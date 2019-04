Švytėjimas. Tarptautinė kosminė stotis 

Patogiai įsitaisome erdvėlaivyje, užsisegame diržus. Esame trys astronautai – du vyrai, viena moteris. Raketa girgžda lyg vežimas su neteptais ratais, bet Sojuz – patikima mašina, ne veltui ją vadina kosmoso taksi. Po ilgoko laukimo, kol valdymo centras patikrino visas sistemas, o psichologai šnekino astronautus, pasigirsta raketos nešėjos variklių gausmas. Visi įsitempia. Palengva atplyštame nuo Žemės, greitis vis didėja, didėja...

Dėl perkrovimų sunku pajudinti net rankas, o vibracija tokia, lyg duobėtu keliu važiuotum automobiliu su aklinai uždarytais langais. Garsų kakofonija ir dar velniai žino kas (velnių čia, ko gero, nederėtų minėti) atrodo niekada nesibaigs. Pagaliau ištrūkstame iš Žemės glėbio, raketa, pasiekusi pirmą kosminį greitį, jau be šoninių greitintuvų neria į žvaigždėtą kosmoso tamsą. Staiga viskas nutyla, perkrovimai, ačiū Dievui, išnyksta, o mes pakimbame ant diržų – nesvarumas. Atsiskiria raketos aptakas, per iliuminatorių atsiveria nuostabūs Žemės vaizdai. Atrodo, praėjo ištisa amžinybė, kol pasinėrėme į kosmoso tamsą, bet laikrodis rodo, kad tai truko vos keliolika minučių! Pirmiausia ateina į galvą mintis, kad Žemės atmosfera plona lyg apelsino žievė, ne, dar plonesnė – lyg obuolio. Po 48 valandų pasieksime orbitą, kurioje elegantiškai, beveik 23 kartus viršydamas garso greitį skrieja paslaptingas dirbtinis dangaus kūnas – Tarptautinė kosminė stotis (TKS), – taip dalykiškai galėtų prasidėti kurio nors sugrįžusio astronauto memuarai (įspūdžius rekonstravau iš daugybės skaitytų interviu).

TKS – tai prieglobstis žmonėms kosmose, mokslininkai sugebėjo toje stotyje sukurti sąlygas, beveik nesiskiriančias nuo žemiškųjų. Dydžiu ji prilygsta futbolo aikštei – yra 108 m ilgio ir 73 m pločio. Tai pats brangiausias žmonijos projektas, kuriam įgyvendinti prireikė 150 milijardų dolerių ir 13 metų.

Stotis lekia 28 000 km / h greičiu. Kaip ji funkcionuoja, kaip yra remontuojama? Iš kur joje atsiranda oras? Kas maitina ją energija?

Žmonės visada svajojo pakilti į kosmosą, kad atsivertų nauji horizontai. Kas vakar atrodė fantastika, šiandien tampa realybe. Nesitenkindami tuo, kas jau pasiekta, jie sukūrė įrenginį, skriejantį 400 km aukštyje viršum žemės. Šią grandiozinę konstrukciją bendromis jėgomis išvedė į orbitą JAV, Rusijos, Europos, Kanados ir Japonijos specialistai. Kiekviena detalė buvo gaminama Žemėje, po to keliaudavo į kosmosą. TKS pasiekiama kosminiu laivu Sojuz. Praėjus 48 valandoms po starto, jis atsiduria 400 m atstumu nuo TKS, tada suartėja ir preciziškai susijungia. Vienu metu stotyje gali gyventi 6 astronautai. Kiekvienas ekipažas čia praleidžia pusę metų. Nors Žemėje ilgai ir intensyviai treniruojasi, pirmąkart atskridę jaučiasi nejaukiai, sudėtinga prisitaikyti prie nuolatinės nesvarumo būklės, atsidūrus ten, kur nėra nei viršaus, nei apačios. Orientuotis padeda specialūs žymekliai, įrengti pačiose matomiausiose vietose. Gravitacijos nėra, o tai leidžia laisvai „plaukioti“, bet žmogaus kūnas nepritaikytas ilgalaikiam nesvarumui, todėl kyla rimtų problemų. Antai į galvą pritekėjus pernelyg daug kraujo, pašoka spaudimas, ką tik atskridusiems astronautams ištinsta, parausta veidai.

Per pastarąjį dešimtmetį nustatyta, kad 75 astronautams, ilgą laiką praleidusiems kosmose, atsirado regos sutrikimų. Spėjama, kad tokį negalavimą sukėlė padidėjęs galvos „apkrovimas“.

