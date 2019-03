Nauji merai: nuo baikerio iki generolo 

Merai keisis 22-ose savivaldybėse. Tiesa, ne visus juos galima vadinti naujokais – trys iš jų jau yra ėję mero pareigas. Keli iš debiutantų – ne tik nauji, bet ir jauni merai.

Nemažai naujų savivaldybių vadovų – ne naujokai tarybose, yra dirbę savivaldybių administracijų vadovais ar jų pavaduotojais, seniūnais. Beje, merais tapo du viceministrai ir du Seimo nariai.

Prarado tėvonijas

Antrajame ture 31 kandidatas varžėsi su ligšioliniais merais. Didžiausias netikėtumas – ketvirtį amžiaus „valstiečių“ tėvonija buvusioje Ignalinoje. Pirmajame ture dabartinis meras „valstietis“ Henrikas Šiaudinis pirmavo (43,4 proc. balsų) prieš socialdemokratą 35-erių Justą Rasiką, tegavusį 30,2 procento. Tačiau antrajame ture sėkmė lydėjo jaunąjį politiką. Išrinktasis meras Ignalinos atominėje elektrinėje dirbo pardavimų specialistu, tiesioginių aukcionų vedėju ir elektroninių aukcionų administratoriumi, jis yra socialdemokratų Ignalinos skyriaus pirmininkas.

22-ose iš 60 šalies savivaldybių dirbs nauji merai, 2015 metais naujokų buvo 25, 2011-aisias – 17.

Šoką patyrė ir Lazdijuose su mero kėde, regis, suaugęs Artūras Margelis, tepelnęs 37 proc. rinkėjų paramos. 16 metų (su pertrauka) mero pareigas ėjęs buvęs konservatorius, tapęs nepartinis dėl įtarimų piktnaudžiavus tarnyba, šįsyk kandidatavo su savo vardo komitetu. Rinkimų naktį A. Margelis liejo apmaudą, kad konservatorių lyderis Gabrielius Landsbergis sužlugdė jo karjerą, mat agitavo už „valstietę“ žemės ūkio viceministrę 32-ejų Ausmą Miškinienę.

Ir iš tikrųjų konservatoriai neneigia, kad antrajame ture palaikė „valstiečių“ kandidatę. Beje, Panevėžyje jie rėmė buvusį Seimo „valstiečių“ frakcijos narį Povilą Urbšį, kuris dėl mero posto kovojo su kadaise konservatoriumi buvusiu Ryčiu Mykolu Račkausku. Tačiau parama ne viską lemia: Seimo narys pralaimėjo esamam merui.

Lazdijų rajonui vadovausianti "valstietė" Ausma Miškinienė buvo remiama ir konservatorių.BNS nuotrauka

Beje, meru išrinktas ir dar vienas viceministras – energetikos – Vidmantas Macevičius. 62-ejų „tvarkietis“ pakeis dvi kadencijas Mažeikiuose mero pareigas ėjusį socialdemokratą Antaną Tenį, kuris iš rinkimų kovos iškrito jau pirmajame ture. V. Macevičius 2000–2003 metais jau buvo šios savivaldybės meras.

Rinkimų sensacija – Pagėgių valdžios viršūnėje nebebus Komskių: 2003–2008 metais meru buvo Kęstas Komskis, o kai jis buvo išrinktas į Seimą, mero kėdę „paveldėjo“ ir iki šiol šias pareigas eina jo brolis Virginijus. Tiesa, šiuose mero rinkimuose broliai tapo konkurentais, bet kur du pešasi, trečias laimi – abu liko už finalo ribos. Vis dėlto „tvarkiečiai“ Pagėgiuose neprarado savo įtakos: čia rinkimus laimėjo ilgametis tarybos narys, buvęs administracijos direktorius, dabar savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr. specialistas „tvarkietis“ 49-erių Vaidas Bendaravičius.

O 12 metų su pertraukomis Pakruojo rajonui vadovaujantį liberalą Saulių Gegiecką nušlavė socialdemokratas 43-ejų Saulius Margis, pelnęs 75 proc. balsų. Jam jau pirmajame ture iki pergalės pristigo tik dešimtųjų procento dalių: jį palaikė 49,35 proc., o dabartinį savivaldybės vadovą vos 18,3 proc. rinkėjų. Informatikos studijas baigęs S. Margis grįžo į gimtąjį Pakruojį, nuo 2011 metų jis dirbo Pakruojo seniūnijos seniūnu. Beje, jis garsėja ir kaip baikeris, yra vienas Pakruojo baikerių klubo „Laisvieji vanagai“ įkūrėjų ir jo prezidentas.

