Ji pavadinta „Mėlyna ir balta“, todėl siejama ne vien su Izraelio vėliava, bet ir „Likud“ partija, kurios spalvos yra tokios pačios. B. Gantzas, kaip buvęs karininkas, aiškiai pasisako už vientisą Jeruzalę – Izraelio sostinę, Golano aukštumų priklausomybę Izraeliui ir grasina, kad „Hamas“, Gazoje veikianti teroristų grupuotė, nebandytų jo kantrybės. Pagrindinis B. Gantzo šūkis: „Nebėra dešiniųjų arba kairiųjų. Yra tik Izraelis. Izraelis svarbiau už viską!“ Vartodama tokią kietą retoriką nauja politinė partija siekia pasisavinti rinkėjų balsų iš B. Netanyahu ir „Likud“.

Kartu politinių partijų skilimas parodo, kad parlamento rinkimai vyks ne tarp jų, o tarp kelių Izraelio politikų, kurie valdo partijas kaip verslo įmones. Gynybos ministro Avigdoro Liebermano atsistatydinimas prieš porą mėnesių, taip pat naujų dešiniųjų partijų kūrimas prieš parlamento rinkimus tik atskleidžia, jog dešinieji ir kairieji politikai tarpusavyje susiskaldę.

Stipri JAV parama

Suprasdamas tai dabartinis Izraelio ministras pirmininkas B. Netanyahu daug izraeliečių bando „papirkti“ puikiais santykiais su JAV – dabar jie kur kas geresni nei Baracko Obamos administracijos laikotarpiu. Mike'o Pompeo, Jungtinių Valstijų valstybės sekretoriaus, vizitas Izraelyje likus trims savaitėms iki parlamento rinkimų buvo aiškus D. Trumpo administracijos signalas, kokį kandidatą palaiko Baltieji rūmai. B. Netanyahu pabrėžė palaikantis tvirtus santykius su JAV prezidentu, taip pat piktinosi, jog žurnalistai užsiima „raganų medžiokle“ kaltindami Izraelio ministrą pirmininką korupcija.

Beje, lankydamasis Izraelyje M. Pompeo prasitarė, kad JAV pripažins Golano aukštumas integralia Izraelio dalimi. 1981-aisiais, kai Izraelis po Šešių dienų karo atėmė šias teritorijas iš Sirijos, tarptautinė bendruomenė traktavo tai kaip tarptautinės teisės pažeidimą ir nepripažino jų kaip žydų valstybės dalies.

M. Pompeo, padėdamas B. Netanyahu laimėti rinkimus, teigė, jog Golano aukštumos turi priklausyti Izraeliui, nes jos reikalingos žydų valstybės saugumui užtikrinti. B. Netanyahu kovo 25-ąją pats susitiko su D. Trumpu, o šis dar kartą patvirtino, kad JAV pripažįsta Golano aukštumas kaip Izraelio teritoriją. Visa tai suteikia pranašumo dabartiniam ministrui pirmininkui, nes dauguma izraeliečių įvardija saugumą kaip vieną pagrindinių problemų valstybėje.

Vis dėlto dar klausimas, ar tai, kad B. Netanyahu turi atvirą Jungtinių Amerikos Valstijų palaikymą, padės jam laimėti rinkimus.