Per pastaruosius 20 metų stoties kosminėse laboratorijose atlikta daugiau kaip 1700 mokslinių tyrimų. Astronautai sukūrė daug naujų lydinių, medicinos preparatų, kosmose sėkmingai augino daržoves. Ateityje žmonės leisis į ilgai trunkančias kosmines keliones, todėl vienas iš tyrimo objektų yra žmogaus organizmas. Per pastarąjį dešimtmetį nustatyta, kad 75 astronautams, ilgą laiką praleidusiems kosmose, atsirado regos sutrikimų. Spėjama, kad tokį negalavimą sukėlė padidėjęs galvos „apkrovimas“. Pagal kitą hipotezę dėl to kaltas aukštas anglies dvideginio lygis arba dirbtinė atmosfera. Šiaip ar taip, pažeidžiama akių tinklainė, žmogus tampa trumparegis. Beje, dėl nesvarumo būklės astronautų ūgis padidėja net 2–7 centimetrais! Taip prisitaikoma nuolatos gyventi mažos gravitacijos sąlygomis – kūnas pailgės, širdies raumuo susispaus, kaulų tankumas ir raumenų masė sumažės...

Idėja įkurti kosminę stotį nėra nauja. Rusų mokslininkas Konstantinas Ciolkovskis tokią mintį puoselėjo dar 1920 m. Po pusės amžiaus Sovietų Sąjunga 1971-aisiais paleido pirmąją orbitinę stotį Saliut-1. Po dvejų metų į kosmosą pakilo JAV stotis Skylab. Amerikiečiai nuo 1981 m. pradėjo skraidyti į kosmosą pagal Space Shuttle programą, o Sovietų Sąjunga 1986 m. paleido kosminę stotį Mir. JAV planavo savarankiškai sukurti kosminę stotį, tačiau tai reikalavo tokių didelių lėšų ir pajėgumų, kad teko pasikviesti Europos valstybes, Kanadą ir Japoniją. Po Sovietų Sąjungos griuvimo Rusija irgi įsitraukė į naujos stoties kūrimą. Kiekviena šalis buvo atsakinga už tam tikrą jos segmentą. Žemėje reikėjo pastatyti 15 modulių, kuriuos į vieną konstrukciją nuspręsta sujungti kosmose. Kosminis etapas prasidėjo 1998 m., kai amerikiečių modulis buvo sujungtas su moduliu, pagamintu Rusijoje. Iš viso reikėjo 115 skrydžių į kosmosą, kad būtų pristatytos visos modulių dalys ir ekipažai. Kanada pagamino 17 m ilgio manipuliatorių, kuris kosmose iškrovė modulius, medžiagas, net perkėlė astronautus. Jei kokia nors detalė būtų netikusi, ją būtų tekę grąžinti atgal į Žemę. Tačiau to neprireikė, viskas vyko sklandžiai, nors dauguma stoties komponentų Žemėje niekada nebuvo išbandyti kartu, juos pirmąkart sumontavo kosmose.

Dabar TKS švytėjimą galima pamatyti iš Žemės plika akimi, nes ji tapo trečiu pagal ryškumą dangaus kūnu po Saulės ir Mėnulio. Pagrindinį stoties vidaus apšvietimą užtikrina gigantiškos baterijos, kurios saulės energiją paverčia elektros energija ir pakrauna akumuliatorius.

Dabar TKS švytėjimą galima pamatyti iš Žemės plika akimi, nes ji tapo trečiu pagal ryškumą dangaus kūnu po Saulės ir Mėnulio. Pagrindinį stoties vidaus apšvietimą užtikrina gigantiškos baterijos, kurios saulės energiją paverčia elektros energija ir pakrauna akumuliatorius. Kai stotis atsiduria tamsiojoje zonoje, jie išsikrauna. Kiekvieno saulės panelio ilgis yra 73 metrai. Šviesą atspindintis jų paviršius visąlaik atsuktas į Saulę, kurios energiją „siurbia“ 32 000 fotoelementų. Visas TKS baterijų kompleksas galėtų aprūpinti elektros energija maždaug 40 gyvenamųjų namų.

