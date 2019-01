Minima Tarptautinė Holokausto aukų atminimo diena 

Sekmadienį Lietuvoje ir pasaulyje minima Tarptautinė Holokausko aukų atminimo diena.

Ta proga Lietuvos žydų bendruomenė kviečia šalies visuomenę prisidėti prie tarptautinės Pasaulio žydų kongreso atminties iniciatyvos #WeRemember.

Gyventojai raginami nusifotografuoti su ženklu #WeRemember arba #MesPrisimename ir skleisti šią žinią socialiniuose tinkluose arba siųsti nuotrauką adresu weremember@wjc.org.

„Prisimindami Holokaustą, tapkite Lietuvos veidu ir balsu kovojant su neapykanta“, – teigiama Lietuvos žydų bendruomenės pranešime.

Pirmadienį Holokausto aukų atminimo diena bus paminėta Vilniaus choralinėje sinagogoje. Ten penki minėjimo nariai, pergyvenę Holokaustą, papasakos savo unikalias istorijas.

Tą pačią dieną Užsienio reikalų ministerijoje bus pristatytas dokumentinių laidų ciklas „Pasaulio teisuoliai“. Jose pateikiami unikalūs liudininkų pasakojimai, išgyvenusiųjų prisiminimai ir istorikų komentarai apie žydų genocidą, Lietuvos žmones, nepabūgusius pasipriešinti jam ir atlikti savo pilietinę pareigą – gelbėti žmonių gyvybes.

Taip pat bus atidaroma Tarptautinei Holokausto aukų atminimo dienai dedikuota dailininkės Taibės Chait grafikos paroda „Kelionė“.

Tarptautinės Holokausto aukų atminimo dienos minėjimas siejamas su 1945-ųjų sausio 27-ąja, kai buvo išlaisvinti Aušvico koncentracijos stovyklos kaliniai. Didžiausioje nacių koncentracijos ir naikinimo stovykloje nužudyta per 1,5 mln. žmonių, iš jų – per 1 mln. žydų.

Per Antrąjį pasaulinį karą naciai Lietuvoje, dažnai padedami lietuvių kolaborantų, išžudė per 90 proc. iš daugiau kaip 200 tūkst. Lietuvos žydų. Už žydų gelbėjimą Pasaulio teisuoliais yra pripažinti per 800 lietuvių. Lietuvoje šiuo metu gyvena apie 5 tūkst. žydų.

