Kova dėl fekalijų transplantų ateities 

Sveikatos priežiūros srityje JAV įsismarkavo naujas karas: farmacijos kompanijos kovoja su gydytojais ir pacientų advokatais dėl netikėčiausios medžiagos: žmogaus ekskrementų. Metami šimtai milijonų dolerių, ir tūkstančiai gyvybių kabo ant plauko. Farmacijos įmonės siekia pasipelnyti iš žmogaus išmatų gydomųjų savybių, o gydytojai nerimauja dėl naujų reglamentų, didesnių kainų ir pacientų bandymų gydytis patiems.

Kaip rašo „The New York Times“, nesutariama dėl fekalijų mikrobiotos transplantų (FMT) ateities. Šis revoliucinis gydymas pasirodė esąs labai veiksmingas kovojant su sekinančia bakterine infekcija Clostridioides difficile. Ja per metus užsikrečia 500 tūkst. amerikiečių ir 30 tūkst. miršta nuo jos.

Sveikų donorų FMT persodinus į sergančių pacientų žarnyną atkuriama antibiotikų sunaikinta naudinga žarnyno mikrobų bendruomenės veikla. Mokslininkai mato potencialą panaudoti šiuos organizmus įvairioms ligoms nuo diabeto iki vėžio gydyti.

Prieš galutinį sprendimą

Nesutarimų esmė – klasifikavimo klausimas: ar fekalijų mikrobiota, išgydanti Clostridioides difficile infekcija užsikrėtusius pacientus, yra vaistas, ar labiau panaši į organus, audinius ir kraujo produktus, kurie perkeliami iš sveikų donorų ligoniams gydyti? Atsakymas padės nustatyti, kaip Maisto ir vaistų administracija reglamentuos procedūrą, kiek ji kainuos ir kas gaus pelną.

2013 metais Maisto ir vaistų administracija paskelbė sprendimo projektą, reglamentuojantį gydymą kaip naują vaistą, tačiau sakė, kad ir toliau tirs šį klausimą prieš priimdama galutinį sprendimą. Kaip tikimasi, jis turėtų būti priimtas netrukus.

Kritikai teigia, kad požiūris grindžiamas pasenusiomis mokslo žiniomis ir gali lemti didesnes išlaidas pacientams. Dauguma jų šiuo metu pasitiki ne pelno siekiančiu fekalijų banku Kembridže. Pasak kai kurių mokslininkų, iškyla pavojus novatoriško gydymo, panaudojančio žmogaus mikrobiotą, ateičiai. Milijonai organizmų, kolonizuojančių kūną, vis labiau vertinami kaip svarbus veiksnys garantuojant sveiką smegenų raidą ir imuninę sistemą.

„Žmonės turi rimtų priežasčių nerimauti, nes daugeliui pacientų fekalijų mikrobiotos persodinimas yra gyvybės ir mirties klausimas, – sakė pacientų grupės „Fecal Transplant Foundation“ įkūrėja Catherine Duff. – Susirūpinimą kelia, kad įmonių gobšumas gali apsunkinti pacientams fekalijų mikrobiotos transplantų prieigą.“

Maisto ir vaistų administracijai artėjant prie galutinio sprendimo, abi šalys didina spaudimą. Neseniai daugiau kaip 40 žinomų gastroenterologų ir infekcinių ligų gydytojų raštu paragino agentūrą persvarstyti savo požiūrį.

Šis revoliucinis gydymas pasirodė esąs labai veiksmingas kovojant su sekinančia bakterine infekcija. Taip pat mokslininkai mato potencialą panaudoti šiuos organizmus įvairioms ligoms nuo diabeto iki vėžio gydyti.

Gastroenterologas dr. Alexanderis Khorutsas iš Minesotos universiteto sakė, kad baiminasi, jog Maisto ir vaistų administracija palankiai vertina, kaip jis pavadino, „kakų vaistų kartelio“ – įmonių grupės, ieškančios naujų būdų, kaip pateikti veikliąsias persodinamų fekalijų medžiagas, – interesus. Trys bendrovės – „Rebiotix“, „Seres Therapeutics“ ir „Vedanta Biosciences“ – iš investuotojų gavo dešimtis milijonų dolerių ir neseniai suformavo asociaciją siekti savo interesų Maisto ir vaistų administracijoje.

