Kiaulės iš tikro gali gelbėti žmonių gyvybes: „Niekas nedrįso apie tai kalbėti, tačiau situacija greitai keičiasi“ 

Genų redagavimo technologija paspartino gyvūnų organų transplantacijos pažangą, o mokslininkai netrukus pradės pirmuosius bandymus su žmonėmis, kai organai iš gyvūnų pasieks mūsų kūnus, skelbia „The Guardian“. Ksenotransplantacija (iš gyvūno žmogui) padėtų išspręsti didžiausią alogeninės transplantacijos (iš žmogaus žmogui) problemą – donorų organų trūkumą.

Tikimasi, kad Pietų Korėjos mokslininkai galės persodinti kiaulių ragenas žmogui jau ateinančiais metais. Keletas JAV tyrėjų grupių per artimiausius metus taip pat atliks kiaulių organų klinikinius bandymus, be to, ligoninėje Bostone pradedamas šešių asmenų klinikinis tyrimas, naudojant „kiaulių odos antklodes“, kurios padės laikinai apsaugoti nudegusių aukų odą. Alabamos universitete mokslininkai planuoja persodinti kiaulių inkstus suaugusiems žmonėms ir širdis dėl gyvybės kovojantiems naujagimiams.

Dar daugiau, startuolio „eGenesis“ mokslininkai ruošiasi genų redagavimo technologijomis pakeisti kiaulių ląsteles. Įmonės tikslas – sukurti kiaules, kurių organai gali būti saugiai persodinami žmonėms.