Kinų mokslininko eksperimentai su embrionais buvo pasmerkti 

2018 m. lapkritį pasaulį apskriejo žinia apie Kinijoje gimusias dvynes Nana ir Lulu, kurių DNR dar prieš joms gimstant buvo tikslingai pakeista, kad jos negalėtų užsikrėsti žmogaus imunodeficito virusu (ŽIV).

Embrionai, pradėti dirbtinio apvaisinimo būdu, buvo modifikuoti laboratorijoje naudojant Vilniaus universiteto Gyvybės centro mokslininkų atrastą CRISPR-Cas9 genų redagavimo technologiją.

Tai buvo pirmas atvejis, kai žmogus tikslingai įsikišo ir pakeitė embrionų genomą taip, kad pokyčiai būtų perduodami ateities kartoms.

Modifikacija, įvesta į mergaičių DNR, buvo skirta ne ligai išgydyti, bet jos prevencijai – kad mergaitės neužsikrėstų ŽIV. Tai jau traktuojama kaip žmogaus genomo patobulinimas.

Dvynės su modifikuota DNR

Lapkričio pradžioje buvo paskelbta, kad mokslininkų komanda iš Pietinio mokslo ir technologijų universiteto Šendžene, Kinijoje, ieško porų, pasiryžusių savanoriauti įvedant genų mutacijas žmogaus embrionuose. Paraišką pateikę mokslininkai, pasitelkę genų redagavimo technologiją, planavo išjungti CCR5 geną, kurio neturėjimas, kaip rodo tyrimų duomenys, gali suteikti atsparumą ŽIV (AIDS), taip pat padidinti atsparumą kitoms ligos (raupams ir cholerai).

Lapkričio 24-ąją, dieną prieš prasidedant II Tarptautinei žmogaus genomo redagavimo konferencijai, kuri šįkart vyko Honkonge, mokslininkas He Jiankui vaizdo įrašų tinkle „Youtube“ paskelbė keletą įrašų, kuriuose pasakojo apie savo atliekamus eksperimentus. Pasak dr. He Jiankui, jo vadovaujama komanda dirbtinio apvaisinimo procedūros metu į apvaisintą kiaušialąstę sušvirkštė Cas9 baltymą, nutaikytą į CCR5 geną. Taip pasaulį išvydo dvynės, kurių DNR buvo modifikuota. Po poros dienų dr. He Jiankui gavo galimybę pasisakyti konferencijoje ir gana išsamiai pristatė savo darbus. Reikia paminėti, kad šis pristatymas įtikino dalyvavusius mokslininkus, jog eksperimentai galėjo būti atlikti. Tačiau daugeliui kilo abejonių dėl atliktų eksperimentų korektiškumo ir saugumo.

He Jiankui

Eksperimentai laikomi nekorektiškais

Kadangi žmogų sudaro daug ląstelių, išgydyti genetinę ligą atrodo labai sudėtinga ar neįmanoma. Todėl kai kam gali pasirodyti patrauklu ligai užkirsti kelią tuomet, kai žmogus yra dar embriono stadijoje ir sudarytas iš vienos ar kelių ląstelių, juo labiau kad panašūs metodai sėkmingai taikomi eksperimentuose su gyvūnais. Panašią strategiją taikyti bandė dr. He Jiankui, tačiau galima išskirti kelias priežastis, kodėl šie eksperimentai laikomi nekorektiškais ir yra smerkiami mokslo bendruomenės.

Pirmiausia, gimę kūdikiai turėjo pokyčius, įvestus žmogaus embriono stadijoje, todėl šios mutacijos bus perduotos ateities kartoms. Mes kol kas negalime prognozuoti, kaip tie pokyčiai ateityje paveiks pacientą ir jo palikuonis. Žinoma, į pavienių žmonių somatinių ląstelių DNR pokyčiai buvo įvedami ir ankščiau, tačiau šie pokyčiai nėra paveldimi, be to, tai buvo daroma su pačių pacientų sutikimu. Pavyzdžiui, ŽIV ar kai kurių vėžio atvejų gydymo metu naudojamą genų redagavimo procedūrą galima palyginti su kaulų čiulpų persodinimu.

Antra, nors CRISPR-Cas9 technologija aktyviai tyrinėjama ir plačiai naudojama, ji nėra ištobulinta iki tokio lygio, kad ją iškart būtų galima saugiai panaudoti žmogaus embrionams redaguoti. Kartais Cas9 baltymas gali kirpti ne tik pagrindiniame, bet ir kituose panašiuose taikiniuose (angl. off-targets). Todėl į mergaičių genomus galėjo būti įvestos papildomos mutacijos, kurių poveikis pasireikš tik vyresniame amžiuje arba tik jų palikuonims. Be to, yra pavojus, kad pokyčiai buvo įvesti ne į visas mergaičių ląsteles, ir tai lems, kad mergaitės, nepaisant modifikacijos, liks jautrios ligai.

