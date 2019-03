Salomė Zurabišvili: Lietuva ir Sakartvelas turi nuolat ginti savo laisvę ir tapatybę 

Sakartvelo prezidentė Salomė Zurabišvili apsilankė Vilniuje su pirmuoju oficialiu vizitu. Lietuva neatsitiktinai tapo viena pirmųjų valstybių, kur apsilankė neseniai išrinkta naujoji Sakartvelo vadovė. Pasak jos, Lietuva be jokios abejonės yra viena pačių artimiausių Sakartvelo sąjungininkių ir todėl pirmųjų vizitų žemėlapyje Vilnius yra šalia Briuselio, Paryžiaus ir Berlyno.

– Jūsų pirmieji vizitai pradėjus eiti prezidentės pareigas – Briuselis, Baku, Berlynas, Paryžius, Vilnius. Apsilankėte ir Afganistane. Kodėl rinkotės šias vizitų kryptis?

– Į Prancūziją ir Vokietiją vykau, nes šios dvi šalys šiuo metu yra svarbiausios Europoje. O į Vilnių atvykau, nes Lietuva yra viena seniausių ir artimiausių Sakartvelo rėmėjų mūsų kelyje į ES ir NATO. Taigi, vizitas į Lietuvą buvo tikrai ne atsitiktinis.

Į Afganistaną vykau todėl, kad ten dislokuoti mūsų kariai ir aš, kaip vyriausioji Ginkluotųjų pajėgų vadė, jaučiau pareigą juos aplankyti. Ši misija Sakartvelui labai svarbi ir patvirtina mūsų pasirengimą dalyvauti NATO misijose, o mūsų karių profesionalumas aukštai vertinamas sąjungininkų. Sakartvelo kariai taip pat dalyvauja ir ES misijose – Centrinės Afrikos Respublikoje ir Malyje.

Sakyčiau, kad pirmieji mano vizitai buvo reikšmingi, atsižvelgiant į tai, kad Sakartvelas šiandien žengia į paskutinį suartėjimo su ES ir NATO etapą. Mes suprantame, kad abi organizacijos šiuo metu susidūria su savais iššūkiais, pergyvena pokyčius. Tai labai tinkamas laikas paaiškinti mūsų partneriams, kad mes puikiai suvokiame pasaulyje vykstančius procesus, suprantame su kokiais vidiniais ir išoriniais iššūkiais susiduria ES ir NATO.

Sakartvelas realistiškai vertina tai, kas vyksta, ir suprantame, kad tam tikri mūsų laukiami politiniai sprendimai nebus priimti ryt rytą, bet tuo pačiu metu mes esame ambicingi ir sieksime integruotis į Europą visais atžvilgiais. Atkakliai darysime tai žingsnis po žingsnio ir galiausiai teliks paskutinis žingsnis – pavadinti mus tikraisiais bendrijos nariais.

Jau esame daugelio europinių struktūrų, kaip pavyzdžiui, Europol nariai. To ir siekiame – jungtis į įvairias programas ir formatus. Sakartvelas turi būti pasirengęs, todėl privalome tęsti vidines reformas ir aiškiai deklaruoti mūsų interesus partneriams Europoje.

– Seniai turite užtikrintą Vilniaus paramą ir supratimą, bet ar randate tokį pat supratimą Paryžiuje ir Berlyne?

– Manau, kad šio supratimo yra vis daugiau. Kai Europa pergyvena laikotarpį, kurį galbūt galime pavadinti kriziniu, vis aiškiau suvokiama svarba tokių euroentuziastų, kaip Sakartvelas – integracijos į ES palaikymas Sakartvelo visuomenėje nekinta, ją jau ilgą laiką remia apie 80 procentų gyventojų, žmonės nepasiduoda populistinei antieuropietiškai retorikai. Dabartiniai Europos lyderiai supranta, kaip tai svarbu.

Sakyčiau, kad pastarųjų vizitų Paryžiuje ir Berlyne metu aš buvau išklausyta daug atidžiau, nei būčiau galėjusi tikėtis prieš porą metų. Manau, kad mūsų partneriai taip pat yra realistai ir supranta, kad šiandien svarbūs yra visi, kas palaiko Europos idėją.

Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas neseniai išdėstė mintis apie tai, kokia Europa turi būti po „Brexito“ ir kaip ji turėtų atsinaujinti. Tai teikia naujas galimybes ir tokioms šalims, kaip Sakartvelas. Todėl esu nusiteikusi optimistiškai.

– Kokie yra dvišalių santykių tarp Lietuvos ir Sakartvelo prioritetai artimiausioje ateityje?

– Mūsų dvišaliai santykiai yra labai glaudūs. Lietuva mums labai padėjo, dalindamasi patirtimi – jūs jau sėkmingai įveikėte kelią į ES ir NATO. Jūsų pavyzdys mus labai vertingas, pasirenkant, kaip ir kokias vykdyti reformas ir kaip išvengti klaidų. Taigi, kalbant apie mūsų santykių perspektyvą, sakyčiau, kad jie turėtų likti tokie patys tik tapti dar gilesni.

Jau sėkmingai bendradarbiaujame švietimo srityje ir šį darbą tęsime. Šiandien pradedame bendradarbiauti kibernetinio saugumo srityje, kuri labai svarbi nedidelėms valstybėms, kaip Lietuva ir Sakartvelas. Didelį dėmesį skiriame regionų politikai ir tiesioginei Lietuvos ir Sakartvelo savivaldybių partnerystei. Šiuo atžvilgiu Lietuva mums taip pat yra vertingas pavyzdys. Savivaldos demokratijos plėtra veikiausiai taps kitu Sakartvelo pokyčių etapu ir bendradarbiavimas su Lietuva mums vėl talkins.

– Jūsų darbas prezidentūroje tik prasidėjo. Kokias užduotis vidaus ir užsienio politikoje sau iškėlėte?

– Svarbiausia užduotis užsienio politikoje, kaip jau minėjau, yra pasirinkti efektyviausią kelią Sakartvelo euroatlantinei integracijai. Negana vien kartoti: „mes norime būti nariais! mes norime būti nariais!“, reikia iš tiesų progresuoti šiame kelyje. Net jei ir žinome, kad mums palankūs sprendimai nebus priimti nedelsiant.

Antrasis prioritetas – gyvybiškai Sakartvelui svarbus okupuotų teritorijų klausimas. Nepalaikome diplomatinių santykių su Rusija ir negalime tiesiogiai paveikti šios problemos, tačiau vykdome aktyvią tiesioginio kontakto su gyventojais anapus okupacinės linijos politiką. Darome viską, kad neprarastume ryšio su žmonėmis okupuotose teritorijose.

Kita vertus, siekiame kuo aktyvesnio mūsų partnerių Amerikoje ir Europoje įsitraukimo į aukščiausio lygio politinį dialogą su Rusija. Iki šiol šiai problemai sukurti formatai nusileido į labai techninį lygį ir dabar kartais jie būna rezultatyvūs, o kartais – ne. Kartais jų pagalba galima spręsti konkrečius klausimus, bet iš esmės problemos tokiu būdu išspręsti neįmanoma.

Rusija šiuo metu tikrai nėra pasiruošusi konstruktyviam dialogui, todėl siekiame, kad tarptautinis spaudimas būtų palaikomas. Tai, kad Vladimiras Putinas šiuo metu neketina priimti jokių sprendimų, nereiškia, kad jam neturi būti nuolat primenama apie prisiimtus įsipareigojimus. Jei jis nori, kad Rusija būtų tarptautinės bendruomenės narė, jis turi gerbti šios bendruomenės principus.

Okupuotos teritorijos – didžiulis iššūkis ir tragedija, kurią kartvelai jaučia kasdien. Tačiau nepaisant to, kaip bebūtų sunku gyventi tokioje padėtyje, nepaisant to, kad Rusija savo veiksmais to ir siekia, Sakartvelui svarbiausia neleisti savęs nukreipti nuo svarbiausio tikslo – narystės ES ir NATO. Nuosekliai siekiame šio tikslo ir judame į priekį: nuo partnerystės prie Asociacijos sutarties, nuo Asociacijos – prie vizų režimo liberalizavimo. Šiuo atžvilgiu Rusijos politika visiškai nieko nelaimėjo.

