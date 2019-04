Rimantas Kaukėnas: „Dviguba pilietybė yra reikalinga, jei nenorime prarasti lietuvių tautos“ 

Pasiekti puikios krepšininko karjeros, sukurti šeimą, užauginti 3 dukras, įsteigti paramos fondą ir kurti bendradarbiavimą tarp kelių šalių dėl vėžiu sergančių mažųjų gerovės? Sakote, sunku? „Bet įmanoma!“, – tvirtina Rimantas Kaukėnas (41), pridurdamas, kad tik nesibaigiantis darbštumas yra vienintelis kelias į sėkmę.

Šiandien su Rimantu kalbamės apie gyvenimą „ant lagaminų“, italų ir lietuvių charakterį, mielus, bet tuo pačiu niekada nesibaigiančius darbus Lietuvoje, dvigubos pilietybės svarbą ir vis plačiau veiklą skleidžiančią jo vardo paramos grupę.

Ko gero, galima teigti, kad Rimantas Kaukėnas – tikras pasaulio lietuvis, pažinęs ne vieną šalį ir jų gyvenimo bei kasdienybės ypatumus. Dėl tokios patirties pats save vadina laimės kūdikiu ir už viską, kaip teigia, yra dėkingas būtent krepšinio karjerai: „Aš gyvenau daug kur: Lietuvoje, Italijoje, Amerikoje, Belgijoje, Izraelyje, Ispanijoje, Vokietijoje ir turiu pripažinti, kad man dėl to labai pasisekė – ačiū sportui ir ačiū tiems, kas suteikė galimybę išvažiuoti į užsienį ir padėjo tobulėti mano srityje. Sutikau ir susipažinau su daug žmonių, kurie gyvena panašų gyvenimą, yra aktyvūs, daug dirba ir siekia didelių, sudėtingų tikslų, apie kuriuos mes, lietuviai, kartais tik nedrąsiai pagalvojame ir esame įsitikinę, kad jie per toli ir yra mums per sunkūs, neįveikiami. O, iš tikrųjų, visi tie žmonės, kurie kažko pasiekia, yra tokie pat paprasti, kaip ir mes visi.“