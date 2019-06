LŽ archyvas. „Dirbti lengviau, negu vogti“ 

Kalėjime sėdėjęs, nusikaltimus daręs, priklausomybę turintis žmogus galiausiai suprato, kad dirbti ir gauti atlygį lengviau, negu dėl nusikalstamo gyvenimo būdo visada būti įsitempusiam, nerimauti, kada bus suimtas. Tokią išvadą, kad dirbti geriau, negu vogti, jis padarė, tapęs socialinio projekto „Mano guru“ dalyviu. Dabar vyras turi ir legalų darbą, ir šeimą, ir gyvena be baimės.

Kiek laiko tęsiasi projektas „Mano guru“, tiek prie jo dirba Reda Sutkuvienė, – daugiau kaip 10 metų. Veikla labai įvairi. Kol buvo įrenginėjama kavinė Vilniuje, teko prižiūrėti statybininkus, po to rinkti personalą, taip pat projekto dalyvius, tai yra sergančiuosius priklausomybe. Tada – nuolatinis darbas su pastaraisiais. Viena pagrindinių veiklų yra socialinė. „Tai nėra tik kavinė, ji skirta vykdyti socialinę veiklą, – sakė R. Sutkuvienė. – Tikslas: kad žmonėms, turintiems priklausomybę, čia būtų mokymosi bazė. Jie ateina po gydymo ir reabilitacijos užbaigti paskutinio etapo – integruotis į visuomenę ir darbo rinką.“ Pasak projekto vadovės, tokiems žmonėms ne tik sunku rasti darbą, jiems iš pradžių reikia mokytis dirbti. „Mano guru“ suteikia tokias galimybes. „Didžioji dauguma projekto dalyvių neturi darbinės patirties, – sakė R. Sutkuvienė. – Gali būti 20, 40 ar 50 metų ir niekada nedirbę. Patirtis buvo vartojimas, nusikaltimai, kalėjimas... O legalaus darbo nėra dirbę. Jei kada nors buvo įgyta profesija, ji pamiršta. Mūsų tikslas – padėti formuoti darbinius įgūdžius, kurti darbo santykius.“ Kaip pasakojo projekto vadovė, daugelis dalyvių žengia pirmuosius žingsnius, pradeda mokytis nuo to, jog dėl darbo reikia laiku atsikelti. Svarbiausia dalyvavimo projekte sąlyga yra kad priklausomybę turintis žmogus nesisvaigintų. Jei taip nutinka, ir jis prisipažįsta suklupęs, neatlaikęs, sudaroma galimybė vėl grįžti gydytis, tada – tęsti reabilitaciją. Kai padaro išvadas, permąsto atkrytį, atsiranda daugiau jėgų atsispirti priklausomybei.

Pakeitė žmogaus gyvenimą

Svarbiausias lūžis būna, kai žmogus suvokia, kad gali dirbti ir užsidirbti, neieškodamas nelegalių, nusikalstamų būdų. R. Sutkuvienei įsiminė istorija, kai projekto dalyvis pasakė: „Dirbti lengviau, negu vogti.“ Galimybė pabandyti pakeitė žmogaus gyvenimą. Anksčiau jis vartojo narkotikus, darė nusikaltimus, sėdėjo kalėjime. Grįžęs iš įkalinimo įstaigos atėjo į „Mano guru“. Iš pradžių stebėjosi savimi, kad gamina kavą ir panašius darbus dirba. Pradėjo aptarnauti lankytojus ir šypsena atsakyti į jų šypsenas bei padėkas. Tokiu būdu atsirado grįžtamasis ryšys. Darbas kavinėje žmogui pradėjo vis labiau patikti. Dabartį lygino su ankstesniu gyvenimu, kai buvo užribyje, ir pokyčiai patiko. Niekas į jį nebežiūrėjo kaip į nusikaltėlį. Grįžęs namo, nebebūdavo įsitempęs. Jam, kaip anksčiau, nebereikėjo žiūrėti į duris, kad būtų pasiruošęs, jei pasirodytų pareigūnai, spėti iššokti pro langą. Gavęs pirmąjį uždarbį vyras nustebo: „Čia dar ir pinigus moka?“ Tada ir padarė išvadą, kad taip gyventi geriau. Projekto vadovė sakė: „Dabar to žmogaus gyvenimas visiškai pasikeitęs. Jis sukūrė šeimą, turi legalų darbą ir pajamas, net negalvoja grįžti į nusikalstamą pasaulį.“ R. Sutkuvienės teigimu, dalyvio istorija labai motyvuoja tęsti darbą prie projekto, o tokių yra ne viena.