Dar vienas rečiau aptariamas aspektas yra tas, kad kinų mokslininkas savo eksperimentuose naudojo reagentus ir medžiagas, kurios yra skirtos tik moksliniams, o ne medicininiams tyrimams. Tai reiškia, kad reagentų grynumas nėra pakankamas eksperimentams su žmonėmis.

Dr. Giedrius Gasiūnas yra Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centro profesoriaus Virginijaus Šikšnio vadovaujamos mokslinės grupės, kuri atrado genomo redagavimo technologiją CRISPR-Cas9, narys.

Blogai parinktas ligos gydymo modelis

Modifikacija, įvesta į mergaičių DNR, buvo skirta ne ligai išgydyti, bet jos prevencijai – kad mergaitės neužsikrėstų ŽIV. Tai jau traktuojama kaip žmogaus genomo patobulinimas. Todėl šios procedūros rezultato rizika smarkiai pranoko jos naudą. Kaip skelbiama, tik mergaičių tėtis buvo užsikrėtęs ŽIV, o mama sveika. Dirbtinio apvaisinimo metu galima beveik 100 proc. užtikrinti, kad gimęs kūdikis nebūtų užkrėstas virusu. Be to, jau yra vaistų, kurie leidžia užsikrėtusiems šia liga sumažinti viruso kiekį iki kraujyje nebeaptinkamo lygio, ir tokie žmonės gali gyventi visavertį gyvenimą. Pažanga, pasiekta tyrinėjant potencialius gydymo metodus, leidžia tikėtis, kad po kelerių metų AIDS bus visiškai išgydomas.

Daugelis mokslininkų mano, kad embrionų genų redagavimo technologija genetinėms ligoms išvengti iš esmės yra perteklinė ir nebus reikalinga. Net ir dabar dirbtinio apvaisinimo metu embrionai prieš implantaciją gali būti ištirti genetiškai ir atrinkti tik tie, kurie neturi tėvų nešiojamų mutacijų. To daugeliu atvejų užtenka, kad sveiki vaikai gimtų net ir tiems tėvams, kurie abu serga genetinėmis ligomis.

Taigi visi šie požymiai leidžia manyti, kad procedūros buvo suplanuotos neatsakingai. Jos neatitinka visuotinai priimtų normų, pradedant blogu ligos gydymo modelio pasirinkimu ir prastu eksperimentų planu, baigiant tyrimo uždarumu.

Paskatins suformuluoti taisykles

Nepaisant visos žalos, tikėtina, kad šis atvejis padės suformuluoti visiems aiškias taisykles ir bioetinius principus, kada, kaip ir kokiais atvejais galima modifikuoti žmogaus embrionų DNR. Reikia paminėti, kad tokios diskusijos vyko ir anksčiau, tačiau atrodė, kad dar yra laiko, kol tokios procedūros taps įmanomos. Deja, dabartinė situacija parodė, kad net ir pavieniai mokslininkai, siekdami garbės ar finansinės naudos, gali bandyti atlikti tokius eksperimentus.

Po šių įvykių II Tarptautinės žmogaus genomo redagavimo konferencijos organizacinis komitetas, kurį sudaro iškiliausi šios srities mokslininkai, kaip Nobelio premijos laureatas prof. Davidas Baltimore‘as, paskelbė griežtą pareiškimą. Jame pabrėžiama, kad CRISPR-Cas9 technologija yra per mažai išplėtota ir per mažai saugi, kad šiuo metu galėtų būti pradėti žmogaus embrionų modifikavimo klinikiniai tyrimai. Ateityje tokie eksperimentai būtų galimi tik atlikus išsamią naudos ir rizikų analizę, be to, tenkinant svarbius kriterijus, tokius kaip griežta nepriklausoma priežiūra, neabejotinas medicininis reikalingumas ir gydymo alternatyvų nebuvimas, ilgalaikio stebėjimo planas ir poveikio visuomenei vertinimas. Net tenkinant visus kriterijus, sprendimas turėtų priklausyti ir nuo kiekvienos valstybės valdžios bei visuomenės apsisprendimo.

Bet kokiu atveju, kad genų redagavimas būtų pradėtas taikyti žmogaus embrionuose, pirmiausia reikia nustatyti visuotinai priimtinus standartus tokiems klinikiniams tyrimams. Tam reikės sukurti standartinius metodus, leidžiančius įvertinti ikiklinikinius tyrimus, tokių procedūrų saugumą, atsižvelgti į pacientų nuomonę.

