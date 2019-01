„Brexitas“ krypsta į katastrofišką baigtį 

Didžiosios Britanijos įstatymų leidėjai triuškinama balsų dauguma atmetė „Brexito“ sutartį, kurią ministrės pirmininkės Theresos May vyriausybė pernai suderino su Europos Sąjungos (ES) lyderiais, o šis žingsnis išprovokavo opoziciją inicijuoti balsavimą dėl nepasitikėjimo vyriausybės vadove.

Per šį istorinį balsavimą antradienio vakarą Bendruomenių Rūmai 432 balsais prieš 202 atmetė Th. May planą, kaip turi būti užbaigta beveik penkis dešimtmečius trukusi Jungtinės Karalystės narystė Bendrijoje. Šis rezultatas yra vienas didžiausių pralaimėjimų, kada nors patirtų Didžiosios Britanijos premjero. Dėl šio žingsnio Jungtinės Karalystės išstojimo iš ES procesas atsidūrė nežinioje ir padidėjo pavojus, kad šalis turės palikti bloką be jokio susitarimo ir pereinamojo laikotarpio. Iškart po balsavimo opozicinės Leiboristų partijos lyderis Jeremy Corbynas inicijavo įstatymų leidėjų balsavimą dėl nepasitikėjimo premjere.

Prieš balsavimą Th. May kalbėjo parlamentarams, kad jų pareiga – išpildyti Didžiosios Britanijos žmonių demokratinį sprendimą, ir pabrėžė, jog ES nepasiūlys jokios „alternatyvios sutarties“. Premjerės žodžius, kad balsavimas prieš sutartį kelia realią „Brexito“ be jokio susitarimo grėsmę, palydėjo nepritariantys šūksniai sausakimšoje salėje.

Dauguma įstatymų leidėjų, įskaitant kai kuriuos įtakingus Th. May vyriausybės narius, visuomet buvo nusistatę prieš „Brexitą“, todėl nuo pat 2016 metų referendumo Didžiąją Britaniją draskė politiniai nesutarimai. Likus kiek daugiau nei porai mėnesių iki planuojamo išstojimo kovo 29 dieną Jungtinė Karalystė vis dar nėra apsisprendusi, ką daryti.

Iškart po balsavimo Londone Europos Komisijos pirmininkas Jeanas-Claude'as Junckeris paragino Jungtinė Karalystę kaip įmanoma greičiau paaiškinti savo ketinimus, nes „laiko beveik nebeliko“, tačiau drauge ES lyderiai pabrėžė, kad visiškai persiderėti dėl susitarimo teksto jau neįmanoma.

Th. May po balsavimo kalbėjo nuolaidžiu tonu: ji žadėjo derybas tarp partijų, ketino pirmadienį pateikti naują planą, vylėsi laimėti Parlamento balsavimą dėl nepasitikėjimo.

Nors daugelis jos partijos įstatymų leidėjų ir vyriausybę palaikanti Šiaurės Airijos demokratinė junionistų partija puolė „Brexito“ sutartį, leiboristų vyriausybės jie nenori. Tuo tarpu leiboristų lyderis J. Corbynas stengiasi pasinaudoti krize, kad nuverstų Th. May ir priverstų surengti pirmalaikius visuotinius rinkimus.

Antrasis referendumas

Valstybės likimui neabejingi šimtai triukšmingų „Brexito“ šalininkų ir priešininkų susirinko prie Parlamento pastato Londone. Kai kurie mušė būgnus ir stūmė didžiules platformas su pagrindinius politikus išjuokiančiomis lėlėmis. Netoliese susirinkęs daug gausesnis antrojo referendumo šalininkų būrys pavertė Parlamento aikštę Europos vėliavų jūra.

Nuo pat 2016 metų referendumo, per kurį (52 proc. prieš 48 proc.) buvo nubalsuota už išstojimą iš ES, Didžiosios Britanijos narystės bloke šalininkai pasisako už pakartotinį plebiscitą. Pastaraisiais mėnesiais šie raginimai gerokai suintensyvėjo. Surengti antrąjį referendumą siūlo vis daugiau proeuropietiškų pažiūrų britų parlamentarų – tai būtų išeitis iš susidariusios aklavietės ir galimybė apskritai atsisakyti „Brexito“ planų. Nėra jokio įstatymo, neleidžiančio Didžiajai Britanijai surengti antrojo referendumo, bet daugelis kelia klausimą, ar tai būtų demokratiška. Be to, naujas balsavimas gali būti ne mažiau skaldantis: apklausos rodo, kad dėl „Brexito“ šalis tebėra pasidalijusi į panašaus dydžio stovyklas.