Palaidojus praeitį

Šiuo metu kavinėje „Mano guru“ dirbantis vaikinas, kurį pavadinkime Aurimu, papasakojo savo istoriją: „Narkotikus vartojau 10 metų. Per draugus sužinojau, kad yra toks reabilitacijos projektas ir atėjau. Viskas buvo sėkminga, ir pasilikau čia dirbti. Su vartojančiais narkotikus bičiuliais nebebendrauju. Turėjau ir kitokių draugų, dabar su jais palaikau ryšį. Daug dirbu su savimi. Prie šio projekto yra psichologų, socialinių darbuotojų, jie labai padėjo. Palaikė ir kolektyvas. Tai buvo mano pirmas darbas. Todėl man buvo labai sunku net tik integruotis į visuomenę, bet tiesiog pradėti dirbti, nes anksčiau niekada gyvenime nebuvau to daręs.“ Be narkotikų jis gyvena jau septynerius metus. „Nuo tada, kai atėjau į „Mano guru“, nė karto nebuvau paslydęs, – teigė vaikinas. – Tai labai tinkama vieta atsispirti ir keisti gyvenimą. Iš pradžių būna sunku, nes reikia pakeisti ir aplinką, ir draugus, bet to truputį darosi vis lengviau.“ Jo nuomone, tokių projektų turėtų būti daugiau. Aurimo teigimu, reabilitacijos programų šiuo metu Lietuvoje yra pakankamai, o integracijos į visuomenę – trūksta, nors tai yra ne mažiau svarbi. „Kai išeini po reabilitacijos, ir pradžių būna labai sunku atsispirti visoms pagundoms, kaip ir išėjus iš įkalinimo įstaigos. Jautiesi tuščias, nes reikia palaidoti praeitį ir pradėti nuo nieko, – sakė jis. – Todėl naudingi projektai, kurie po truputį padėtų užpildyti vidinę tuštumą nauju turiniu ir sugrįžti į gyvenimą. Reikia specialistų pagalbos ir žmonių, kurie patys turi priklausomybę, bando išsikapstyti iš to liūno, turi didesnę patirtį ir gali padėti kitiems. Matydami gerą pavyzdį ir kiti pradeda keisti savo gyvenimą.“

Padeda ir įsidarbinti

Taigi projekto „Mano guru“ dalyviai yra žmonės ne tik sergantys priklausomybėmis, bet ir grįžę iš įkalinimo įstaigų ar priklausantys socialinės rizikos šeimoms. Vienu metu kavinėje mokosi ir dirba 8–15 programos dalyvių. Pastaruoju metu praktiškai priimami visi norintieji. Neretai žmogus ne tik pats ateina, bet vėliau dar ką nors iš savo aplinkos pakviečia. Dalyvavimo projekte laikotarpis paprastai būna šeši mėnesiai, bet gali būti ir pratęstas. Projekto metu dalyviai įgauna socialinių ir darbinių įgūdžių, darbo patirties ir darbdavio rekomendaciją. Kaip sakė R. Sutkuvienė, jie mokosi profesijos, bet programoje yra įvairių dalykų, tarkime, mokoma pokalbio su darbdaviu. Ne kiekvienas žmogus galėtų dirbti viešojo maitinimo įstaigoje, bendrauti su lankytojais. Todėl pastaruoju metu projektas praplėstas ir galima išmokti statybininko ar staliaus specialybės. Galiausiai dalyviams padedama įsidarbinti. Tačiau galutinis tikslas, pasak R. Sutkuvienės, žmogų leisti į atvirą darbo rinką, kad viską galėtų daryti savarankiškai: ieškoti darbo, sėkmingai įsidarbinti ir susikurti gyvenimą.

Per 10 metų sėkmingos veiklos „Mano guru“ metų įgyvendinti penki ES lėšomis finansuojami socialiniai projektai, nauji vykdomi ir šiuo metu. Per tą laiką buvo per 300 dalyvių, iš kurių 80 proc. sėkmingai integravosi į darbo rinką ir nebepriklauso nuo šalpos mechanizmų. Žmonės, sergantys priklausomybėmis, grįžę iš įkalinimo įstaigų ar priklausantys socialinės rizikos šeimoms, po reabilitacijos šiandien kuria šeimas ir dirba reklamos, statybų, restoranų versle bei kitose srityse.