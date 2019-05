Ministerijai reikia naujo satelito 

Ant Vyriausybės darbo stalo šiandien, gegužės 29-ąją, turėtų būti padėtas Vidaus reikalų ministerijos (VRM) prašymas leisti steigti naują viešąją įstaigą – Bendrystės ir inovacijų centrą bei jo veiklai skirti lėšų iš valstybės biudžeto.

Tikinama, kad šios naujos įstaigos veiklos strategija „būtų nukreipta tiek į visuomenės, tiek į vidaus reikalų sistemos pareigūnų socialinius, psichologinius ir dvasinius poreikius“. Anot vidaus reikalų ministro Eimučio Misiūno, VRM atsakinga už valstybės tarnybos politiką ir viešojo valdymo kokybę. Todėl vienas Bendrystės ir inovacijų centro (BIC) veiklos tikslų esą bus skatinti visuomenės pasitikėjimą valstybės tarnautojų veikla ir domėjimąsi karjeros valstybės tarnyboje perspektyvomis, didinti visuomenės įsitraukimą į viešojo sektoriaus sprendimų priėmimą, valstybės tarnautojų veiklos atvirumą ir priartinimą prie visuomenės.

Numatoma, kad Bendrystės ir inovacijų centras įsikurs Vidaus reikalų ministerijai priklausančioje Šv. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčioje.

Ministro teigimu, įtraukdamas piliečius ir visuomenines organizacijas į valstybės sprendimų priėmimo procesą, skatindamas tvarų ir kokybišką jaunimo įtraukimą į viešojo sektoriaus sprendimų priėmimo procesą, domėjimąsi karjeros valstybės tarnyboje galimybėmis ir perspektyvomis, naujasis centras prisidėtų prie efektyvios praktikos ir inovatyvių sprendimų, pritraukiančių jaunus žmones į valstybės tarnybą, kūrimo. Taip pat būtų kuriamas ir valstybės, kaip patrauklaus darbdavio, įvaizdis, kuris šiuo metu laikomas netradiciniu, nepatraukliu bei nekonkurencingu.

„BIC taip pat skatins puoselėti šalies tradicijas, vidines bei dorovines vertybes, ugdyti vienybės, patriotizmo ir meilės savo šaliai jausmą, be to, vystyti dvasinėmis vertybėmis, etikos ir moralės normomis pagrįstą šviečiamąją veiklą kultūros, dvasinių vertybių bei pilietiškumo ugdymo srityse. Tokia veikla bus siekiama visuomenės susitelkimo jai svarbiose srityse, tokiose kaip saugaus eismo kultūros keliuose ugdymo, patriotizmo stiprinimo, emigracijos problemų sprendimo, socialinės atskirties mažinimo, nusikalstamumo prevencijos, viešojo saugumo užtikrinimo ir kitose panašiose srityse, taip pat ir migracijos masto mažinimo srityje“, – prašyme steigti naują viešąją įstaigą tikino E. Misiūnas.

Centras taip pat teiktų pagalbą žmonėms, nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis ar kitų nusikalstamų veikų. Be to, vidaus reikalų sistema vienija visas šalies statutines tarnybas, jose dirba daugiau kaip 16 tūkst. statutinių pareigūnų. Šie teisėsaugos pareigūnai kasdien patiria psichologinę įtampą, stresą. Be to, dažnai teisėtas pareigūnų veikimas lemia sulaikytų, įtariamų ir nuteistų asmenų ilgalaikę agresiją, pasipriešinimą ir nusistatymą prieš pareigūnus. Todėl jiems reikia ne vien formalios medicinos, bet ir dvasinės, neformalios psichologinės paramos kuriant ir puoselėjant jų sąmoningumą bei sielovadą, priklausomybės ligų prevenciją.

Steigiant naująjį centrą VRM kaip valstybės įnašą yra pasirengusi perduoti jam valstybei nuosavybės teise priklausantį finansinį turtą – 20 tūkst. eurų iš VRM skirtų valstybės biudžeto bendrųjų asignavimų. Šis valstybės įnašas bus skirtas centro veiklai pradėti. Vėliau įstaiga, vykdydama jos įstatuose numatytą veiklą, esą išsilaikys iš gaunamų pajamų. Valstybės biudžeto lėšos BIC išlaikyti nebus naudojamos.

Tačiau abejonių dėl naujojo centro steigimo būtinumo išsakė Finansų ministerija (FM). Vyriausybei pateiktoje jos išvadoje abejojama, ar jį reikia steigti. Juk panašių tikslų kaip ir naujoji viešoji įstaiga jau siekia kuris laikas veikiantys Vilniaus kultūros, pramogų ir sporto rūmai. Abejonių FM kelia ir tai, kad teikiant Vyriausybės nutarimo projektą dėl valstybės piniginių išteklių investavimo neatskleista informacija, kiek naujoje įstaigoje planuojama įdarbinti darbuotojų, iš kokių šaltinių bus finansuojama įstaigos veikla, kokie pajamų šaltiniai užtikrins šios įstaigos veiklos vykdymą.

Numatoma, kad BIC įsikurs VRM priklausančioje Šv. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčioje, pastatytoje XVIII amžiaus viduryje. Ši bažnyčia Lietuvai atkūrus nepriklausomybę buvo grąžinta katalikų bendruomenei, bet nebuvo tvarkoma. 2017 metais ją perėmė VRM. Bažnyčios trečiajame aukšte veikia koplyčia, kituose aukštuose sutvarkytos erdvės, skirtos koncertams, konferencijoms, parodoms ir kitiems renginiams. Tolesniu bažnyčios sutvarkymu, jos panaudojimu sielovadai rūpinasi kunigas, Lietuvos policijos kapelionas Algirdas Toliatas.