Normalų stoties funkcionavimą užtikrina efektyvi ryšio sistema tarp TKS ir Žemės. Geostacionariniai palydovai, skriejantys 36 tūkstančių kilometrų aukštyje, greitai perima informaciją iš TKS ir perduoda į bet kurį planetos tašką. NASA kosminio valdymo centro Hiustone specialistai palaiko nenutrūkstamą ryšį su astronautais. Ne tik JAV, bet ir Japonijos, Rusijos, Vokietijos inžinieriai valdo daugumą stoties sistemų, užtikrina jų funkcionavimą.

Stotyje įrengta deguonies generavimo ir tiekimo sistema. Čia anglies dvideginio kiekis ore didesnis negu Žemėje. Atmosferos generatoriai išgauna deguonį iš vandens. Elektrolizės būdu atskyrus vandenilį, deguonis vamzdžiais plūsta į stoties vidų ir aprūpina ekipažą šviežiu oru. Kad nesusidarytų „deguonies kišenės“ ir vietos, kuriose, užsistovėjus orui, susikaupia per daug anglies dvideginio (pavyzdžiui, astronautams miegant ir nejudant, aplink juos susidaro anglies dvideginio burbulas, galintis uždusinti), įrengta ventiliacijos sistema, užtikrinanti oro cirkuliaciją.

Stotyje labai branginamas vanduo. Trečiojo tūkstantmečio pradžioje jį atgabendavo specialiuose konteineriuose, dalis vandens kosminiais laivais vis dar pristatoma iš Žemės, tačiau jo neužtenka.

Stotyje labai branginamas vanduo. Trečiojo tūkstantmečio pradžioje jį atgabendavo specialiuose konteineriuose, dalis vandens kosminiais laivais vis dar pristatoma iš Žemės, tačiau jo neužtenka. Astronautai, stengdamiesi kompensuoti tai, ką praranda dėl nesvarumo būklės, sportuoja ne mažiau kaip 2 valandas per dieną, prakaituodamas kūnas išskiria daug vandens. Po to visi maudosi, šluostosi rankšluosčiais, kuriems džiūstant drėgmė garuoja, prisotindama orą, o šis patenka į kondensavimo sistemą ir vėl išgaunamas geriamasis vanduo. Tam panaudojamas net astronautų šlapimas. Taip gaunama 70 proc. vandens, suvartojamo TKS. Kad ir kaip keista, bet regeneravimo sistema aprūpina ekipažą gerokai švaresniu vandeniu negu tas, kurį geriame Žemėje.

TKS, skrisdama 28 tūkstančių km/h greičiu, kiekvieną dieną 16 kartų apskrenda aplink Žemę ir gali apžiūrėti 80 proc. jos paviršiaus. Kelionė į stotį kosminiu laivu prasideda Kazachstane, Baikonūro kosmodrome, ir trunka 48 valandas. Kol pasiekia tikslą, Sojuz apskrieja Žemę maždaug 30 kartų. Nors susijungimo procesas automatizuotas, bet vis dar gana pavojingas. Įvykus gedimui, jį pataisyti ekipažo vadui tektų rankiniu būdu. Sojuz gabena žmones, bet į TKS atskrenda daug ir bepiločių krovininių kosminių laivų iš Japonijos, Amerikos, Rusijos. Kas tris mėnesius jie pristato į stotį vandens, šviežių produktų, drabužių, instrumentų, reikalingų eksperimentams atlikti. Kai šie laivai iškraunami, jie tampa šiukšlių konteineriais, kurie grįždami sudega atmosferoje. Kai kurie krovininiai aparatai panaudojami TKS trajektorijai koreguoti. Stotis viršum Žemės sukasi 350–400 km aukštyje, tačiau savarankiškai išsilaikyti reikiamoje orbitoje negali ir visąlaik leidžiasi žemyn. Kiekvieną mėnesį TKS priartėja prie Žemės paviršiaus apie 2 km. Jei sukimosi orbita nebūtų koreguojama, stotis anksčiau ar vėliau pasiektų tankius atmosferos sluoksnius ir ten sudegtų. Kas pusę metų bepilotis krovininis laivas „pakelia“ TKS į reikiamą aukštį.

Žemės atžvilgiu kosminės stoties padėtis yra nekintama, visados atsukta ta pačia puse. TKS centruotės sistema turi 4 giroskopus, be kurių stotis, skrisdama 28 tūkstančių kilometrų per valandą greičiu, sukiotųsi į visas puses ir joje nebūtų galima gyventi.