„Begėdiškos sumos pinigų metamos kompanijoms, kurios stengiasi pelnytis iš to, kas padaryta gamtos, – pabrėžė dr. A. Khorutsas. – Nemanau, kad čia yra aiškių piktadarių, bet nerimauju, kad reguliuotojai nesivadovauja naujausiu mokslo žodžiu ir kad investuotojų interesai gali nusverti pacientų interesus.“

Aukso kasykla

Vadovaujantys farmacininkai ir kai kurie gydytojai teigia, kad vaistų modelis padės garantuoti gydymo, kurio mechanizmai dar nėra pakankamai suprantami, veiksmingumą ir ilgalaikį saugumą.

„Pirmasis medicinos principas – nepakenkti. Šiuo metu nėra ilgalaikių duomenų dėl FMT neigiamo poveikio, – sakė dr. Sahilas Khanna iš Mayo klinikos, atlikęs pramonės finansuojamus klinikinius fekalijų persodinimo tyrimus. – Mes taip pat turime atitolti nuo vieno asmens išmatų persodinimo kitam.“

Bioetikos ekspertai ir daugelis gydytojų spaudžia Maisto ir vaistų administraciją parengti naują reguliavimo reglamentą, atspindintį novatorišką mikrobiotos terapijos pobūdį. Panašiai kaip kova dėl receptinių vaistų kainų, „kakų karai“, kaip apibūdino vienas gydytojas, rodo ilgalaikę įtampą Amerikos sveikatos priežiūros sistemoje tarp farmacijos įmonių ir pacientų. Žmogaus išmatos, kaip aiškėja, yra potenciali aukso kasykla tiek medicinos tyrėjams, tiek vaistų gamintojams.

Analitinės įmonės „GlobalData“ duomenimis, tikimasi, kad Clostridioides difficile infekcijos gydomųjų preparatų vaistų pagrindu rinka iki 2026 metų pasieks 1,7 mlrd. JAV dolerių (1,5 mlrd. eurų), kai 2016 metais buvo 630 mln. JAV dolerių (beveik 556 mln. eurų). Toks augimas susijęs su sparčiai plintančia Clostridioides difficile infekcija, nes dėl perteklinio antibiotikų vartojimo pacientai yra labiau pažeidžiami.

Įkvėpti FMT sėkmės gydant Clostridioides difficile infekciją, mokslininkai lenktyniauja kurdami panašų tokių ligų ir sutrikimų kaip nutukimas, autizmas, opinis kolitas, Alzheimerio ir Parkinsono liga gydymą. Sujudo ir investuotojai. Jie išleidžia dešimtis milijonų dolerių naujai pradėtam verslui, vaikydamiesi kito mikrobiotos proveržio.

Sveikų donorų fekalijų mikrobiotos transplantus persodinus į sergančių pacientų žarnyną atkuriama antibiotikų sunaikinta naudinga žarnyno mikrobų veikla. / 131method.com nuotrauka

Beprotiška idėja

„Lekiama į priekį greičiau, nei kas nors galėjo įsivaizduoti, – sakė kompanijos „Rebiotix“, tiriančios du produktus Clostridioides difficile infekcijai gydyti, generalinis direktorius Lee A. Jonesas. – Mikrobiota gali pakeisti mūsų požiūrį į ligas ir į jų gydymą.“

Toks veržlumas yra toli nuo to, ką tyrėjai patyrė, kai 2012 metais pirmą kartą pamėgino parduoti žmogaus išmatų gydomąją galią. Mikrobiologas Markas Smithas iš Masačusetso technologijos instituto buvo įpusėjęs savo pristatymą vadovaujančių farmacininkų grupei, kai vienas jų paklausė, ar susitikimas buvo išdaiga. „Negaliu patikėti, kad iššvaistėte mano laiką šiai beprotiškai idėjai“, – sakė vyras.

Vėliau tais pačiais metais M. Smithas padėjo įsikurti ne pelno siekiančiam fekalijų bankui „OpenBiome“, dabar JAV tiekiančiam daugumą FMT. Prieš trejus metus mikrobiologas įsteigė savo farmacijos kompaniją „Finch Therapeutics“. Ji jau uždirbo 77 mln. JAV dolerių (beveik 68 mln. eurų).

