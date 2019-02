Naujasis Kinijos „socialinio kredito reitingas“: išsipildys mokslinės fantastikos paranojinis košmaras? 

Distopinė valstybė – arčiau, nei manote. Kinijos naujas „socialinio kredito reitingas“ – išsipildantis orveliškas paranojinis košmaras. Tačiau technologijos įgyvendinimui, patinka jums tai ar ne, jau uoliai rengiamasi. Vienintelis klausimas – kaip tai pakeis mūsų gyvenimus?

Didžiojo brolio valstybė

Kinijos valdžia imasi kontroversiškai vertinamo saugumo žingsnio ir planuoja įgyvendinti sistemą, suteikiančią ir fiksuojančią piliečių finansinius, socialinius ir teisinius reitingus. Pati idėja atrodo lyg paimta tiesiai iš mokslinės fantastikos knygų, bet Kinijos visuomenėje ji jau įgyja kontūrus.

Šalyje, kurios valdymas daugiau ar mažiau atvirai totalitarinis, Didžiojo Brolio socialinio kredito sistemos diegimas stebinti neturėtų. Idėjos šalininkai jau testuoja įvairius sistemos aspektus – renka skaitmeninę informaciją apie piliečius, ypač finansinę elgseną. Tada, remiantis šiais įrašais bus kuriama socialinio kredito reitingo (SKR) sistema, nuspręsianti, ar pilietis, remiantis jo SKR, gali naudotis tam tikromis paslaugomis.

„Kinija dar ilgai užtruks, kol visi gaus SKR. Jeigu ji nori tai atlikti, jai reikės pasistengti duomenų tikslumo srityje. Kol kas tai yra „šiukšlės vidun, šiukšlės laukan“,“ paaiškino Wang Zhicheng iš Pekino universiteto vadybos mokyklos Guanghua.

Mokomasi iš mokslinės fantastikos

Jei Kinija sėkmingai apjungs ~1,4 mlrd gyventojų duomenis į vieną sistemą, tada socialino kredito sistema, labai tikėtina, bus įvesta. Tada tai primins epizodą iš Black Mirror – piliečių SKR taps socialinių paslaugų – nuo kelionių ir švietimo iki paslaugų ir draudimo įmokų – teikimo pagrindu.

Šios sistemos rėmėjai, žinoma turi savo priežasčių, tarp kurių ir vieningos finansinių paslaugų sistemos piliečiams kūrimas, nes 1,3 mlrd kinų neturi kredito kortelės. Be to, vyriausybė užtikrina, kad sistema „patikimiems keliauti kur tinkamiems, o nepatikimiems būtų sunku žengti žingsnį,“ kaip praneša The Wall Street Journal. Jungtinėse Valstijose tai niekada nepavyktų – pavyzdžiui, Vašingtonas taptų miestu vaiduokliu.

Bet šalyje, kur netgi Facebookas smarkiai cenzūruojamas ir internetas apsiriboja valdžios palaiminimą gavusiu turiniu, socialinio kredito reitingo sistema duos mažiau naudos, nei atrodo. Valdžiai, be abejo, ji užtikrintų daugiau prieigos prie piliečių gyvenimų ir jų kontrolės. O jei tikėsime tuo Black Mirror epizodu, tokia sistema gali padaryti daugiau žalos, nei naudos.