Socialdemokratai džiaugiasi išlaikę lyderystę Marijampolėje - jos meru išrinktas 31-erių Povilas Isoda. / BNS nuotrauka

Klaipėdos rajone baigiasi „socialdarbiečio“, buvusio socialdemokrato Vaclovo Dačkausko era – po keturių kadencijų mero poste jį pirmajame ture vėl savivaldybės vadovu matyti panoro 11,76 proc. rinkėjų, tad jis net nepateko į rinkimų finalą. Meru išrinktas Seimo narys „valstietis“ 58-erių Bronius Markauskas.

Beje, parlamentarai šiuose rinkimuose nebuvo populiarūs: iš keturiolikos kandidatavusių merais tapo du: B. Markauskas ir liberalas 49-erių Vitalijus Gailius, jau pirmajame ture nugalėjęs Joniškyje. Joniškiečių V. Gailius yra vadinamas tiesiog generolu, prisimenant, kad vadovaujant Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai jam buvo suteiktas vidaus tarnybos generolo laipsnis.

Abu merais tapę Seimo nariai išrinkti vienmandatėse apygardose, tad jose laukia nauji rinkimai.

Skandalai iš postų vertė ne visus

Krito ne vienas skandalų krečiamų savivaldybių meras. Telšiuose, kur šią kadenciją net kalbėta apie tiesioginio valdymo būtinybę, „darbietis“ Petras Kuizinas neatsilaikė prieš socialdemokratą 52-ejų Kęstutį Gusarovą. Jis jau porą kadencijų dirbo savivaldybės taryboje, buvo vicemeras, anksčiau 10 metų dirbo savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoju, dabar – UAB „Orlis“ techninis direktorius.

Raseiniuose į pabaigą eina pirma ir kol kas vienintelė dabartinio mero buvusio „darbiečio“ (anksčiau „tvarkiečio“) Algirdo Griciaus kadencija – jis nepateko net į antrąjį turą. Į istoriją jis pateks kaip pirmas tiesiogiai išrinktas meras, kurį bandyta atstatydinti per teismą. A. Gricių pakeis tarybos narys, buvęs „tvarkietis“, dabar konservatorius 32-ejų mokytojas Andrius Bautronis.

Visagine „valstietis“ 48-erių Erlandas Galaguzas sutriuškino dvi kadencijas mero pareigas ėjusią Lietuvos laisvės sąjungai (liberalams) atstovaujančią Dalią Štraupaitę, kuriai teko sėdėti ne tik ant mero kėdės, bet ir areštinėje bei teisiamųjų suole. Išrinktasis meras – tarybos narys, „Visagino būsto“ direktorius. E. Galaguzas turi du savo vaikus, be to, globoja be tėvų globos likusius vaikus kaip socialinis darbuotojas.

Anykščiuose krito taip pat reikalų su teisėsauga turintis vieną kadenciją meru dirbęs Kęstutis Tubis, postą jis užleis anksčiau dvi kadencijas meru buvusiam konservatoriui, šią kadenciją – vicemerui 59-erių Sigučiui Obelevičiui.

Bet džiaugtis tuo, kad žmonėms svarbu ne tik tai, ką meras daro, bet ir tai, ar jis laikosi skaidrumo principų, ankstoka. Pavyzdžiui, panevėžiečiai labai palaikė dėl įtarimų korupcija nuo mero pareigų nušalintą R. M. Račkauską.

Beje, S. Obelevičius – ne vienintelis į postą grįžtantis meras. Jonavos rajone vėl meru dirbs socialdemokratas Mindaugas Sinkevičius. 2011 metais, būdamas vos 27-erių, jis tapo jauniausiu Lietuvoje meru. 2015-aisiais jau tiesioginiuose rinkimuose jaunas politikas buvo perrinktas, bet postą paliko tapęs ūkio ministru. Iširus socialdemokratų koalicijai su „valstiečiais“, šį postą teko palikti. Šiemet socialdemokratai nutarė vėl kelti M. Sinkevičių į merus, o jonaviškiai vėl jį susigrąžino į rajono vadovus.

Visagine „valstietis“ 48-erių Erlandas Galaguzas sutriuškino Lietuvos laisvės sąjungai (liberalams) atstovaujančią Dalią Štraupaitę. / BNS nuotrauka

Pagausino jaunų merų sąrašą

Kėdainių miesto seniūnas, dabar atstovavęs rinkimų komitetui, o anksčiau LDDP, Darbo, Pilietinės demokratijos partijų nariu buvęs 54-erių Valentinas Tamulis nedideliu skirtumu laimėjo prieš ligšiolinį Kėdainių rajono merą Saulių Grinkevičių.