Per pastarąjį dešimtmetį dešimtis tūkstančių amerikiečių, užsikrėtusių Clostridioides difficile, buvo išgydyti persodinant fekalijas. Dažnai viena dozė gali išgelbėti pacientą, atsidūrusį ant mirties slenksčio. Kelių tyrimų duomenimis, gydymo sėkmės rodiklis – daugiau kaip 80 proc., ir daugelis pacientų pasijaučia geriau per kelias valandas po procedūros. Ji paprastai skiriama kolonoskopija arba kapsulėmis, kurių sudėtyje yra džiovintų išmatų.

Maisto ir vaistų administracija oficialiai nepatvirtino gydymo, tačiau sustabdė savo taisyklių įgyvendinimą pacientams, kurių nepavyko išgydyti antibiotikais, kol paaiškės, kaip geriausia būtų reguliuoti gydymą. Iki šiol jis kartais nevilties apimtiems pacientams buvo atliekamas namų sąlygomis, naudojant klizmą, fiziologinį tirpalą ir artimųjų išmatas. Pacientų grupės „Fecal Transplant Foundation“ vadovė C. Duff savo pačios pasveikimą priskiria namie vyro iš savo išmatų maišytuvu pagamintam mišiniui.

Maisto ir vaistų administracija atsisakė teikti komentarą šiam straipsniui. Kol ji nepatvirtins savo sprendimo, daugelis draudimo bendrovių nedengs gydymo.

Neaiški ateitis

Apibrėžus FMT kaip naują vaistą, reikėtų, kad farmacijos įmonės pateiktų siūlomus produktus išsamiai ištirti ir įvertinti jų veiksmingumą bei saugumą, o tai gali kainuoti milijonus dolerių. Kritikai baiminasi, kad farmacijos kompanijos galėtų įgyti išimtinę teisę parduoti FMT iki 12 metų, ir toks žingsnis trukdytų pažangai. Taip pat nerimaujama, kad pacientai, negalintys sau leisti patentuoto gydymo, atsigręžtų į namines priemones, ir jiems grėstų patogenų iš neištirtų fekalijų pavojus.

Šiuo metu dauguma FMT naudojamos medžiagos yra iš viešojo fekalijų banko „OpenBiome“ Kembridže. Jis pagamina po 900–1 000 gydomųjų preparatų per mėnesį. Dauguma jų, sudėti į sausą ledą, per naktį hermetiškame įrenginyje nugabenami klinikoms visoje šalyje. Donorai uždirba po 40 dolerių (35 eurus) ir yra kruopščiai tikrinami per reguliarias medicinines apžiūras. „Sunkiau tapti fekalijų donoru nei patekti į Masačusetso technologijų institutą“, – sakė „OpenBiome“ vadovė Carolyn Edelstein.

Tačiau „OpenBiome“, kaip ir kitų fekalijų bankų, laukia neaiški ateitis. Farmacijos kompanijos, kovojančios dėl pacientų įtraukimo į klinikinius tyrimus, reikalingus, kad gautų Maisto ir vaistų administracijos patvirtinimą, norėtų, kad federaliniai pareigūnai apribotų fekalijų bankų veiklą. Tikimasi, kad tada daugiau pacientų dalyvaus bandymuose.

Maisto ir vaistų administracija sugriežtino „OpenBiome“ produkcijos priežiūrą, todėl buvo atliekami griežtesni bandymai ir kainos šį mėnesį padidės dvigubai – iki 1600 JAV dolerių (1411 eurų). Pacientų advokatai mano, kad kainos kils eksponentiškai, jei Maisto ir vaistų administracija suteiks rinkos išimtinumą vienai bendrovių, kurios yra pasiekusios galutinę alternatyvių neapdorotai žaliavai produktų bandymų stadiją.

„Labai nelinksma matyti, kad hiperreguliacija vėl sugriauna gerą sveikatos priežiūros paslaugų kokybę“, – sakė gastroenterologė dr. Colleen Kelly iš Browno universiteto medicinos mokyklos. Jos pacientai taip pat nerimauja.

Reklama