Naujai išrinktam prezidentui – medikų deklaracija 

„Nekalbame vien tik apie atlyginimus medikams, akcentuojame viso sveikatos sektoriaus nepakankamą finansavimą“, – sako Lietuvos medikų sąjūdžio (LMS) pirmininkė Živilė Gudlevičienė. Sekmadienį naujai išrinktam šalies prezidentui Gitanui Nausėdai buvo įteikta medikų deklaracija, kurioje raginama keisti susiklosčiusią situaciją sveikatos apsaugos sistemoje.

Kuo gi nepatenkinti medikai?

Viešojoje erdvėje – geros žinios: kompensuojama vis daugiau naujų vaistų, atlyginimai gydytojams kyla, šeimos gydytų paslaugų įkainiai auga. Tad kuo gi nepatenkinti medikai? „Kalbame apie nepakankamą sveikatos apsaugos sistemos finansavimą (tą pabrėžia ir valstybės audito, ir užsienio ekspertai), per didelius darbo krūvius. Atlyginimų klausimas čia – ne pagrindinė problema. Darbo krūviai tapo nebereguliuojami, siekiama suteikti kiek įmanoma daugiau paslaugų trumpinant konsultacijų laiką. Tačiau tai atsiliepia kokybei. Dar vienas svarbus klausimas – kvalifikacijos kėlimas ir jos finansavimas. Kiek procentų turi būti skiriama slaugytojų ar gydytojų kvalifikacijai kelti numatoma šakinėje sutartyje, tačiau to nepakanka. Už dešimt eurų gal ir įmanoma kur Lietuvoje išklausyti teorines paskaitas, tačiau praktiniai mokymai kainuoja kur kas daugiau. Be to, dažnai jie vyksta užsienyje, tad kelionės, apgyvendinimo išlaidos dengiamos iš gydytojo kišenės. Taigi įteiktoje deklaracijoje norime atkreipti prezidento dėmesį į šiuos aspektus“, – sako Ž.Gudlevičinė.