Nepaisant šio griežto pareiškimo, susitarimo, bent kurį laiką visuotinai draudžiančio tokius tyrimus, kol kas nėra. Nors modifikuoti žmogaus embrionus reprodukcijos tikslais draudžiama tiek Europos Sąjungoje, tiek JAV, tačiau Kinija ir kai kurios kitos šalys lieka pilkąja zona, kur tai nėra įstatymiškai apibrėžta. Neatmetama galimybė, kad atsiras pavienių mokslininkų ar kompanijų, kurios stengsis iš to užsidirbti, siūlydamos pusiau nelegalias paslaugas. Belieka tikėtis, kad tai nestabdys bendro CRISPR-Cas proveržio, o valdžia bei visuomenė laikysis griežtos ir aiškios pozicijos. Vilties teikia tai, kad, nepaisant aiškių teisės normų nebuvimo, kinų mokslininkai ir valdžia griežtai pasmerkė dr. He Jiankui veiksmus. Mokslininkas šiuo metu yra suspenduotas, o jo eksperimentus tiria tiek įstaiga, kurioje jis dirba, tiek atsakingos Kinijos tarnybos.

CRISPR-Cas sistemos yra viena iš bakterijų apsaugos nuo virusų dalių. Pirmą kartą jos buvo aprašytos 2007 m. ir labai sudomino mokslininkus. Jau po penkerių metų, 2012-aisiais, prof. Virginijaus Šikšnio vadovaujama mokslininkų grupė Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centre ir prof. Jennifer Doudna vadovaujama mokslininkų grupė Kalifornijos universitete (JAV) nepriklausomai pademonstravo, kad vienas iš jų komponentų – baltymas, vadinamas Cas9 – veikia kaip tikslios programuojamos DNR žirklės. Cas9 baltymas panaudoja trumpą RNR molekulę kaip adresatą, kuris nukreipia baltymą norimai DNR sekai perkirpti. Mokslininkai netruko pastebėti šias Cas9 baltymo savybes ir jau 2013 m. Cas9 buvo įdarbintas redaguoti genus žmogaus ląstelėse.

Nors žmogaus genomo dydis – daugiau nei 3,3 mlrd. nukleotidų, Cas9 gali būti nukreiptas į vienintelę unikalią vietą genome. Atsiradęs dvigrandis DNR trūkis yra užtaisomas pasitelkus vidinį ląstelės mechanizmą, dėl to, priklausomai nuo eksperimento plano, genas gali būti išjungiamas dėl delecijos arba pataisomas. Tais pačiais metais, panaudojant Cas9, buvo sukurti ir pirmieji transgeniniai gyvūnai (pelės, primatai). Buvo pademonstruota, kad Cas9 gali būti naudojamas kaip įrankis, padedantis surasti genus, atsakingus už atsparumą gydymui naudojamiems vaistams (pvz., vėžio gydymo preparatams). Tai ateityje gali padėti efektyvinti vaistų veikimą.

Be to, intensyviai vykdant CRISPR-Cas sistemų tyrimus buvo rasti artimi baltymo Cas9 giminaičiai, pavadinti Cas12 ir Cas13. Jie kol kas nėra tokie naudingi genų redagavimui, bet pasižymi kitomis naudingomis savybėmis (viengrandės DNR ir RNR karpymas). Šios savybės leido Cas12 ir Cas13 baltymus įdarbinti greitiems, pigiems ir labai jautriems virusinių ligų (pvz., Ebolos ar Zikos viruso) testams sukurti.

Yra žinoma nemažai genetinių ligų, kurias sukelia vienintelė klaida (mutacija) visame žmogaus genome, pavyzdžiui, cistinė fibrozė, pjautuvinė anemija ar Diušeno raumenų distrofija. Nuo pat suradimo Cas9 molekulinės žirklės mokslininkus masino kaip potencialus vaistas tokioms ligoms gydyti. Problema ta, kad suaugusio žmogaus kūną sudaro daugiau nei 37 trilijonai ląstelių ir kiekviena iš jų turi ligą sukeliančią mutaciją. Mokslininkai ieško būdų, kaip tas mutacijas ištaisyti kuo didesniame kiekyje sergančio organizmo ląstelių. Kol kas daugiausia vilčių teikia ligų, kurios pasireiškia tik viename iš organų (pvz., kraujo ar akių ligos), gydymas. 2018 m. kompanijos „CRISPR Therapeutics“ ir „Editas Medicine“ pradėjo klinikinius tyrimus, kuriuose panaudodamos Cas9 baltymą sieks išgydyti β-Beta-talasemiją (kraujo liga) ir Leberio įgimtą amaurozę (įgimtas aklumas).

