„Brexit“ įgyvendinti pasiryžusi May žada trauktis iš premjerės posto 

Jungtinės Karalystės premjerė Theresa May trečiadienį savo Konservatorių partijos parlamentarams pareiškė, kad pasitrauks iš posto prieš „Brexit“ derybų „kitą etapą“, tačiau nenurodė, kada tiksliai tai gali įvykti, pranešė vienas susitikime dalyvavęs įstatymų leidėjas.

Konservatorių lyderė pastaruoju metu vis garsiau būdavo raginama atsistatydinti dėl JK apėmusios politinės krizės, praėjusią savaitę privertusios ją prašyti Briuselio pusei mėnesio atidėti „Brexit“ datą.

Daug parlamentarų dabar siekiant, kad šis laikotarpis būtų pratęstas dar ilgiau, arba norint apskritai atšaukti visą procesą, Th. May paskutinįkart pamėgino užsitikrinti britų įstatymų leidėjų paramą savo išsiderėtam „Brexit“ susitarimui.

Savo Konservatorių partijos parlamentarams 1922-ųjų komitete Th. May trečiadienio vakarą pareiškė, kad „nestos skersai kelio“ naujam lyderiui prieš „antrą „Brexit“ derybų etapą“. Vis dėlto premjerė nenurodė, kada tiksliai tai gali įvykti.

„Laikas baigėsi“

Anksčiau Th. May būdavo giriama už savo ryžtą ir sugebėjimą ištverti itin sudėtingą politinę suirutę po „Brexit“ referendumo prieš beveik trejus metus.

Tačiau jos pozicija finišo tiesiojoje – atsisakymas susitaikyti, kad parlamentarams nepatiko jos susitarimas ir sprendimas atidėti „Brexit“, kad vis tiek jį prastumtų, – supykdė visas puses.

T. May valdžia pakibo ant plauko, kai 30 jos pačios Konservatorių partijos parlamentarų pirmadienį ignoravo premjerės nurodymus ir balsavo už parlamento darbotvarkės kontrolės perėmimą iš vyriausybės. Be to, trys ministrų pavaduotojai balsavo prieš vyriausybės poziciją ir atsistatydino.

Šį savaitgalį, po dar vieno žeminančio ES viršūnių susitikimo Briuselyje, britų laikraščiai buvo pilni pranešimų apie Th. May kolegų siekį ją išversti iš posto.

Dešiniųjų pažiūrų žurnalas „The Spectator“ pareiškė, kad Th. May yra „blogiausia premjerė mūsų istorijoje“, bei pasmerkė jos „vaizduotės stygių, nesugebėjimą vadovauti komandai ir spręsti sudėtingas problemas“.

Buvusi jos komunikacijos vadovė Katie Perrior laikraštyje „The Times“ parašė, kad Th. May buvo „keleivė tuo metu, kai šaliai reikėjo lenktynininko“.

Geriausiai parduodamas Britanijos laikraštis „The Sun“ gyrė Th. May „nepaprastą atsparumą susidūrus su nuolatiniais pažeminimais“, bet pareiškė, kad jos „laikas baigėsi“.

