Dirbtinis intelektas padės diagnozuoti ligas 

Dirbtinis intelektas nepakeis gydytojų, bet gali jiems labai padėti. Jaunų tyrėjų komanda, įkūrusi Vilniuje startuolį „Oxipit“, pasiūlė pagalbą radiologams. Šiemet CE ženklu sertifikuotas produktas „ChestEye“, gebantis krūtinės ląstos rentgeno nuotraukose automatiškai aptikti 75 diagnozes ir savarankiškai parengti jų aprašus, jau įdiegtas vienoje Lietuvos ligoninėje.

„Diagnozių apimtimi ir tikslumu mūsų produktas pirmauja pasaulyje. Dairomės klientų didžiausiose Europos rinkose. Tačiau ir Lietuvoje, kaip matyti, atsiranda toks poreikis“, – sakė „Lietuvos žinioms“ įmonės vadovas Gediminas Pekšys.

„Oxipit“ komanda yra laimėjusi ne vieną tarptautinį dirbtinio intelekto konkursą. Pernai jos produktui „ChestEye“ („Krūtinės akis“) atiteko pirmoji vieta tarp 30 kompanijų, patekusių į finalą Europos technologijų ir inovacijų instituto (EIT) rengiamame Pietų, Centrinės ir Rytų Europos sveikatos pramonės startuolių konkurse „InnoStars“.

„Esame girdėję ir tokių kalbų, kad be penkerių metų ir be 10 milijonų tikrai neįmanoma to padaryti. Arba dar griežčiau: tiesiog neįmanoma. Tačiau susiveržėme diržus ir iš savų lėšų plėtojome kompaniją beveik pusantrų metų.“

Šiuo metu Europoje yra keturi CE ženklu pažymėti krūtinės ląstos rentgenogramos dirbtinio intelekto produktai. Tačiau jie diagnozių apimtimi gerokai nusileidžia lietuvių sukurtai programinei įrangai „ChestEye“. Pavyzdžiui, vienas naudojamas tik tuberkuliozei aptikti, kitas – nustato 15 diagnozių. Be to, „ChestEye“ pateikia ir diagnozių aprašus.

Šiemet CE ženklu sertifikuotas produktas "ChestEye" geba krūtinės ląstos rentgeno nuotraukose automatiškai aptikti 75 diagnozes ir savarankiškai parengti jų aprašus. / Įmonės "Oxipit" archyvo nuotrauka

Smagus atsitiktinumas

Visuomenė senėja, daugėja magnetinio rezonanso ir kompiuterinės tomografijos tyrimų. Radiogramų srautas didėja, o parengti gerą radiologijos specialistą užtrunka apie 10 metų. „Oxipit“ produktas, kaip pasakojo programinės įrangos kūrėjai, leis padidinti gydytojų radiologų produktyvumą, padės jiems sutaupyti laiko, greičiau ir tiksliau atlikti darbą.

„Mūsų sukurta programinė įranga iš rentgeno nuotraukos surašo tai, ką surašytų ir gydytojas radiologas. Jei yra kokių nors patologinių pakitimų, juos nurodo. Produktas paprastas tuo aspektu, kad nekeičia gydytojo darbo. Tačiau specialistui nebereikia nuo nulio pradėti nuotraukos aprašo – gauna mūsų programos sugeneruotą tekstą. Tada gali arba paspausti mygtuką „taip“, patvirtinti, kad viskas teisinga, nes vis dėlto būtina žmogaus atsakomybė, programinė įrangą negali daryti galutinio diagnostikos sprendimo, arba šiek tiek paredaguoti aprašą, jei mato, kad kas nors neteisingai ar netinkamai parašyta, ir tada patvirtinti. Vis tiek sutaupoma laiko, ir kur kas sunkiau ką nors praleisti nepastebėjus“, – aiškino dr. Jogundas Armaitis.

Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų parke įsikūrusi dirbtinio intelekto technologijų bendrovė "Oxipit" jau yra pritraukusi investicijų ir įkūrusi apie 10 nuolatinių darbo vietų. / Alinos Ožič nuotrauka

Tyrėjas vadino smagiu atsitiktinumu, kad pirmasis produktas įdiegtas vienoje Lietuvos ligoninėje. Įmonė nesitikėjo, kad Lietuvoje kas nors norės tokį produktą naudoti, todėl ir reklamai mūsų šalyje neskyrė dėmesio. Bet vienas radiologas sužinojo apie „ChestEye“, paskambino kūrėjams ir pasakė, kad jų ligoninei toks pagalbininkas būtų labai reikalingas.