„Brexito“ šalininkai ir oponentai priešinasi Londono ir Briuselio pasiektam susitarimui dėl skirtingų priežasčių. Daugelis būgštauja, kad Didžioji Britanija gali įstrigti nepalankiuose prekybos santykiuose su ES. Dėl šalies vietos pasaulyje verda aštrūs debatai, kurstantys nesutarimus britų šeimose. Daugiausia kritikos sulaukia nuostata išlaikyti atvirą sieną tarp Airijos ir Šiaurės Airijos, Didžiajai Britanijai įsipareigojant laikytis kai kurių ES prekybos taisyklių, kol Londonas ir Briuselis susitars dėl naujos ekonominės partnerystės, t. y. neribotą laiką.

Parlamente Theresa May sulaukė baisaus 18 mėnesių trukusių derybų įvertinimo. /

Jei sutartis liks nepatvirtinta, Didžioji Britanija pavasarį turės nutraukti 46 metus trukusius ryšius su artimiausiomis kaimynėmis be jokio pereinamojo laikotarpio ir nesutarus dėl naujų santykių, o tai gresia skaudžiomis pasekmėmis. Jei šis scenarijus išsipildytų, Didžiosios Britanijos ryšiai su didžiausia prekybos partnere nutrūktų per vieną naktį. Didžioji Britanija liktų skolinga Bendrijai milijardus eurų ir neturėtų jokio susitarimo dėl sklandžios prekybos. „Brexitas“ be jokio susitarimo laikomas apokalipsiniu scenarijumi, galinčiu sukelti recesiją Didžiojoje Britanijoje ir smarkiai sulėtinti ES ekonomikos augimą. Staigus perėjimas prie skirtingų standartų paveiktų beveik kiekvieną ekonomikos sektorių, tikriausiai lemtų kasdienio vartojimo produktų pabrangimą Didžiojoje Britanijoje, sutrikdytų logistikos centrų, tokių kaip jūrų ir oro uostai, darbą.

Airija, vienintelė sausumos sieną su Didžiąja Britanija turinti ES narė, pranešė suintensyvinsianti pasirengimą scenarijui, kad Didžioji Britanija išstos iš ES be jokio susitarimo. „Gaila, bet šio vakaro balsavimo baigtis didina netvarkingo „Brexito“ riziką. Taigi vyriausybė toliau intensyvins pasirengimą tokiam rezultatui“, – teigiama Dublino pranešime.

Pažeminta ir sutriuškinta

Kitą dieną po balsavimo Parlamente britų spauda plyšojo apie premjerės „pažeminimą“ ir „sutriuškinimą“.

„The Daily Telegraph“ rašė, kad Th. May neįvertino Parlamento, o ES nesugebėjo suprasti „esminių suvereniteto ir laisvės klausimų“, slypinčių už „Brexito“ referendumo. Apie Parlamento darbą rašantis Michaelas Deaconas teigė, kad premjerės kreipimasis į parlamentarus prieš balsavimą buvo „toks pat gaivus kaip apipelijusi sportinė kojinė“. „Ji buvo tokia pat žaviai įtikinama kaip motina, piktai šaukianti vaikams suvalgyti savo kopūstus arba eiti į lovas alkaniems“.

„The Times“ skiltininkas Matthew Parrisas mano, kad atėjo metas parlamentarams perimti į savo rankas „Brexito“ procesą. „Nei vyriausybėje, nei opozicijoje nėra lyderių, galinčių išvesti mus iš šios keblios padėties“, – rašė jis. Šio skiltininko žodžiais, Th. May netinka, nes neturi „klastingos, slaptos strategijos, ji nežino, ką daryti“. „Parlamentas turi perimti kontrolę iš premjerės zombės, zombių kabineto ir zombių opozicijos“, – siūlė M. Parrisas.

Tuo tarpu „Daily Mirror“ pirmajame puslapyje skėlė: „Jokio susitarimo, jokios vilties, jokio supratimo, jokio pasitikėjimo.“ Anot bulvarinio dienraščio, po šio Th. May pralaimėjimo „Brexito“ procesas gali nugrimzti į chaosą.

Pasak „The Guardian“, Th. May patyrė istorinį pralaimėjimą, prieš ją sukilus toriams. „Ministrė pirmininkė vadovauja susiskaldžiusiai partijai ir šaliai, kaupiančiai maisto produktų ir vaistų atsargas, tarsi ruoštųsi karui. Ji turi nuolankiai kreiptis į savo oponentus ir rasti būdą užkirsti kelią išstojimui iš ES nesudarius susitarimo, – rašoma laikraščio vedamajame. – Dabar šalis atsidūrė beprecedentėje per jos konstitucinę istoriją padėtyje: kaip suderinti žmonių ir Parlamento suverenumą.“

