Sveikatos patarimus dalija dirbtinis intelektas 

Į rinką vis plačiau veržiasi programėlės, skirtos geresnei sveikatos priežiūrai. Ar jos galėtų tapti išeitimi užtikrinant sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą gyventojams? Nuomonės įvairios. Vieni teigia, jog tokios programėlės gali suklysti. Kiti gi argumentuoja, jog ir pervargę medikai daro klaidų.

Konsultacija telefone

– Skrandis mane pribaigs!

– Apgailestauju tai girdėdama, – atsako moteriškas balsas. – Jei atsakytum į kelis klausimus, galbūt galėčiau padėti?

Ir taip prasideda konsultacija. Kur skauda? Kaip labai? Ar skausmas užeina ir praeina? Įprasti klausimai sėdint gydytojo kabinete.

– Panašu į dispepsiją, – taip kalbėtų gydytojas įvertinęs simptomus. Tačiau šiuo atveju, tai – ne gydytojo žodžiai. Moteriškas balsas priklauso „Babylon“, naujos kartos dirbtinio intelekto programėlei. Prieš kelerius metus sukurta ji, kaip teigė kūrėjai, turėtų išvaduoti gydytojus nuo popierizmo, kai pacientai apsilanko tik dėl medicininio patarimo. Nauda ir pacientui – programėlės pagalba sutrumpinamas jo laukimo laikas norint gauti sveikatos priežiūros paslaugą.

Pripažinkime, pajutę skausmą dešiniajame šone ar dilgčiojimą kairėje akyje pirmiausia pagugliname. Tiesa, toks diagnozės būdas nėra patikimas ir dažnu atveju pacientus nuvedantis klaidingu keliu. Programėlės principas panašus, skirtumas tik tas, kad ji užduoda papildomus klausimus ir atlieka klinikinį paciento vertinimą. Įvertinusi simptomus, ji gali perspėti žmogų, jog jam reikalinga skubi pagalba arba, priešingai, patarti tiesiog gerai pailsėti, o skausmą numalšinti ibuprofeno tablete. Kilus abejonėms, programėlė rekomenduoja išgirsti ir antrą nuomonę, tai yra pasitarti su tikru gydytoju.

Įperkama sveikatos priežiūra

„Babylon Health“ – Londone įsikūrusi kompanija, viena pirmųjų pasiūliusi skaitmeninę sveikatos priežiūros sistemą, sako turinti tikslą – prieinamą ir įperkamą sveikatos priežiūrą kiekvieno pasaulio gyventojo rankose. Geriausias būdas tai padaryti, pasak kompanijos įkūrėjos Ali Parsa, sustabdyti žmones nuo būtinybės pamatyti gydytoją.

Atsidūrusi tarp pacientų ir gydytojų programėlė tampa sveikatos priežiūros sistemos fronto linija. „Babylon“ – ne vienintelė tokia sveikatos priežiūros programėlė. Panašiu principu veikia ADA, Your.MD, ir Dr.AI. Tačiau „Babylon“ lyderiauja, nes buvo integruota į Jungtinės Karalystės Nacionalinę sveikatos sistemą.

Kūrėjų tikslas – parodyti, kiek daug technologijos gali pakeisti teikiant sveikatos priežiūros paslaugas bei kiek tai kainuoja. Pernai „Babylon“ atliko su tyrimą, kai neskubiais atvejais skambinantiems žmonėms NHS linija 111 buvo siūloma luktelėti, kol į skambutį galės atsiliepti operatorė, arba jei nenori laukti, gali parsisiųsti programėlę „NHS Online:111“, kur sveikatos klausimais su pacientais bendrautų „Babylon“ dirbtinis intelektas.

40 tūkst. skambinusiųjų pasirinko programėlę. Maža to, tyrimo rezultatai rodo, kad naudodamiesi programėle žmonės tris kartus rečiau pageidaudavo vizito pas gydytoją, nei kalbantis gyvai su operatore.

Šeimos gydytojas rankoje

Tai dar vienas produktas, sukurtas kompanijos „GP at Hand“. Vietoj to, kad registruotųsi vizito pas šeimos gydytoją ir lauktų paskyrimo kelias savaites, pacientai gali pasikonsultuoti su dirbtiniu intelektu arba su gyvu gydytoju vaizdo skambučio pagalba. Pasak kūrėjų, pastebima, kad dažnu atveju vaizdo skambučiai nebereikalingi. Vidutiniškai Jungtinėje Karalystėje žmonės pas šeimos gydytoją įvairiais klausimais apsilanko šešis kartus per metus. Tai du kartus dažniau nei prieš dešimtmetį. Nuo 2011 iki 2015 metų vidutiniškai bendrosios praktikos gydytojams pacientų skaičius išaugo 10 proc. Konsultacijų skaičius tiek telefonu, tiek asmeniškai išaugo 15,4 proc. Britanijos medicinos asociacijos duomenimis, 2016 m. 84 proc. bendrosios praktikos medikų darbo krūvį įvardina kaip nevaldomą ar per didelį, kad jie galėtų užtikrinti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas pacientams.

Tarp kitko

Pernai skaitmenines sveikatos technologijas kuriantis startuolis „Babylon“ susitarė su Pietų Korėjos technologijų milžine „Samsung“, kad ši gaminamuose išmaniuosiuose telefonuose įdiegs technologiją, kuria dirbtinis intelektas galės konsultuoti vartotojus sveikatos klausimais.

Susitarimas tarp šių dviejų kompanijų leis vartotojams vaizdo skambučiu pasikonsultuoti dėl sveikatos problemų arba pasitikrinti ligų simptomus naudojantis „Samsung“ bendrovės visuose telefonuose standartiškai diegiama programėle „Samsung Health“, ši naudosis Londone įsikūrusios kompanijos programine įranga, per kurią vartotojams ir bus siunčiami patarimai.

Technologija laikui bėgant bus diegiama standartiškai visiems vartotojams, kurie įsigis „Samsung“ išmaniuosius telefonus Jungtinėje Karalystėje.