Rokiškio merą Antaną Vagonį pranoko savo vardo rinkimų komitetui atstovavęs 46-erių Ramūnas Godeliauskas. Jis – bendrovės „Rokvesta“ juristas, Seimo nario Raimundo Martinėlio padėjėjas.

Po dviejų kadencijų mero posto neteks ir ligšiolinis Šilalės rajono vadovas konservatorius Jonas Gudauskas. Jis rinkimus pralaimėjo tarybos nariui „tvarkiečiui“ 58-erių Algirdui Meiženiui. Šis – buvęs Šilalės rajono policijos viršininkas, dabar pagal individualios veiklos pažymą fiziniams ir juridiniams asmenims teikia įvairias teisines paslaugas.

Biržų rajone jau pirmajame ture skandalingais pareiškimais pagarsėjusį ligšiolinį rajono vadovą Valdemarą Valkiūną įveikė „valstiečių“ iškeltas Biržų miesto seniūnas 55-erių Vytas Jareckas. Beje, šis nepartinis asmuo subūrė „įdomiausią“ šiuose rinkimuose koaliciją: į „Vyto Jarecko koaliciją „Vieningi Biržai“ suporavo dvi ideologiškai priešingas ir nuolat viena kitai oponuojančias partijas – LVŽS ir Liberalų sąjūdį. Belieka spėlioti, kokie bendri Biržų ar asmeniniai interesai galėjo suvienyti tokioms skirtingoms politinėms jėgoms atstovaujančius asmenis. Bet netrukus į šį klausimą atsakys keistosios koalicijos darbai.

Kai kurie ligšioliniai merai užleidžia valdžią be kovos. Ligšiolinis Kazlų Rūdos meras Vytautas Kanevičius, iš Lietuvos laisvės sąjungos (liberalų) perėjęs pas „valstiečius“, nekandidatavo. Naujuoju meru tapo šios savivaldybės tarybos narys, buvęs parlamentaras, buvęs socialdemokratas 39-erių Mantas Varaška, kandidatavęs su rinkimų komitetu „Už jaunąją Sūduvą“.

Alytuje po vienos kadencijos visuomeninio komiteto dominavimo valdžioje – vėl partinis meras. Visuomeninio komiteto lyderiui Vytautui Grigaravičiui, kuris 2015 metais mero postą laimėjo jau pirmajame ture, nutarus nekandidatuoti, jo komiteto keliama kandidatė neprilygo konkurentams ir į antrąjį turą nepateko. O naujuoju Alytaus meru išrinktas socialdemokratas 37-erių Nerijus Cesiulis. Jis – dvi kadencijas tarybos narys, Alytaus kolegijos Marketingo centro vadovas, profesionalus seminarų ir kursų lektorius.

Molėtai laikyti konservatorių tvirtove, bet jos tvirtybė šią kadenciją subyrėjo, dalis partijos skyriaus narių ją paliko. Vis dėlto konservatoriams pavyko išlaikyti mero postą. Ligšiolinis meras buvęs konservatorius Stasys Žvinys su visuomeniniu rinkimų komitetu kandidatavo tik į tarybos narius ir buvo išrinktas molėtiškiams jį reitinguojant. O naujuoju Molėtų meru tapo savivaldybės administracijos direktorius konservatorius 55-erių Saulius Jauneika.

Kretingos rajonui vadovaus komiteto atstovas, dvi kadencijas vietos taryboje dirbantis 46-erių Antanas Kalnius, vadovaujantis savo vardo įmonei „Kalniaus duona“.

Socialdemokratai džiaugiasi išlaikę lyderystę Marijampolėje: kadencijos viduryje mirus ilgamečiam merui Vidmantui Braziui, rinkimus čia tuomet laimėjo socialdemokratė Irena Lunskienė. Ji nebekandidatavo kitai kadencijai. Socialdemokratai rinkėjams pasiūlė jauną politiką – ligšiolinį vicemerą 31-erių Povilą Isodą ir šis sugebėjo surinkti net 61 proc. marijampoliečių balsų.

Pasitvirtino liberalų rizika Tauragėje: pagyrų už inovatyvumą ir iniciatyvumą pelnęs ligšiolinis Tauragės vadovas 60-metis Sigitas Mičiulis nutarė, kad Tauragei labai reikėtų jaunos kartos mero, ir dėjo daug pastangų remdamas 30-metį savo patarėją ir partijos kolegą Dovydą Kaminską. Šiam pavyko laimėti rinkimus.