Dirbtinio intelekto suburti

„Oxipit“ branduolį sudaro penki įmonės bendraįkūrėjai: 29 metų matematikas G. Pekšys, Kembridžo universiteto bakalauras, 32 metų fizikas teoretikas dr. J. Armaitis, Utrechto universiteto absolventas, 31 metų Vilniaus universiteto (VU) ekonometrijos magistras Darius Barušauskas, 29 metų astrofizikas, VU doktorantas Jonas Bialopetravičius ir 27 metų gydytojas radiologas VU ligoninės Santaros klinikų rezidentas Naglis Ramanauskas. Tarp įmonės bendraįkūrėjų yra ir informatikas tyrėjas VU magistras Ignas Namajūnas, tačiau dabar jis labiau prisideda kaip patarėjas.

Dr. J. Armaitis pasakojo, kad su „Oxipit“ bendraįkūrėjais G. Pekšiu ir D. Barušausku buvo pažįstami nuo mokyklos laikų. Tada klaipėdietis, vilnietis ir šiaulietis bendraudavo internetu naudodami IRC (Internet Relay Chat – interneto ryšio paslauga, skirta operatyviai keistis trumpomis žinutėmis). Visus domino matematika ir fizika, vienijo ta pati draugų kompanija ir vėliau.

„Oxipit“ vadovas G. Pekšys vienus metus studijavo fiziką VU. Tačiau pajutęs, kad trūksta matematikos žinių, įstojo į Kembridžo universitetą, kur tuo metu buvo turbūt stipriausios Europoje matematikos bakalauro studijos. Dar studentas domėjosi matematikos taikymo galimybėmis įvairioms problemoms spręsti, gilinosi į kompiuterinę regą. Po trejų metų grįžęs į Lietuvą Kembridžo universiteto absolventas dirbo konsultacijų sektoriuje, buvo įsitraukęs i internetinės reklamos pramonės projektą ir toliau domėjosi mašininio mokymosi sritimi. Pasak matematiko, ji sparčiai augo, nes sparčiai gausėjo ir kompiuteriniai ištekliai, ir sukauptų duomenų kiekis. Kad įgytų daugiau žinių ir patirties, G. Pekšys dar porą metų padirbėjo programuotoju, o laisvalaikiu su kolegomis įgyvendino projektus mašininio mokymosi srityje. Galiausiai pradėjo dirbti tyrėju moderniųjų technologijų įmonėje „Neurotechnology“ kompiuterinės regos, objektų sekimo ir atpažinimo srityje.

„Tuo metu gilieji neuroniniai tinklai žengė toli į priekį. Dirbdamas kompanijoje, turėjau progą matyti visą perėjimo procesą nuo klasikinių algoritmų prie giliųjų neuronų tinklų. Jie pasaulio mastu yra ganėtinai moderni technologija, įgavusi populiarumą nuo 2012 metų“, – sakė G. Pekšys.

Lietuvos įmonėje „Neurotechnology“ dirbo ir I. Namajūnas bei J. Bialopetravičius. Kuriant vieną algoritmą šiek tiek bendradarbiavo ir dr. J. Armaitis. Pasak fiziko, Vilniuje įsikūrusi bendrovė „Neurotechnology“ išskirtinė tuo, kad kuria biometrinius sprendimus, skirtus atpažinti žmogų iš piršto atspaudo, akies rainelės, veido formos, ir yra pirmaujanti šioje srityje pasaulio mastu. Kai joje iš esmės buvo pereita nuo klasikinių algoritmų prie giliųjų neuronų tinklų technologijų, grupė tyrėjų buvo paskatinti galvoti apie galimybę kurti savo technologijas ir pritaikyti jas kurioje nors kitoje srityje.

Apdorojant vaizdus

"Oxipit" įmonės vadovas Gediminas Pekšys: "Diagnozių apimtimi ir tikslumu mūsų produktas pirmauja pasaulyje. Dairomės klientų didžiausiose Europos rinkose." / Alinos Ožič nuotrauka

2017 metų balandį keletas entuziastų, išmanančių mašininio mokymosi technologijas, tarp jų – G. Pekšys, J. Bialopetravičius ir D. Barušauskas, padėjo organizuoti dirbtiniam intelektui skirtą konferenciją ir hakatoną „AI Camp Vilnius“. Siekta padėti žmonėms, kurie turi kokių nors idėjų ir norėtų išmokti jas pritaikyti. Tame renginyje dalyvavo ir dr. J. Armaitis. Atėjo ir N. Ramanauskas. Gydytoją radiologą domino galimybė pritaikyti mašininio mokymosi technologijas medicinos srityje – inkstų mikroskopinių vaizdų segmentavimui.