– Okupuotos teritorijos – be abejonės skaudžiausia ir sunkiausiai išsprendžiama problema Sakartvelui. Kokie yra kiti didžiausi iššūkiai su kuriais, jūsų nuomone, šiandien susiduria Sakartvelas?

– Socialiniai – ekonominiai klausimai. Progresuojame užsienio politikoje ir vidinių reformų procese. Tai labai svarbu. Tačiau dalis Sakartvelo visuomenės nejaučia šio progreso poveikio kasdieniame gyvenime. Tai reikia keisti nedelsiant, žmonės turi pajusti, kad bendras ekonomikos augimas reiškia ir geresnį jų pragyvenimo lygį. Nedarbas ir kitos socialinės problemos tiesiogiai veikia bendrą žmonių savijautą, jų nuotaikas. Šią problemą turime spręsti tuo pat metu, kai įgyvendiname ir vidutinio laikotarpio bei ilgalaikes reformas.

Ir čia mums taip pat reikalinga ES parama. Suprantame, kad narystė ES nebus artimiausias žingsnis į pilnavertę integraciją, todėl norime aiškumo, koks turėtų būti kitas etapas. Tai turėtų būti nuspręsta kuo greičiau, kai tik turėsime naująjį Europos Parlamentą ir naująją Europos Komisiją. Iš ES laukiame daugiau – tai galėtų būti nauji finansiniai instrumentai, įgalinsiantys mus žengti dar vieną žingsnį link ES.

– Ar Sakartvelo visuomenė supranta, kad narystė ES nėra panacėja nuo visų socialinių ir ekonominių problemų? Lietuva jau seniai yra ES narė, tačiau šiandien skurde gyvena beveik ketvirtis lietuvių.

– Žmonės tikrai taip negalvoja ir nesitiki, kad ES išspręstų visas mūsų problemas. Niekas nemano, kad įstoję į ES staiga tapsime turtingesni ir visokeriopai geresni. Puikiai suvokiama, kad ši našta gula ant Sakartvelo vyriausybės pečių. Žinoma, tam tikri ES instrumentai gali padėti mūsų vyriausybei, suteikti jai galimybę spręsti opias problemas. Todėl ir siekiame integracijos, todėl ją taip gausiai palaiko visuomenė. Šalies problemos nenubaidė žmonių ir nepasėjo nusivylimo šalies kryptimi. Taip įvyko kai kuriose kitose šalyse, tačiau ne Sakartvele.

– Lietuvoje lankotės Nepriklausomybės atkūrimo šventės išvakarėse. Ar norėtumėte šia proga tarti keletą žodžių mūsų skaitytojams?

– Be abejonės. Norėčiau pasakyti, kad abi mūsų šalys tuo pačiu metu 2 kartus atkūrė nepriklausomybę. Abu kartus mūsų šalys buvo labai artimos, visada pasirengusios viena kitai padėti. 1918 metais Lietuva buvo primoji valstybė, atidariusi Sakartvele savo atstovybę. Pernai prezidentė Dalia Grybauskaitė apsilankė Tbilisyje, kad pasveikintų Sakartvelą su nepriklausomybės šimtmečiu. Ji pasakė keletą žodžių kartveliškai ir tai mano šalyje visi prisimena iki šiol.

Nepaisant to, kad Baltiją nuo Kaukazo skiria didelis atstumas, mes vienodai suprantame, ką reiškia nepriklausomybė ir vienodai ją branginame. Lietuviai ir kartvelai supranta, ką reiškia kova už laisvę ir tai, kad laisvė niekada neiškovojama visiems laikams – turime nuolat grumtis už savo laisvę, kalbą, tapatybę. Lietuva ir Sakartvelas kaimynystėje turi tą pačią imperiją, kuri neapleidžia savo ekspansinių užmojų.