Nors filtravimo sistema pašalina svetimkūnius ir kai kuriuos mikrobus, reikia nuolatos palaikyti pavyzdingą švarą ir tvarką, kad uždaroje erdvėje nesidaugintų bakterijos. Griežtai laikomasi visų saugos reikalavimų, tačiau kas nors vis tiek sugenda, o kartais pasitaiko rimtų avarijų. 2010 m. sugedo stoties termoreguliacija, viena iš pagrindinių gyvybę TKS palaikančių sistemų. Išorėje temperatūra svyruoja nuo minus 150° C šešėlyje iki plius 120° C Saulės pusėje. Elektros įrenginiai, ypač kompiuteriai, išskiria daug šilumos, todėl TKS įrengta vėsinimo sistema. Per visą vidinį stoties kontūrą eina vamzdžiai, kuriais teka šaldymo skystis. Amerikiečių segmentas aušinamas vandeniu, Rusijos – cheminių junginių mišiniu, o centrinis modulis ir saulės baterijos aušinamos amoniaku. Tąsyk sugedo amoniako padavimo siurblys, kurį pakeisti galima, tik išėjus į atvirą kosmosą. Žemėje specialistai vertino situaciją kaip labai rimtą. Kad išeitum į atvirą kosmosą, reikia ypač gero pasirengimo, nes tas žygis labai pavojingas. Mažiausios šiukšlės yra obuolio, didesnės – autobuso dydžio. Padarius bent menkiausią klaidą, pasekmės būtų tragiškos. Kadangi ten nėra deguonies, o kūnas patiria didžiulį temperatūros poveikį, mikrometeoritų atakas, radiaciją, astronautai dėvi skafandrus iš ypač stiprios medžiagos, ne veltui vienas toks sandarus kostiumas kainuoja 15 mln. dolerių. Jį vilkint, galima autonomiškai dirbti 8 valandas. Kad pakeistų sugedusį šaldytuvo dydžio siurblį, du astronautai atvirame kosmose praleido 29 valandas. Laimei, stotyje yra automatizuotas manipuliatorius, labai padėjęs atlikti remontą.

Stoties gyventojams kelia pavojų ne tik techniniai gedimai. Uždaroje erdvėje gali kilti gaisras, todėl prieš skrydį astronautai intensyviai mokosi, kaip jį užgesinti.

Stoties gyventojams kelia pavojų ne tik techniniai gedimai. Uždaroje erdvėje gali kilti gaisras, todėl prieš skrydį astronautai intensyviai mokosi, kaip jį užgesinti. Dar viena grėsmė – kosminė radiacija. Apšvitinimas sukelia vėžį ir genetines mutacijas. Vienintelė apsauga – stoties korpuso sienos. Atspariausiais stipriems radiacijos pliūpsniams laikomi du moduliai – rusų Zvezda ir amerikiečių Destiny.

Nemenką galvos skausmą kelia kosminės šiukšlės – tai raketų ir palydovų nuolaužos, kurių spiečiai sukasi TKS orbitoje. Astronautai niūriai juokauja, kad dėl šiukšlių gausos jie iš kosmoso jau nebemato Žemės. Valdymo centro inžinieriai įdėmiai seka šių tūkstančių nuolaužų judėjimą ir koreguoja stoties skridimo aukštį. Jei stebėjimo radarai laiku nenustatytų, kad šiukšlė pavojingai priartėjo, ir ji trenktųsi į stotį, astronautams tektų atidaryti šliuzus ir pereiti į Sojuz, kur turėtų laukti, kol paaiškės, kas įvyko, ir galės grįžti į stotį, jeigu ši liko sveika. Priešingu atveju ekipažui tektų skristi atgal į Žemę. Net smiltelės dydžio objektas, lekiantis 28 tūkstančių kilometrų per valandą greičiu, pramuštų korpuse skylę ir stotis dehermetizuotųsi. Visi moduliai iš išorės padengti aliuminio sluoksniu, kuris sumažina dalelių smūgį, kevlaro pluoštas daleles paverčia dulkėmis, o trečias apsauginis sluoksnis neleidžia joms patekti į vidų.

Šiukšlių kiekis toks, kad jos nuolat susiduria vienos su kitomis, o tada jų pasidaro dar daugiau. NASA intensyviai svarsto, kaip išspręsti šią kosminę problemą. Viena iš idėjų – apšvitinti lazeriu, tada šiukšlės būtų pristabdytos, sulėtėjusios imtų kristi žemyn ir sudegtų tankiuose atmosferos sluoksniuose.

Planuota, kad ši kosminė stotis tarnaus iki 2020 m., bet dabar jos gyvavimą žadama pratęsti iki 2024 m., o gal net iki 2028-ųjų.