Taip po truputį žengta savos įmonės kūrimo link. N. Ramanauskas pasiūlė jos pavadinimą „Oxipit“, susijusį su smegenų žievės pakaušine skiltimi (lot. lobus occipitalis), atsakinga už vaizdų apdorojimą. Su vaizdais susijusi įmonės veikla.

„Praleidome nemažai laiko kalbėdami su medikais Santaros ir kitose klinikose, eidami tiesiog per skyrius, rodydami, ką kompiuteriai dabar jau gali padaryti, ir klausdami, kas gydytojams būtų naudinga, ir mes galėtume sukurti, – prisiminė dr. J. Armaitis. – Galiausiai sukūrėme tris prototipus iš radiologijos srities, parodėme juos medikams ir nusprendėme, kad reikia koncentruotis į vieną. Jį tobulinti, didinti jo tikslumą, galiausiai siekti sertifikato, kad būtų galima naudoti medicinos praktikoje.“

Fizikas teoretikas J. Armaitis 2015 metais grįžo į Lietuvą po magistro ir doktorantūros studijų Nyderlanduose, laimėjęs prestižinį finansavimą iš Europos Sąjungos (ES) Marie Curie programos podaktarinei stažuotei VU Teorinės fizikos ir astronomijos institute. Per dvejus metus mokslininkui pavyko pasiekti nemažai gerų rezultatų tyrinėjant šaltuosius atomus. Kartu su bendraautoriais iš Lietuvos ir Nyderlandų publikuoti šeši straipsniai. Vienas jų žurnalo „Physical Review A“ redaktoriaus išskirtas kaip ypač įdomus.

"Oxipit" startuolio komanda sukūrė dirbtinio intelekto produktą kaip pagalbininką gydytojams radiologams. / Alinos Ožič nuotrauka

Nors šaltųjų atomų sritis labai perspektyvi ir pastaruoju metu yra sulaukusi tikro proveržio, jaunasis tyrėjas, baigęs podaktarinę stažuotę, norėjo imtis ko nors praktiško ir nuo teorinių dalykų patraukė prie taikymų.

Komandos stiprybė

„Buvo labai lengva pradėti. Reikia tik truputį sėkmės, ir viskas pavyks“, – juokavo įmonės steigėjai, tačiau rimtai pridūrė, kad iš tikrųjų reikėjo įdėti nemažai darbo. Bet štai praėjo dveji metai, ir turi sertifikuotą produktą.

„Žmonės sako, kad gana greitai, ypač turint omenyje, kad produktas bus naudojamas medicinos srityje, todėl reikėjo suderinti daugybę klausimų dėl CE ženklo. Esame girdėję ir tokių kalbų, kad be penkerių metų ir be 10 milijonų tikrai neįmanoma to padaryti. Arba dar griežčiau: tiesiog neįmanoma, – prisiminė įmonės vadovas G. Pekšys. – Tačiau susiveržėme diržus ir iš savų lėšų plėtojome kompaniją beveik pusantrų metų. Kadangi turime labai aukštos kvalifikacijos tyrėjus, jų darbo valandas parduodavome kompanijoms, kurioms tuo metu reikėdavo tokių specialistų. Tai sudarė labai mažą visų darbo valandų mūsų kompanijoje procentą, bet padėjo atsakyti į esminius klausimus, reikalingus pradinei investicijai, kai startuolis jau turi potencialų prototipą.“

Pasak įmonės vykdomojo direktoriaus dr. J. Armaičio, visa komanda yra įpratusi: jei ko nors nežino, nemoka, stengiasi sužinoti ir išmokti. Ir dėl investicijų, ir dėl CE sertifikavimo, ir kaip apsaugoti duomenis, kaip veikia pati rinka šioje srityje, kas yra jos dalyviai.

Dabar dirbtinio intelekto technologijų bendrovė „Oxipit“ jau yra pritraukusi investicijų ir įkūrusi apie 10 nuolatinių darbo vietų. Bent penki radiologijos specialistai padeda pagal sutartis. Tyrėjų komanda, sprendžianti medicinos problemas, vienu produktų planuoja neapsiriboti.

